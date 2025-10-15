Fini le vieux PDF ? Adobe a lancé cet été Acrobat Studio, une suite d’outils présentée comme « un espace optimisé par l’IA dédié à la productivité et à la créativité ».

Derrière cette nouvelle marque, ne se cache pas un nouveau logiciel, mais plutôt une interface unifiée et un regroupement d’outils existants : Acrobat, Adobe Express (outil de conception graphique simple comme pour des affiches, des vidéos courtes, des flyers ou des infographies) et Firefly (IA générative spécialisée dans les images).

Un espace unique pour lire, créer et collaborer Concrètement, ce regroupement doit permettre de centraliser la lecture, la modification et la mise en forme de contenus au sein d’un même portail. Un utilisateur pourra par exemple analyser un rapport (PDF) avec l’assistant IA intégré, puis transformer ses points clefs en présentation ou en infographie via Adobe Express, sans changer d’interface. L’UI unifiée d’Acrobat Studio L’objectif d’Adobe est de fluidifier le passage du document à la communication visuelle. Le tout en s’appuyant évidemment sur l’IA pour automatiser les tâches répétitives : synthèse, résumé, mise en page, génération d’images et de vidéos (avec Firefly).

PDF Spaces : des dossiers intelligents et collaboratifs Il serait en revanche faux de dire qu’il ne s’agit que d’un recyclage d’outils. Acrobat arrive en effet aussi avec une nouveauté, baptisée PDF Spaces. La fonctionnalité transforme des collections de documents en « espaces de connaissance interactifs ». En clair, chaque Space, ou espace, peut contenir des fichiers PDF, des pages web ou d’autres formats. Une IA analyse ces contenus, en extrait des insights, puis peut répondre à des questions sur cette base de connaissances. Et générer des contenus créatifs. Cet « agent » (de facto, plus un « assistant ») peut prendre différents rôles (analyste, animateur, etc.). Les espaces peuvent également être partagés dans une optique collaborative. Un PDF Space dans Acrobat Studio Adobe présente cette approche comme une évolution du PDF – longtemps statique – vers un format que l’on pourrait qualifier de plus vivant et de plus collaboratif ; qui serait mieux adapté aujourd’hui aux besoins de synthèse, de formation et de co-création. « Nous réinventons le PDF pour répondre aux nouveaux usages professionnels », résume d’ailleurs Abhigyan Modi, SVP du Document Product Group d’Adobe.

Une approche à la NotebookLM Le concept n’est pas sans rappeler celui de NotebookLM de Google, un outil qui permet lui aussi de créer des « espaces » (ici, des « cahiers » ou notebooks), à partir de plusieurs documents et de plusieurs liens (sites, vidéos, etc.). Une IA analyse ces sources, les résume, et permet là aussi de les interroger en langage naturel. Les deux solutions reposent sur un même principe – dialoguer avec des sources –, mais leurs orientations divergent légèrement. NotebookLM se concentre sur l’analyse textuelle et la recherche individuelle. Il peut générer en sortie un podcast ou une vidéo. Là où PDF Spaces joue une carte plus collaborative, mais aussi plus créative, grâce à l’accès direct à Adobe Express et à Firefly. L’idée d’Adobe est d’utiliser l’IA pour alimenter une réflexion, mais surtout pour accélérer la production de supports de communication.