Chiffrement de bout en bout : OVHcloud rachète l’expert français Seald

Le fournisseur cloud hexagonal en avait déjà évoqué son intention de racheter cette entreprise française le 8 janvier dernier. Ce 22 janvier, OVHcloud confirme l’acquisition de Seald pour un montant inconnu.

Seald est un acteur français qui propose une solution SaaS de chiffrement de bout en bout certifié CSPN par l’ANSSI. La technologie open source couvre à la fois le chiffrement des mails, des documents et la gestion de toute donnée. Elle était déjà hébergée sur OVHcloud. LeMagIT avait expliqué en détail son fonctionnement en 2021. L’atout principal de Seald est d’offrir un SDK qui doit simplifier l’intégration du chiffrement au sein de leurs applications. La solution couvre la gestion des droits d’accès, la rotation des clés de chiffrement, la récupération des clés privées et la gestion des appareils.

Seald dit avoir convaincu Framatome, Stellantis, Lefebvre Sarrut ou encore Wimi, l’éditeur d’une suite collaborative « souveraine ». Seald et OVHcloud ne prévoient pas de changement pour les clients existants.

L’expression de bout en bout fait référence au fait que ni l’hébergeur ni l’éditeur ou l’administrateur système n’ont accès aux données des utilisateurs. OVHcloud avait déjà investi ces dernières années dans la mise en place de briques fondamentale, dont un bastion pour gérer les secrets, un système de gestion de clés de chiffrement (KMS) et les serveurs spécialisés qui vont avec (HSM). Selon le fournisseur cloud, l’acquisition de Seald muscle son dispositif qui doit offrir « une chaîne de protection complète, du backend jusqu’au terminal utilisateur ».