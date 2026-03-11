Les 9 principaux services de sauvegarde à la loupe

Les solutions dites de sauvegarde en tant que service, alias BaaS (Backup-as-a-Service), constituent depuis longtemps un élément clé des efforts de reprise après sinistre de nombreuses entreprises. En permettant aux organisations de sauvegarder et de restaurer des données à distance à l’aide de logiciels et d’infrastructures gérés par un fournisseur externe, plutôt que d’exiger des entreprises qu’elles exploitent leurs propres logiciels et environnements de sauvegarde, le BaaS peut simplifier la sauvegarde et la restauration.

Le marché du BaaS ayant considérablement évolué ces dernières années, il existe peut-être des possibilités d’améliorer les performances, la sécurité ou la rentabilité du système de sauvegarde de votre organisation. À cette fin, poursuivez votre lecture pour découvrir un aperçu des neuf principaux fournisseurs en 2025, ainsi que des informations détaillées sur leur comparaison et des conseils sur ce que le BaaS signifie pour les organisations modernes.

Qu’est-ce que la sauvegarde en tant que service (BaaS) ? Selon la définition classique, le BaaS est un type de protection des données qui permet de sauvegarder et de restaurer des données à l’aide de logiciels et d’infrastructures tiers. En d’autres termes, lorsqu’une entreprise choisit le BaaS pour répondre à ses besoins en matière de données et de restauration, elle n’a pas besoin de déployer de logiciel de sauvegarde sur ses propres systèmes, ni de s’assurer qu’elle dispose d’une infrastructure de stockage de données adéquate pour héberger les sauvegardes. Le fournisseur BaaS se charge de toutes ces exigences. Cela dit, les définitions précises varient, car pratiquement tous les fournisseurs de logiciels de sauvegarde et de restauration commercialisent désormais leurs produits sous le nom de BaaS, même dans les cas où ils ne fournissent qu’un logiciel de sauvegarde géré sans infrastructure de stockage cloud associée. En outre, certains fournisseurs offrent une assistance active pour la restauration des données après un incident ; dans d’autres cas, la responsabilité de la restauration des systèmes incombe entièrement aux clients BaaS. En raison de ces variations dans l’utilisation du terme BaaS, la frontière entre le « back up as a service » et les catégories connexes de produits de sauvegarde et de restauration dans le cloud commence à s’estomper. La sauvegarde à distance, par exemple, implique des méthodes de sauvegarde hors site et une infrastructure à distance, mais pas nécessairement l’utilisation d’une infrastructure gérée par un tiers. La sauvegarde et la restauration gérées, quant à elles, impliquent que le fournisseur gère à la fois les processus de sauvegarde et de restauration pour le compte des clients. Dans le même temps, les nouvelles tendances technologiques ont ouvert de nouvelles perspectives, mais aussi posé de nouveaux défis dans le domaine du BaaS. L’IA constitue l’un des changements majeurs. Les produits de sauvegarde en tant que service dotés de fonctionnalités d’IA peuvent contribuer à rationaliser certaines tâches. Par exemple, l’IA générative pourrait être utilisée pour permettre aux administrateurs de définir des politiques de sauvegarde à l’aide du langage naturel, plutôt que de devoir les configurer à l’aide d’outils logiciels ou de codes traditionnels. Dans le même temps, la nécessité de sauvegarder les systèmes d’IA et les ressources associées, telles que les données d’entraînement des modèles d’IA, complique les exigences en matière de sauvegarde, car tous les produits BaaS ne sont pas conçus pour gérer les types de données et l’échelle dont certaines entreprises ont besoin pour protéger leurs données à l’ère de l’IA. Avantages et inconvénients du BaaS d'entreprise

Les 3 types de sauvegarde en tant que service Malgré les changements survenus sur le marché, trois types fondamentaux de sauvegarde en tant que service subsistent : Public. Les offres publiques hébergent les logiciels de sauvegarde et les données dans des environnements cloud publics. Elles offrent l’avantage d’une évolutivité pratiquement infinie, car, concrètement, il n’y a aucune limite à la quantité de données que vous pouvez stocker dans un cloud public. Elles ont également tendance à être plus fiables, car les centres de données (datacenter) cloud publics tombent rarement en panne. Privé. Avec un produit BaaS privé, les outils de sauvegarde et les données sont stockés sur une infrastructure privée. Il s’agit généralement d’un cloud privé géré par le fournisseur BaaS. Le principal avantage pour les clients est le contrôle, car les entreprises peuvent s’attendre à disposer de plus d’options en matière de configurations de sauvegarde que dans un cloud public. Hybride. Un scénario de sauvegarde hybride implique un produit backup as a service offrant la flexibilité de stocker les sauvegardes à plusieurs endroits, y compris simultanément dans des clouds publics et privés, si vous le souhaitez. Le logiciel de sauvegarde est généralement hébergé à un seul endroit, qui peut être distinct de l’endroit où se trouvent les sauvegardes. En maximisant la flexibilité, le BaaS hybride peut aider les organisations à trouver un équilibre entre performances, coût, personnalisation et fiabilité.

