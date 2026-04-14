Modernisation du mainframe à l’ère agentique : avec Transform et Kiro, AWS revoit sa méthode

Avant qu’Anthropic se vante de pouvoir moderniser en des temps records le mainframe, d’autres acteurs s’en sont pris au monopole d’IBM. AWS en tête. S’il n’a pas drastiquement réduit les durées de migration vers le cloud, le fournisseur de cloud a suffisamment d’expérience pour avoir mis en place une méthode reconnue.

L’entreprise a proposé des services d’hébergement d’applications mainframe dès 2014. En 2017, elle a mis en place des équipes internes pour accélérer le déploiement de services de modernisation des monolithes COBOL. Avant le lancement d’un premier service cloud en 2022, ces « accélérations » sont essentiellement passées par des partenaires, dont Micro Focus.

Toutefois, la stratégie et la méthodologie évoluent. Pas question de promettre la lune, mais les porte-parole du fournisseur pensent obtenir des gains notables grâce à une combinaison de techniques déterministes et d’IA agentique.

« Chez nos clients, nous observons principalement quatre modèles de modernisation du mainframe », présente Mohamadou Yacoubou, Senior Manager Solutions Architecture chez AWS, lors de l’AWS Summit parisien de début avril 2026.

« Il y a d’abord ce que nous appelons l’augmentation ». Dans cette approche, les applications existantes ne sont pas modifiées, mais les outils de partenaires comme Precisely sont employés pour synchroniser les données avec des services AWS qui hébergent de nouvelles fonctionnalités. « Vous pouvez utiliser SageMaker pour des charges de travail de machine learning ou de l’analytique un peu avancée », illustre le solution architect.

D’autres clients optent pour le replatforming. « Avec ce modèle, nous scrutons l’ensemble des couches applicatives afin de savoir celles qui peuvent être extraites du mainframe vers des services managés, par exemple des bases de données ou la chaîne CI/CD », développe Mohamadou Yacoubou. Si les applications métiers n’ont pas nécessité d’évoluer, cette approche permet surtout de migrer des applications ou des pans entiers de back-end dans le cloud.

Puis il y a le refactoring. Là il s’agit de transformer le code COBOL et les paquets spécifiques aux applications mainframe pour les porter sur Java et le framework Spring Boot (entre autres). « Là non plus, les clients n’ont pas forcément d’exigences de la part de leurs métiers. Ils cherchent surtout à réduire les coûts et faciliter la maintenance opérationnelle », poursuit le responsable. « Les projets de replatforming et de refactoring sont généralement endossés par des équipes IT centrales et s’inscrivent dans des programmes globaux ».

« Reimagine » : les effets de l’IA générative et agentique sur la modernisation du mainframe L’IA générative et agentique ferait apparaître un quatrième modèle, nommé « reimagine ». « Dans ce cas-là, les métiers réclament beaucoup plus de flexibilité, de nouveaux services et produits pour leurs clients », indique Mohamadou Yacoubou. À la manière de Watson Code Assistant for Z, AWS Transform permet une analyse du code, de réaliser une évaluation des applications existantes pour identifier les dépendances entre elles et construire un plan de migration. « À partir de là, nous créons ce que nous appelons des macroservices. Ce n’est pas la cible finale (les microservices), mais nous reconstruisons l’expérience utilisateur », poursuit-il. « Une fois que nous avons stabilisé cet ensemble, nous continuons de les découper pour obtenir des microservices hébergés sur AWS ». Dans le détail, l’analyse du code est déterministe. « Nous ne nous appuyons pas sur un LLM, nous souhaitons quelque chose de sûr, exact et reproductible », précise Yann Kindelberger, Principal Solution Architect Mainframe Modernisation chez AWS. « Les activités qui se reposent sur cette analyse de code peuvent être propulsées par un LLM ». Outre le code, l’analyse porte sur les modalités d’accès aux données (en écriture, en lecture, les deux, en mise à jour) au sein des tables DB2 Z/OS et les VSAM, par exemple. Cette analyse de données tient en deux grandes étapes. D’abord, le data lineage, permet d’établir la cartographie des accès aux données par les programmes. Ensuite, la constitution d’un dictionnaire de données doit créer une vision métier de l’ensemble des champs qui accèdent aux données. « Nous partons des copybooks COBOL qui définissent les structures de données », détaille l’expert. « Une autre étape consiste en l’analyse d’activités du mainframe. Elle s’appuie sur les enregistrements SMF pour savoir quels sont les programmes qui consomment le plus de MIPS [de ressources CPU, N.D.L.R], et plus important encore ceux qui ne sont jamais exécutés ». Par ailleurs, Transform peut servir à rétrodocumenter les programmes au sein du mainframe, mais aussi à extraire les logiques métiers au sein du code Cobol ou PL/1. Un LLM peut être sollicité à la marge.

« Etrangler » plus rapidement le mainframe Même si les clients d’AWS seraient de plus en plus intéressés par la démarche « reimagine », « Rares sont les clients qui choisissent l'approche big bang pour transformer 50 millions, 100 millions de lignes de code », souligne Yann Kindelberger. « Nous optons souvent pour une logique d’étranglement du mainframe : il s’agit de décomposer le monolithe applicatif en différents domaines, puis de migrer par domaine ». « Pour chacun des domaines métiers, AWS Transform identifie les programmes, les fonctionnalités clés, les statements COBOL associés et la vue du flux applicatif du programme, ainsi que les règles métiers extraites ». Ces extractions sont formatées en XML ou en JSON. Évidemment, AWS met l’accent sur l’approche reimagine. Celle-ci se mène en deux grandes phases : « le reverse engineering et le forward engineering ». Le reverse engineering correspond à la phase d’analyse du code, des schémas de données et des logiques métiers évoquées plus haut. Concernant le forward engineering, AWS mise sur son framework agentique Kiro. Ce n’est toutefois pas obligatoire. « Kiro fournit d’excellents résultats lors de la phase de forward engineering, mais si vous utilisez Claude Code ou GitHub Copilot, cela fonctionne également », assure Yann Kindelberger. Mais qu’est-ce que le forward engineering ? Certains nomment cette approche le « Spec Driven Development ». C’est le fait de générer des spécifications à partir des logiques métiers extraites par Transform pour ensuite en générer le code applicatif. « Dans les prompts, nous spécifions à Kiro de respecter l’approche Domain Driven Design qui lui permet, à partir de la logique métier d’identifier les “bounded contexts” pour ensuite spécifier la documentation des microservices cibles », précise le spécialiste de la modernisation mainframe. Avant de générer le code, une vérification humaine s’impose, juge le fournisseur. « Nous avons toujours un humain dans la boucle qui permet de valider ou non les recommandations de spécifications des agents IA. Ce n’est pas du pilotage automatique », martèle Mohamadou Yacoubou. Les spécifications peuvent être modifiées manuellement ou à l’aide de Kiro, avant de générer des tâches, puis, enfin, le code source de l’application. AWS dit ne pas imposer de langage de programmation cible. Les applications peuvent être « réimaginées » (générées et compilées) en Java/JavaScript, en .NET, en Python, etc., en s’appuyant sur les frameworks de choix de l’entreprise.