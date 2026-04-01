AI Act : Bureau Veritas lance un service d’audit propulsé par des agents IA

Considérant que les entreprises luttent pour comprendre la manière dont l’AI Act s’applique dans leur cas et que la documentation annexe n’aide pas, Bureau Veritas entend apporter sa propre solution d’évaluation de la conformité.

Marc Roussel (vice-président exécutif urbanisation et assurance chez Bureau Veritas) cite une étude de 2025 menée par Strand Partners pour le compte d’AWS auprès de 1000 dirigeants, dont les réponses ont été sélectionnées selon la méthode des quotas. « 68 % des entreprises déclarent avoir du mal à interpréter l’AI Act. Environ 60 % d’entre elles disent ne pas avoir mis en place la gouvernance nécessaire pour être conforme », récite-t-il.

Et d’évoquer la complexité des 113 articles qui compose le corpus légal européen. Le classement des systèmes par niveau de risque et des entreprises par rôle (déployeur, utilisateur, fournisseur) ne serait pas évident, tandis que les sanctions en cas de non-conformité (jusqu’à 7 % du chiffre d’affaires mondial), elles, ont de quoi faire peur. Rappelons que les normes et les cadres qui entourent l’application du texte sont encore en cours de conception. De même, la Commission européenne serait déjà tentée de revenir sur sa copie, principalement pour favoriser la compétitivité des acteurs européens de l’IA.

« Quand nous parlons d’IA, les méthodes d’audit habituelles que nous utilisons [...] seront probablement inefficaces et trop longues à exécuter. » Marc RousselV-P exécutif urbanisation et assurance, Bureau Veritas

Il y a peu, Bureau Veritas aurait elle-même eu du mal à suivre ces évolutions réglementaires. « Quand nous parlons d’intelligence artificielle, les méthodes d’audit habituelles que nous utilisons depuis de nombreuses années seront probablement inefficaces et trop longues à exécuter », considère Marc Roussel.

Un partenariat technique avec AWS D’où le développement d’une solution d’IA. Plus spécifiquement, Bureau Veritas s’appuie sur le service AWS AI Risk Intelligence (AIRI), un framework développé par le centre d’innovation GenAI d’AWS. Il s’agit d’un système multiagent qui mêle boucle de raisonnement et LLM-as-a-Judge. Il est consacré à l’analyse des risques et des menaces qui pèsent sur d’autres systèmes d’IA. Bureau Veritas s’en sert pour réaliser un préaudit, un examen documentaire, un audit de terrain, et des tests. Le système produit un rapport servant à évaluer la maturité du système du client au regard de la réglementation. « Nous vous donnons un résultat sur huit piliers : robustesse, confidentialité des données, sécurité, gouvernance, équité, transparence, explicabilité et contrôlabilité », affirme Marc Roussel. Ce sont à peu de choses près les dimensions couvertes par le framework AIRI d’AWS. Toutefois, Bureau Veritas dit y avoir injecté ses propres connaissances et l’a adapté aux besoins de ses auditeurs. « Nous ne nous contentons pas de valider ou non la maturité d’une IA », assure Marc Roussel. « Nous donnons des conseils pour vous mettre en conformité ».