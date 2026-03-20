GPT-5.4 nano, mini, Astral : OpenAI s’équipe face à la montée en régime de Claude Code

OpenAI déroule son programme à vitesse grand V. Après GPT-5.4, voilà que le fournisseur de LLM décline GPT-5.4 mini et nano.

GPT-5.4 nano est la plus petite déclinaison de la famille. Et la moins chère. Via l’API, l’accès au LLM coûte 20 centimes de dollar par million de tokens en entrée, et 1,25 dollar pour le même volume en sortie.

Selon OpenAI, GPT-5.4 nano serait un remplaçant de GPT-5 nano et serait idéal pour les tâches de classification, d’extraction de données, et pour propulser des sous-agents dans les frameworks de programmation agentique.

GPT-5.4 mini, lui, serait deux fois plus rapide que GPT-5 mini et disposerait d’améliorations notables en matière de raisonnement, de compréhension multimodale, d’utilisation d’outils, et de programmation. Lui aussi peut être le moteur d’un sous-agent et dispose de la fonction « computer use ».

GPT-5.4 nano et mini : deux LLM pensés pour propulser des sous-agents IA « Dans Codex, par exemple, un modèle plus grand comme GPT‑5.4 peut gérer la planification, la coordination et la décision finale, tout en déléguant à des sous-agents GPT‑5.4 mini qui prennent en charge des sous-tâches plus ciblées en parallèle », écrit OpenAI dans un billet de blog. GPT-5.4 mini peut servir à rechercher un élément dans une base de code, « examiner un fichier volumineux ou traiter des documents complémentaires ». GPT-5.4 mini coûte 0,75 dollar pour 1 million de tokens en entrée, et 4,5 dollars pour ce même quota en sortie. Dans son mode de raisonnement xhigh, le LLM n’a pas à rougir face à ses concurrents. Selon Artificial Analysis, GPT-5.4 mini se place juste derrière Grok 4.2, GLM-5 et Claude Sonnet 4.6 max. Dans ce contexte, il est, non pas deux, mais trois fois plus rapide que GPT-5 mini. Pour rappel, OpenAI n’avait pas décliné de versions nano et mini de GPT-5.2. Toutefois, sans le mode de raisonnement activé, GPT-5.4 mini et nano sont moins « intelligents » que GPT-OSS 120B, selon les tests menés par Artificial Analysis. C’est encore une fois l’activation d’options et l’encadrement par des outils qui font la différence. Les deux LLM restent toutefois en deçà de GPT-5.4. GPT-5.4 mini et nano disposent d’une fenêtre de contexte de 400 000 tokens et peuvent générer jusqu’à 128 000 tokens en une seule fois. Si selon les données d’OpenAI, GPT-5.4 mini est pratiquement aussi sûr que GPT-5.4 Thinking (xhigh), sa chaîne de raisonnement est moins contrôlable. Ce recentrage sur la programmation pour ces plus petits LLM multimodaux n’est pas anodin. La licorne tente de prouver la pertinence de Codex face à Claude Code qui, pour l’instant, semble rafler la mise. L’outil est déjà mentionné ou salué par les responsables informatiques français rencontrés par LeMagIT. OpenAI revendique de son côté 2 millions d’utilisateurs actifs de Codex par semaine. Anthropic mentionnait en février un revenu annualisé de 2,5 milliards de dollars imputable à Claude Code.