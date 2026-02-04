Stations de travail : Intel oppose à AMD un Xeon 600 50% moins cher

Après trois ans d’attente, Intel décline de nouveau son processeur Xeon pour serveurs en une version pour station de travail. Son nouveau Xeon 600 repose sur la même architecture Granite Rapids que les derniers Xeon 6 présents dans les datacenters depuis un peu plus d’un an. L’élément le plus saillant de ces nouvelles puces Intel est qu’elles devraient être commercialisées à des tarifs 50% moins chers que les processeurs équivalents qu’AMD a lancés l’été dernier.

Par rapport à la génération précédente de Xeon pour stations, la nouvelle aurait des cœurs individuellement 9% plus rapides. Mais comme il y en davantage – jusqu’à 86 cœurs contre un plafond de 60 cœurs auparavant – les Xeon 600 exécuteraient les applications de calcul jusqu’à 1,6 fois plus rapidement et jusqu’à 1,7 fois plus rapidement celles de rendu graphique.

Précisons qu’Intel positionne le Xeon 600 sur le segment des travaux de simulation, qui vont de la modélisation de scènes complexes à l’entraînement local de modèles d’IA, en passant par la conception de jumeaux numériques. Pour tout ce qui est création de contenus multimédia et utilisation locale d’IA préentraînées, Intel recommande plutôt les processeurs Core Ultra 200 – et bientôt les Core Ultra 300 – qui mixent des cœurs performants avec des cœurs économes en énergie. Les Xeon 600 n’ont que des cœurs performants.

11 variantes, dont certaines avec de la mémoire rapide MRDIMM D’ici au début du second trimestre, on devrait trouvait onze variantes du Xeon 600 sur le marché, soit préinstallées dans des PC haut de gamme, soit à l’unité pour ceux qui assemblent encore leurs propres stations de travail. Dans tous les cas, la puissance de la puce sera suffisamment énergivore pour que la machine qui l’accueille soit au format tour, c’est-à-dire avec une unité centrale fixe. Intel continue de proposer son processeur Core Ultra 200HX pour les stations de travail au format portable. Il n’a pas encore annoncé de déclinaisons en versions HX de ses nouveaux Core Ultra 300. Parmi les onze variantes, on dénombre trois modèles à plus de 3700 dollars, qui consomment entre 300 et 350 watts : Xeon 698X : 86 cœurs (172 threads) cadencés ensemble de 2 à 3 GHz ou, individuellement, jusqu’à 4,8 GHz et accompagnés d’une mémoire cache de 336 Mo. La dissipation thermique est de 350W et le prix d’environ 7700 dollars.

Xeon 696X : 64 cœurs (128 threads) cadencés ensemble de 2,4 à 3,5 GHz et individuellement jusqu’à 4,8 GHz. Mémoire cache de 336 Mo. Dissipation thermique de 350 W. Environ 5600 dollars.

Xeon 678X : 48 cœurs (96 threads) cadencés ensemble de 2,4 à 3,8 GHz et individuellement jusqu’à 4,9 GHz. Mémoire cache de 192 Mo. Dissipation thermique de 300 W. Environ 3750 dollars. Trois modèles aux alentours des 2000 dollars qui consomment entre 250 et 275 watts : Xeon 676X : 32 cœurs (128 threads) cadencés ensemble de 2,8 à 4,3 GHz et individuellement jusqu’à 4,9 GHz. Mémoire cache de 144 Mo. Dissipation thermique de 275 W. Environ 2500 dollars.

Xeon 674X : 28 cœurs (56 threads) cadencés ensemble de 3 à 4,3 GHz et individuellement jusqu’à 4,9 GHz. Mémoire cache de 144 Mo. Dissipation thermique de 270 W. Environ 2200 dollars.

Xeon 658X : 24 cœurs (48 threads) cadencés ensemble de 3 à 4,3 GHz et individuellement jusqu’à 4,9 GHz. Mémoire cache de 144 Mo. Dissipation thermique de 250 W. Environ 1700 dollars. Trois modèles à moins de 1500 dollars qui consomment dans les 200 watts : Xeon 656 : 20 cœurs (40 threads) cadencés ensemble de 2,9 à 4,5 GHz et individuellement jusqu’à 4,8 GHz. Mémoire cache de 72 Mo. Dissipation thermique de 210 W. Environ 1400 dollars.

Xeon 654 : 18 cœurs (36 threads) cadencés ensemble de 3,1 à 4,5 GHz et individuellement jusqu’à 4,8 GHz. Mémoire cache de 72 Mo. Dissipation thermique de 200 W. Environ 1200 dollars.

Xeon 638 : 16 cœurs (32 threads) cadencés ensemble de 3,2 à 4,5 GHz et individuellement jusqu’à 4,8 GHz. Mémoire cache de 72 Mo. Dissipation thermique de 180 W. Environ 900 dollars. Deux modèles à moins de 700 dollars qui consomment entre 150 et 170 watts : Xeon 636 : 12 cœurs (24 threads) cadencés ensemble de 3,2 à 4,5 GHz et individuellement jusqu’à 4,7 GHz. Mémoire cache de 48 Mo. Dissipation thermique de 170 W. Environ 640 dollars.

Xeon 634 : 12 cœurs (24 threads) cadencés ensemble de 2,7 à 3,9 GHz et individuellement jusqu’à 4,6 GHz. Mémoire cache de 48 Mo. Dissipation thermique de 150 W. Environ 500 dollars. Les trois modèles les moins chers communiquent sur quatre canaux de mémoire DDR5 avec des barrettes 6400 MT/s (jusqu’à 2 To à environ 200 Go/s) et 80 voies PCIe 5.0. Tous les autres supportent huit canaux de mémoire (jusqu’à 4 To à environ 400 Go/s) et 128 voies PCIe. Rappelons qu’un GPU haut de gamme peut occuper 16 voies PCIe, tandis qu’un SSD en occupera 2 ou 4. Les cinq modèles haut de gamme ont l’originalité de supporter des barrettes de mémoires MRDIMM, une exclusivité des Xeon 6 dans les datacenters. Ces barrettes ont une architecture spéciale qui entrelace leurs accès afin d’accélérer le débit global de données. Cela permettrait aux Xeon 600 haut de gamme de communiquer avec leur DRAM avec un débit d’environ 500 Go/s.