DevSecOps : Harness infuse un « pare-feu » dédié aux dépendances logicielles

Après une période de bêta publique de 18 mois, l'éditeur américain Harness a rendu son registre d'artefacts accessible à tous pour sa plateforme DevSecOps.

Il lorgne ainsi le marché de la sécurité de la chaîne logistique logicielle grâce à une fonctionnalité qui, selon l'éditeur, permet de bloquer les paquets à risque à la source.

Les artefacts logiciels sont des ressources courantes dans le processus de développement et de livraison de logiciels. Ils comprennent une variété de composants largement utilisés, notamment des paquets open source, des bibliothèques et des frameworks. Les registres d'artefacts logiciels stockent et gèrent ces composants. Les registres d'artefacts commerciaux les plus largement utilisés sont Nexus Repository de Sonatype et Artifactory de JFrog.

Ces dernières années, ces deux registres d'artefacts ont été intégrés à des chaînes d'outils de développement logiciel plus larges. Plus présents en Europe, Sonatype et JFrog mettent également l'accent sur la sécurité de la chaîne logistique logicielle. Des startups telles que la Britannique Cloudsmith préconise également les artefacts logiciels comme principal point de contrôle pour les workflows DevSecOps.

Harness.io s'est d'abord concentré sur les pipelines CI/CD. Comme les autres, elle a étendu sa plateforme DevSecOps pour inclure des flux de travail adjacents, allant d'un référentiel de code git à la sécurité des applications, en aval, et à la gestion des incidents, en amont. Elle a lancé son registre d'artefacts Harness en septembre 2024. Elle emploie depuis son argumentaire habituel auprès des entreprises. En clair, Harness affiche la volonté d'étendre son guichet unique pour les outils de développement logiciel.

« Chez Harness, notre philosophie est que chaque module peut être acheté à la carte », explique Shankar Hariharan, directeur de la gestion des produits chez Harness. « Cela signifie que vous n'avez pas besoin de dépendre d'un autre module. Harness Artifact Registry peut être acheté séparément. Toutefois, les clients CI/CD existants qui utilisent déjà le workflow DevOps au sein de Harness bénéficieront d'une expérience utilisateur nettement améliorée en matière d'intégrations natives disponibles dans les modules CI/CD et de sécurité ».

L'attrait d'un guichet unique L'un de ces clients est Drax Group, une entreprise britannique spécialisée dans les énergies renouvelables. Elle avait déjà commencé à consolider ses outils de pipeline de livraison de logiciels sur Harness il y a trois ans. Le groupe continue de consolider ses pipelines sur Harness et devrait également regrouper ses différents outils de gestion des artefacts dans le nouveau module Artifact Registry, selon Jasper van Rijn, responsable de la conception et de l'ingénierie logicielles chez Drax. « Nous avons un paysage assez hétérogène de plateformes héritées, et de nombreux ingénieurs tentent donc de résoudre [la gestion des artefacts] à l'aide d'outils légèrement inadaptés », explique Jasper van Rijn. « Nous avions donc des ressources qui restaient en quelque sorte en suspens à la fin des pipelines, d'où elles étaient ensuite extraites et transférées plus loin dans le processus, ainsi que des partages de fichiers. Nous avions des zones du réseau où les builds étaient stockés, ce qui présentait évidemment toutes sortes de risques », poursuit-il. « Nous devons consolider tout cela en quelque chose de plus gérable […] et cette fonctionnalité sur plateforme [signifie] un ensemble d'identifiants, de rôles de gestion des identités et des accès en moins ». Harness dit étendre les fonctionnalités d'Artifact Registry, notamment la prise en charge d'un plus grand nombre d'écosystèmes de paquets, la gestion avancée du cycle de vie, l'immuabilité, l'audit et l'automatisation par l'IA pour les artefacts sur l'ensemble de la plateforme. Et pour cause, Harness Artifact Registry n'est pas un produit aussi mature que ses concurrents spécialisés dans la gestion des artefacts, selon Andrew Cornwall, analyste chez Forrester Research. C'est toutefois un danger pour les éditeurs concurrents qui ont des clients communs avec Harness. « Il est évident que [Harness] souhaite remplacer JFrog ou Cloudsmith parmi ses clients [et] favorise une meilleure intégration dans le cycle de vie de la livraison logicielle », déclare Andrew Cornwall. « Si vous utilisez Harness pour tout le reste, vous pouvez utiliser le même mécanisme de politique pour les artefacts que pour le CI/CD. L'intégration pourrait être intéressante si vous faites déjà partie de l'écosystème Harness ».