Le mid-market industriel français en avance sur le cloud, moins sur l’IA
Une étude de Forterro montre que les ETI industrielles françaises ont le taux d’adoption le plus élevé d’Europe pour de l’ERP cloud. Mais elles peineraient à trouver un bon ROI pour l’IA.
L’éditeur d’ERP, Forterro a interrogé un millier de professionnels chargés des décisions d’achats IT dans cinq pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Suède). Conclusion, le niveau d’adoption du cloud chez les ETI serait plus élevé en France, mais la maturité sur l’intelligence artificielle – que le cloud est censé permettre – reste faible dans le pays.
Une adoption du cloud en tête en Europe
Dans le détail, 50,4 % des industriels français utiliseraient déjà un ERP cloud, contre 39 % en moyenne en Europe. 29 % fonctionnent en mode hybride, et 18 % restent entièrement sur site. C’est le taux le plus faible parmi les pays étudiés.
Malgré cette appétence pour le cloud, près d’un industriel français sur deux estimerait qu’il n’utilise pas suffisamment son potentiel, ce qui limiterait la capacité à tirer parti de l’IA et de l’IA générative.
Alors que 29 % des entreprises européennes recourent à l’IA (pour la maintenance prédictive ou la logistique), elles ne sont que 19 % en France.
Forterro souligne également un décalage dans les projets de transformation numérique. À peine 20 % des entreprises françaises jugent que leur niveau de transformation sur les trois dernières années est « bon » ou « excellent ».
Des freins organisationnels qui perdurent
L’étude identifie les freins les plus courants à cette modernisation. En matière d’IA, la principale difficulté serait de démontrer la valeur et le retour sur investissement.
Le déficit de compétences est un autre facteur qui ralentit les transformations. Les besoins difficiles à pourvoir concernent principalement la cybersécurité, l’analytique et l’acculturation à l’IA. Moins de la moitié des répondants français estiment disposer des compétences nécessaires pour adopter l’IA ou l’IoT – le taux le plus faible d’Europe.
Toujours selon l’étude, 39 % des entreprises feraient un lien direct entre cette pénurie de talents et le ralentissement de leur croissance et des retards de projets.
ERP et enjeux de conformité
Autre enseignement intéressant, Forterro met en avant un niveau de préparation jugé insuffisant face aux prochaines exigences réglementaires européennes, notamment le passeport numérique des produits.
Seuls 38 % des industriels français se disent sensibilisés et préparés à cette initiative, contre 50 % en moyenne européenne. Pourtant, plus d’un quart des entreprises françaises affirment qu’elles tiennent déjà compte de ces enjeux de conformité dans leurs décisions d’achat. Un taux là encore bien supérieur à celui des autres pays.