Pasqal va entrer en bourse au Nasdaq, mais rester français

Le français Pasqal franchit une nouvelle étape et va être coté au Nasdaq. La société a finalisé deux levées de fonds. Une privée de 170 millions d’euros. Et une seconde, d’environ 170 millions d’euros également, associée à une opération de rapprochement avec une « blank check company ».

Cette société, Bleichroeder Acquisition Corp. II, est cotée aux États-Unis. Un rapprochement via une fusion permettra à Pasqal d’entrer plus rapidement en bourse au Nasdaq.

La double transaction valorise Pasqal à environ 2 milliards de dollars.

Des investissements industriels en France Les fonds levés financeront en priorité ses infrastructures en France comme ses activités de R&D ainsi que ses capacités industrielles depuis son site de Palaiseau. Pasqal prévoit également de recruter 50 personnes, soit une hausse d’environ 20 % de ses effectifs sur dix-huit mois. L’objectif plus général est de développer d’un ordinateur quantique tolérant aux erreurs d’ici la fin de la décennie.