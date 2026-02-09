Visioconférence : Jabra s’attaque aux grandes salles de réunion

Le constructeur d’origine danoise, Jabra GN s’attaque aux grandes salles de réunion. Jusqu’ici, le fabricant de casques pour les usages professionnels (call center, etc.) avait bien une offre pour les salles de visioconférence, mais elle ciblait les petites et moyennes salles (comme les huddle rooms) avec un matériel adapté à ces environnements.

Plusieurs caméras et de l’IA Depuis le lancement de sa nouvelle gamme, début février, les choses ont changé. En plus de sa série PanaCast traditionnelle, avec une seule caméra panoramique, l’acteur européen propose désormais des dispositifs multi-caméras. Celles-ci sont reliées à une unité centrale, cachée derrière un ou plusieurs écrans (4K). Le tout est augmenté avec de l’intelligence artificielle pour sélectionner la bonne caméra et le bon cadrage, au bon moment, en fonction de l’interlocuteur. Un deuxième haut-parleur peut compléter le dispositif pour une « couverture audio et visuelle complète de la salle », assure Jabra. Le but de ces différents éléments, plus modulaires pour mieux couvrir l’espace, est de proposer une expérience « réellement immersive », insiste la directrice commerciale France du constructeur, Maud Brissaud.

Pas moins cher, mais mieux La solution matérielle est certifiée par Microsoft (pour Teams) et par Zoom. Elle s’appuie sur un partenariat avec le Norvégien Huddly qui fournit les caméras. Avec cette offre, Jabra chasse donc ouvertement sur les terres très concurrentielles d’un Logitech, d’un Poly, ou d’un acteur hybride comme Cisco – à la fois éditeurs et constructeurs de matériel pour la visioconférence. La stratégie de Jabra GN pour se faire une place face à ces géants installés dans les grands groupes n’est pas de casser les prix, mais plutôt de proposer mieux pour la même enveloppe, résume en substance Luca Barbarossa, responsable commercial du développement des solutions Europe du Sud, dans un échange avec LeMagIT. Luca Barbarossa estime le coût global d’une installation dans une fourchette qui va de 7 000 € à 10 000 €. Une installation qui, insiste Jabra, se veut « simple et flexible, avec une configuration minimale », pour coller à l’image de « plug & play » de la marque, même si les salles à équiper sont plus grandes.