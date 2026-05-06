Cloud : les hyperscalers ont encore augmenté leurs revenus d’un tiers

Selon les dernières données du cabinet d’études Synergy Research, spécialisé dans les marchés des datacenters et du cloud, le chiffre d’affaires mondial des fournisseurs de services IaaS et PaaS en cloud public au premier trimestre 2026 a augmenté de 35 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 129 milliards de dollars. Les revenus sur les 12 derniers mois totalisent 455 milliards de dollars.

Au premier rang de ces fournisseurs, on retrouve les trois grands hyperscalers Amazon Web Services (AWS), Google Cloud (GCP) et Microsoft Azure qui détiennent à eux seuls les deux tiers des parts de marché. AWS occupe la première place avec 28 % de parts, suivi par Microsoft Azure avec 21 % et Google Cloud (alias GCP) avec 14 %. On remarque qu’au fil des trimestres, Azure et GCP grignotent petit à petit des parts à AWS.

Parmi les fournisseurs d’infrastructure en cloud public de second plan, les acteurs dits neocloud (spécialisés dans les infrastructures dédiées à l’IA) occupent ensemble 5 % des parts de marché.

Les revenus comptabilisés sont ceux générés par les services d’infrastructure pure (machines virtuelles de calcul, de stockage, de réseau) et les plateformes prêtes à l’emploi (essentiellement des bases de données et clusters Kubernetes commercialisés en serverless) proposés en cloud public. Sont également comptabilisés les revenus générés par les zones de clouds privés hébergées chez ces acteurs de cloud public ; par exemple les infrastructures VMware et Nutanix hébergées chez AWS, Azure, Google Cloud ou OVHcloud.

En revanche, l’étude de Synergy Research ne comptabilise pas les revenus des hébergeurs de proximité qui ne proposent que du cloud privé. Ceux-ci entrent plutôt dans la catégorie des infogéreurs de datacenters privés.

On note que les services PaaS et les clouds privés hébergés dans un cloud public sont plutôt commercialisés par les acteurs de second plan. En effet, si l’on ne comptabilise que les services IaaS en cloud public, la part de marché du trio de tête AWS-Azure-GCP augmente pour atteindre 67 %. Les services IaaS représentent d’ailleurs la majeure partie des revenus.

Une croissance ininterrompue depuis plus de deux ans Selon les données de Synergy, les revenus des services cloud ont atteint leur taux de croissance le plus élevé depuis le quatrième trimestre 2021, alors que le marché représentait 40 % de sa taille actuelle. Cette augmentation des revenus pourrait s’expliquer, dit Synergy, par le fait que l’IA entraîne des changements majeurs sur le marché du cloud. Le premier trimestre 2026 a été le neuvième trimestre consécutif de croissance, laquelle atteint à présent +35 % d’une année sur l’autre. Les services d’infrastructure en cloud public ont réalisé de +38 % de ventes à eux seuls. « Le marché du premier trimestre est désormais quinze fois plus important qu’il y a dix ans. Cela souligne l’impact considérable du cloud public et de l’IA sur le paysage informatique. Nos prévisions indiquent une forte croissance soutenue dans les années à venir, l’IA continuant à stimuler l’utilisation, à ouvrir la voie à de nouveaux cas d’usage et à booster les revenus des fournisseurs de cloud », commente John Dinsdale, analyste chez Synergy Research, Parmi les fournisseurs de cloud de deuxième rang, ceux qui affichent les taux de croissance les plus élevés sont CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe, Nebius, Anthropic et ByteDance.