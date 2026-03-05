zapp2photo - stock.adobe.com
Pasqal va entrer en bourse au Nasdaq, mais rester français
Le spécialiste de l’informatique quantique Pasqal a levé 340 millions €, ce qui le valorise à 2 milliards $. Une première cotation au Nasdaq est prévue en 2026, avant une éventuelle double cotation à Paris.
Le français Pasqal franchit une nouvelle étape et va être coté au Nasdaq. La société a finalisé deux levées de fonds. Une privée de 170 millions d’euros. Et une seconde, d’environ 170 millions d’euros également, associée à une opération de rapprochement avec une « blank check company ».
Cette société, Bleichroeder Acquisition Corp. II, est cotée aux États-Unis. Un rapprochement via une fusion permettra à Pasqal d’entrer plus rapidement en bourse au Nasdaq.
La double transaction valorise Pasqal à environ 2 milliards de dollars.
Des investissements industriels en France
Les fonds levés financeront en priorité ses infrastructures en France comme ses activités de R&D ainsi que ses capacités industrielles depuis son site de Palaiseau.
Pasqal prévoit également de recruter 50 personnes, soit une hausse d’environ 20 % de ses effectifs sur dix-huit mois.
L’objectif plus général est de développer d’un ordinateur quantique tolérant aux erreurs d’ici la fin de la décennie.
Une introduction au Nasdaq avant une cotation à Paris
Cette opération financière constitue donc la première étape d’un projet d’introduction en Bourse avec une première cotation au Nasdaq espérée en 2026.
Une seconde introduction sur Euronext Paris est en préparation. Cette double cotation pourrait intervenir en 2026 ou en 2027.
Pasqal assure qu’elle restera une entité juridique française, avec un siège maintenu à Palaiseau et une gouvernance qui conservera un ancrage français. La gouvernance du futur groupe coté devrait évoluer dans ce sens. Un président non exécutif de nationalité française devrait être nommé après la réalisation de l’opération.
Pasqal est une des pépites de l’informatique quantique française aux côtés de sociétés comme Quandela, C12, Alice&Bob ou Quobly. Elle a été cofondée en 2019 par le prix Nobel de Physique 2022, Alain Aspect. Sa technologie de processeur quantique (QPU) s’appuie sur des atomes neutres, dont un des avantages est de fonctionner à température ambiante.
