Le mid-market industriel français en avance sur le cloud, moins sur l’IA

L’éditeur d’ERP, Forterro a interrogé un millier de professionnels chargés des décisions d’achats IT dans cinq pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Suède). Conclusion, le niveau d’adoption du cloud chez les ETI serait plus élevé en France, mais la maturité sur l’intelligence artificielle – que le cloud est censé permettre – reste faible dans le pays.

Une adoption du cloud en tête en Europe

Dans le détail, 50,4 % des industriels français utiliseraient déjà un ERP cloud, contre 39 % en moyenne en Europe. 29 % fonctionnent en mode hybride, et 18 % restent entièrement sur site. C’est le taux le plus faible parmi les pays étudiés.

Malgré cette appétence pour le cloud, près d’un industriel français sur deux estimerait qu’il n’utilise pas suffisamment son potentiel, ce qui limiterait la capacité à tirer parti de l’IA et de l’IA générative.

Alors que 29 % des entreprises européennes recourent à l’IA (pour la maintenance prédictive ou la logistique), elles ne sont que 19 % en France.

Forterro souligne également un décalage dans les projets de transformation numérique. À peine 20 % des entreprises françaises jugent que leur niveau de transformation sur les trois dernières années est « bon » ou « excellent ».