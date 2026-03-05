MWC 2026 : Skylo concrétise la connexion universelle

Le satellite revient au-devant de la scène comme une solution de secours des réseaux mobiles. Voilà la thématique la plus saillante de l’édition 2026 du Mobile World Congress qui se tient cette semaine à Barcelone : qu’il s’agisse de couvrir les habitants des montagnes et des déserts, de connecter les compagnies maritimes ou aériennes, ou encore de rendre les infrastructures résilientes en cas d’attaques sur les fibres et les antennes, les télécoms s’accordent à dire que leur salut viendra de l’espace.

Depuis 2023, l’opérateur américain Skylo semble s’imposer sur le segment des appareils d’ordinaire connectés à un réseau cellulaire, mais sortant à un moment donné de la zone de couverture des antennes mobiles. Lorsque c’est le cas, les smartphones et les objets connectés les plus récents, essentiellement basés sur une puce Qualcomm, conservent la possibilité d’envoyer en très bas débit des données vers le ciel, où le premier satellite venu les recevra et les réfléchira vers sa station terrestre.

Et ensuite ? D’ordinaire pas grand-chose. Car la possibilité qu’un message cellulaire se retrouve à cet endroit est trop récente pour que tous les vendeurs d’abonnements mobiles du monde aient déjà signé un accord avec tous les opérateurs satellites qui existent. C’est là qu’entre en jeu Skylo. Il se positionne comme un acteur rendant possible le roaming entre les deux types de réseau.

Étendre les réseaux cellulaires avec la couverture des satellites géostationnaires Skylo installe dans les stations terrestres des satellites un RAN (Radio Access Network), à savoir le dispositif télécom qui reconnaît la signature d’un signal entrant et l’encode dans un format qui permet ensuite à son contenu de voyager sur Internet jusqu’à son destinataire. Évidemment Skylo a aussi une partie cloud (le Core Network) qui sert à dire à tous les opérateurs que tel appareil mobile est dans sa zone de couverture, de sorte à récupérer les messages qui lui sont destinés et à les réacheminer vers une antenne satellite. De là, le RAN de Skylo réencodera les messages sous forme de signaux, pour les renvoyer vers le bon satellite qui les réfléchira vers le mobile. Pour l’heure, Skylo n’a signé des accords qu’avec des opérateurs de satellites géostationnaires : ceux qui couvrent l’Europe, le nord-est et le sud-ouest de l’Atlantique, l’Amérique du Nord, le Brésil et l’Océanie. Il a passé des accords avec les principaux opérateurs mobiles de ces régions pour récupérer leurs abonnés lorsqu’ils ne sont plus couverts par des antennes cellulaires. En France, il s’agit d’Orange. Son logiciel RAN ne reconnaît – et ne réencode – pour l’instant que les empreintes des signaux émis par des smartphones sous Android, ainsi qu’une liste d’objets connectés. « En pratique, nous avons dû partir de zéro pour construire toute la pile technologique et si nous sommes parmi les seuls à l’avoir fait, c’est parce que c’est un travail de titan. » Andrew NuttallDirecteur technique, Skylo Précisons qu’il existe désormais une norme, la 5G-NTN (ou NR-NTN) pour faire la même chose, mais à partir de satellites en orbite basse. Cependant, il reste d’une part à l’implémenter et, d’autre part, à collaborer avec un opérateur d’une telle flotte de satellites. Or, pour l’heure, le seul qui puisse offrir une couverture suffisante et mondiale est Starlink, lequel a plutôt l’ambition de tout faire lui-même. La 5G-NTN est donc plutôt un projet qui se concrétisera à l’avenir, tandis que la solution de Skylo fonctionne déjà.

La difficulté ? Un effort d’investissement très lourd Tous les algorithmes utilisés par Skylo sont des implémentations de standards définis par le consortium 3GPP, l’organisme qui normalise les communications cellulaires. « En pratique, nous avons dû partir de zéro pour construire toute la pile technologique et si nous sommes parmi les seuls à l’avoir fait, c’est parce que c’est un travail de titan. Sur la partie RAN, par exemple, il faut que notre code soit spécifiquement adapté aux différents matériels RAN existants et cela va jusqu’à écrire un code qui tire parti des spécificités de tel ou tel chipset. Mais atteindre un tel niveau d’intégration était une exigence pour travailler avec des opérateurs », dit Andrew Nuttall, le directeur technique de Skylo (en photo en haut de cet article). Précisons que le RAN est, depuis l’arrivée de la 5G, un sujet particulièrement problématique. Depuis toujours, les télécoms utilisent des équipements fermés de Nokia, Ericsson, Samsung et autres Huawei ou ZTE, sur lesquels implémenter des services télécoms est autant une question de certifications difficiles à obtenir que de développements au cas par cas. Il y a cinq ans est née l’idée de l’Open RAN qui devait permettre de partir d’équipements génériques, ce qui aurait laissé le champ libre à quantité de startups de développer de nouveaux services, comme le roaming entre réseaux satellites et cellulaires que propose Skylo. Sauf que les différentes implémentations d’Open RAN fonctionnent suffisamment mal pour que les opérateurs n’en veuillent toujours pas. Le fait que Skylo se soit imposé dans son domaine est donc autant dû à ses efforts de développements qu’à son acharnement à travailler au cas par cas, en passant des certifications à chaque fois avec tel équipementier, tel fabricant de chipset (Qualcomm, notamment), tel opérateur. « En fait, tout ceci demande énormément d’investissements, parce que même si on part de communications standardisées, il est nécessaire de passer par des implémentations qui changent d’un fournisseur à l’autre. Et il est plus intéressant pour des opérateurs de réseau cellulaire de travailler avec un agrégateur tel que nous, plutôt qu’investir chacun de leur côté », dit Andrew Nuttall, en suggérant que les investissements de Skylo sont eux-mêmes financés par les opérateurs. « Alors, vous pourriez vous dire que les équipementiers comme Nokia et Ericsson pourraient faire cet effort d’intégration eux-mêmes sur leurs RAN matériels. Selon moi, ils ne le font pas parce qu’il y a un conflit d’intérêts : si une zone blanche existe, ils ont plutôt intérêt à convaincre les opérateurs mobiles de construire de nouvelles antennes cellulaires avec leurs équipements RAN, plutôt qu’offrir la possibilité de récupérer des signaux satellites depuis des antennes existantes », ajoute-t-il.