Les 9 principales offres de BaaS Examinons maintenant les principaux fournisseurs et produits de 2025. La liste suivante, classée par ordre alphabétique, est principalement basée sur les analyses du marché et des produits réalisées par des cabinets d’analystes, notamment Forrester, Gartner et IDC. Acronis Cyber Protect Enterprise. Le principal produit BaaS d’Acronis destiné aux entreprises, Cyber Protect Enterprise, fait partie d’un large portefeuille de produits qui traitent également de la cybersécurité et de la protection contre les ransomwares. Cela pourrait faire d’Acronis une option intéressante pour ceux qui recherchent une plateforme de cyberrésilience et de protection des données de bout en bout. Si vous recherchez spécifiquement un BaaS, Acronis ne se concentre pas autant sur ce domaine que certains autres fournisseurs. AWS Backup. Pour les charges de travail hébergées dans le cloud AWS, AWS Backup est une option facilement accessible. AWS Backup peut également restaurer des ressources dans un environnement de récupération basé sur AWS. Une limitation majeure d’AWS Backup est qu’en tant que service de sauvegarde dans le cloud lié à une seule plateforme cloud, il est principalement conçu pour protéger les actifs hébergés sur AWS. Il peut toutefois fournir une prise en charge limitée pour la sauvegarde des ressources sur site si vous les déployez à l’aide de services de cloud hybride compatibles avec AWS, tels que AWS Outposts et VMware. Cohesity DataProtect. Cohesity concentre ses efforts en matière de sauvegarde et de restauration des données sur la protection à grande échelle tout en limitant la complexité. Dans le cadre de cet objectif, la société propose des outils (notamment des options assistées par l’IA et conçues pour améliorer la convivialité) qui peuvent aider à optimiser les coûts des sauvegardes et à atténuer les risques liés aux ransomwares. Et ce, en utilisant des air gaps pour protéger les sauvegardes contre les acteurs malveillants. Si Cohesity peut sembler excessif pour les besoins de protection des données à petite échelle, il offre une solution BaaS de premier plan à l’échelle de l’entreprise. Commvault Cloud. Commvault Cloud est un produit BaaS de niveau entreprise qui offre des fonctionnalités avancées de gestion des données et d’optimisation des coûts en plus de la sauvegarde des données elle-même. Il est réputé pour être particulièrement flexible en matière d’options de stockage de sauvegarde et d’architectures prises en charge ; offrant ainsi la possibilité d’héberger des sauvegardes sur plusieurs clouds et de mettre en œuvre une stratégie BaaS hybride, si nécessaire. Druva Data Security Cloud. Druva se distingue sur le marché principalement par l’accent mis sur la facilité d’utilisation. Ses tarifs sont également avantageux par rapport à ceux de la plupart de ses concurrents, même si les coûts réels de sauvegarde varient considérablement en fonction de la quantité de données sauvegardées par l’entreprise et de son efficacité à éviter la sauvegarde de données redondantes. En contrepartie, Druva est moins flexible à certains égards ; par exemple, il ne prend en charge qu’un nombre limité d’emplacements de stockage pour les sauvegardes. Mais c’est un bon choix si la simplicité et le faible coût d’entrée sont vos priorités. HPE Zerto. Le produit Zerto de HPE se positionne comme une solution de protection continue des données. Le logiciel, basé sur Zerto Continuous Data Protection, acquis par HPE en 2021, promet une sauvegarde des données en temps réel, ce qui signifie qu’il vise à synchroniser en permanence les données sauvegardées avec les systèmes de production, plutôt que d’effectuer des sauvegardes périodiques. Si la réduction des temps d’arrêt coûteux et du risque de perte de données est votre priorité, Zerto pourrait être une option intéressante. Veeam Data Cloud. Bien que Veeam soit souvent associé aux sauvegardes pour machines virtuelles, en particulier celles fonctionnant sous VMware, il propose une solution BaaS holistique, appelée Data Cloud, capable de protéger pratiquement tout type de données ou de système. Il est également capable de fonctionner à l’échelle de l’entreprise sans complexité excessive. Contrairement à certains grands fournisseurs axés sur les entreprises, Veeam se concentre principalement sur la protection des données sans offrir de fonctionnalités étendues en matière de cybersécurité et dans d’autres domaines. Cette approche peut séduire ceux qui recherchent uniquement un BaaS, mais elle constitue un inconvénient pour les organisations intéressées par le backup as a service dans le cadre d’une plateforme plus large. Rubrik Data Protection. La stratégie de Rubrik pour se démarquer sur le marché BaaS repose principalement sur la fourniture de fonctionnalités de sécurité et de conformité particulièrement rigoureuses, telles que le chiffrement avancé et l’immuabilité des données, qui contribuent à protéger les données contre toute manipulation par des attaquants. Il est possible de mettre en œuvre la plupart de ces fonctionnalités sur d’autres outils BaaS, mais elles ont tendance à être plus accessibles dès leur installation lorsque l’on utilise Rubrik. Veritas NetBackup. NetBackup de Veritas est un produit de sauvegarde et de restauration de données, géré, destiné aux entreprises, capable de protéger pratiquement tout type d’actif informatique. Comparé à des offres similaires, il se distingue principalement par l’accent mis sur l’optimisation des coûts, qu’il réalise grâce à des stratégies telles que la sélection des options de stockage les plus rentables pour les sauvegardes et l’utilisation des ressources CPU du serveur pendant les opérations de sauvegarde. Cohesity a racheté Veritas en 2024.