QaaS : Scaleway ajoute AQT à son arc quantique

Scaleway étoffe encore un peu plus son offre d’informatique quantique à la demande (QaaS ou QPUaaS) avec l’arrivée d’une machine de l’Autrichien Alpine Quantum Technologies (AQT).

AQT est un spécialiste des ordinateurs quantiques à ions piégés. Sa machine IBEX Q1, physiquement installée à Innsbruck, sera accessible via le cloud du fournisseur français.

Un ordinateur quantique plus simplement accessible à distance L’accord prévoit la mise à disposition de cette unité de traitement quantique (QPU) aux industrielles, aux instituts de recherche, aux autorités publiques, aux établissements d’enseignement et aux développeurs. L’ordinateur pourra être programmé à partir des environnements Qiskit (simulateur lancé par IBM), Cirq (framework Python développé par Google) et Pennylane (qui s’intègre aux librairies ML comme PyTorch), les mardis et mercredis de 10 h à 17 h. Pour le Dr Felix Rohde, directeur des partenariats cloud et du développement commercial chez AQT, la collaboration avec Scaleway, facilitera l’accès à sa machine et élargira son public.

Une approche hybride HPC – QC Pour Scaleway, cet ajout est une corde supplémentaire à son arc quantique dans une approche « hybride HPC-QC (NDR : quantum computing), qui offre aux développeurs et aux chercheurs l’environnement transparent dont ils ont besoin pour tirer parti de ce nouveau paradigme informatique », se réjouit Valentin Macheret, directeur technique, Quantum Technologies, chez Scaleway. L’objectif affiché de cette approche hybride est d’explorer des cas d’usage en optimisation, simulation, recherche sur les matériaux, logistique ou encore en modélisation financière.