Avec « Frontier », OpenAI entre dans le monde de l’orchestration de l’IA agentique

OpenAI entre dans la bataille de l’orchestration et de la gouvernance des agents IA. Le créateur de ChatGPT vient en effet d’annoncer « Frontier », une « plateforme » qui se propose de gérer et de coordonner le travail de plusieurs agents qui interagissent eux-mêmes avec différentes applications (CRM, ERP, etc.) et différents « systèmes d’enregistrements » (des jeux de données).

Frontier vs modèle frontière « Frontier » n’est pas un nouveau « modèle frontière », terme qu’utilisent les éditeurs pour désigner leurs LLMs les plus avancés. « Frontier » est un outil bien distinct qui permet « de créer, de faire fonctionner et de superviser » des flux d’agents, insiste OpenAI. Il fournit un cadre pour identifier chaque agent, définir ce qu’il a le droit de faire (ou ce qu’il ne peut pas faire) et pour améliorer le fonctionnement dans le temps d’une équipe d’IA. Ce type d’outil permet également d’auditer les causes de dysfonctionnement dans une chaîne d’agents.

Un outil pour les processus complexes Avec « Frontier », OpenAI cible les grands groupes et les processus complexes. Des entreprises comme HP, Oracle, Uber ou Intuit font partie des premiers utilisateurs. Parmi les cas d’usages évoqués par OpenAI, un industriel aurait optimisé l’analyse de ses données de productions – éparpillées dans différents systèmes – avec à la clef des propositions d’ajustement de ses processus opérationnels qui sont passées de plusieurs semaines à une seule journée. Toujours grâce à des agents bien synchronisés et au désilotage des données, un producteur d’énergie aurait réussi à augmenter sa production de 5 % – soit un milliard de dollars de revenus supplémentaires. Ces deux exemples s’inscrivent bien dans la philosophie que promeut OpenAI d’une IA générative et agentique qui transforment les entreprises et qui augmentent les chiffres d’affaires, mais qui ne se limitent pas à réduire les coûts et à licencier.