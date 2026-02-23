Modernisation du SI : avec la conteneurisation, la Matmut fait d’une pierre deux coups

À la Matmut, Jean-Jacques Mok multiplie les casquettes. Il est directeur du programme cloud, responsable du centre d’expertise cloud depuis juin 2025, et des infrastructures socles « data », à savoir l’ensemble des bases de données utilisé par le groupe d’assurance.

« En tant que directeur de programme cloud, ma première mission est d’aider à définir et à implémenter la stratégie cloud du groupe Matmut, tant sur sa partie cloud privé, opérée dans nos propres data centers, que dans le cloud public », décrit-il auprès du MagIT.

L’assureur normand – 4,6 millions de clients sociétaires, 3,2 milliards de chiffre d’affaires, 6 800 collaborateurs, 480 agences – tient à ses infrastructures on premise.

« L’essentiel de l’applicatif de gestion, les fonctions régaliennes de l’entreprise, sont déployées dans nos centres de données. Un principe sur lequel notre DSI, David Quentin, ne déroge pas », indique Jean-Jacques Mok. « En revanche, en matière de traitement de données et d’IA, nous savons que nous allons devoir muscler notre jeu et que nous ne pourrons pas tout opérer sur site. Nous n’allons pas faire la course aux GPU en pleine pénurie », avançait-il en novembre dernier, en anticipation de la gouvernance IA du groupe.

Matmut a donc opté pour une stratégie de cloud hybride. La DSI et les directions métiers ont défini les types de données qui iront dans le cloud et celles qui resteront sous son propre toit. Et encore, pas n’importe où. « Nous migrerons une partie de nos données dans le cloud de confiance S3NS », renseigne le directeur de programme. S3NS est le cloud qualifié SecNumCloud par l’ANSSI, opéré par Thales avec des technologies issues de Google Cloud.

Red Hat OpenShift, une « solution clé en main » pour la Matmut Un coup d’œil dans le rétroviseur s’impose pour expliquer ce choix. Entre 2018 et 2021, Matmut s’est attelée à la rénovation de ses data centers. « Nous avons ramené nos centres de données au 21e siècle en y installant la fibre et d’autres éléments d’infrastructures physiques, afin d’y déployer des technologies dites “cloud-ready” ou “cloud native” », explique Jean-Jacques Mok. Une période que le cadre n’a pas vécue. Il a justement été recruté en 2021, en préparation de la rénovation du SI. « Matmut est une société qui a plus de 60 ans et qui dispose d’applicatifs en fonctionnement depuis près de 40 ans sur la base d’une architecture monolithique », évoque-t-il. Un contexte qui n’a rien de surprenant dans le monde de l’assurance français. « Nous avions la volonté de briser ce monolithe en adoptant un découpage en microservices », poursuit Jean-Jacques Mok. Cette approche promettait une plus forte isolation des charges de travail. Jusqu’alors, plusieurs applications pouvaient interagir « avec le même bout de code ». Cela créait des conflits lors des mises à jour et générait du stress. La conteneurisation s’est imposée comme la fondation de cette architecture logicielle plus modulaire. Oui, mais il fallait maintenant orchestrer des conteneurs. « En 2021, nous avons évalué ce qui était disponible. Nous avons conduit un PoC », raconte Jean-Jacques Mok. Sur la liste finale restait trois distributions d’une fameuse technologie d’orchestration open source : Kubernetes « vanilla », VMware Tanzu ou Red Hat OpenShift. La distribution Rancher de SUSE a été écartée parce qu’elle ne répondait pas aux besoins de la DSI [Rancher appartient à SUSE depuis juillet 2020, N.D.L.R.]. « Kubernetes est un superbe moteur, mais une entreprise a besoin de quelque chose de packagé, qui tient la route », considère le cadre. « À nos yeux, en 2021, Tanzu ressemblait encore trop à une version “vanilla” de Kubernetes gérée par VMware, tandis qu’OpenShift était la solution clé en main ». La Matmut s’est donc tournée vers Red Hat, sa solution et ses services professionnels. « L’accompagnement a duré un peu moins d’un an, le temps de poser l’architecture, de la valider avec Red Hat en prenant en compte nos pratiques de gestion de data centers », relate-t-il. Par exemple, la Matmut a adopté un système actif-passif où la DSI interchange le rôle des salles de ses data centers tous les trimestres. Les charges de travail basculent ainsi de salle en salle. « Une fois par an, nous allons même couper électriquement nos salles pour vérifier que nous tenons bien la charge complète sur un data center », ajoute Jean-Jacques Mok. « Cela nous permet aussi d’effectuer les opérations de maintenance (climatisation, puissance électrique, etc.) ». Après cette phase de conception, la plateforme OpenShift est entrée en service en 2022. Matmut a mené son PoC dans l’idée de migrer d’abord son application Mav Sérénité depuis ses serveurs Microsoft ISS vers d’autres hébergeant OpenShift. Mav Sérénité correspond à l’offre multirisque, accidents de la vie de l’assureur. Bien qu’importante dans l’activité du groupe, elle n’est pas considérée comme critique. « Nous voulions que la première application qui fasse la bascule soit significative, mais que l’opération ne mette pas la Matmut en péril », indique Jean-Jacques Mok. Ce projet, vu comme la première pierre de la nouvelle architecture logicielle, a été mené en dix-huit mois pour un « go-live » en 2024. Ce temps relativement long s’explique par la recherche d’un consensus entre les exigences de la DSI et les enjeux des métiers. Il a été décidé de ségréguer les applications et les données associées en domaines d’activité. Cette séparation s’applique également entre les trois strates de ce SI : le back-end, les bases de données et le front-end.

Le mainframe ne perd pas totalement sa place « Certains traitements en lot sont exécutés par le mainframe et n’ont pas vocation à en sortir. » Jean-Jacques Mok Program manager, Matmut La Matmut a choisi de déployer ses clusters Kubernetes – OpenShift en Bare-Metal. « Nous n’avions pas de stockage IP à l’époque », justifie Jean-Jacques Mok. « Derrière nos lames [utilisées pour] OpenShift, nous avons branché directement notre stockage SAN. La limite à cela, c’est que nous ne pouvions faire que du “ReadWriteOnce”. Nous ne pouvions pas distribuer le stockage ». Du même coup, dans les environnements de développement, les responsables des applications n’ont pas accès par défaut à des bases de données à stockage persistant. « Les développeurs peuvent utiliser des solutions de cache ou des bases en mémoire telles que Redis, sans persistance », précise-t-il. « Cela permet aussi de cranter la montée en compétences des équipes ». Depuis, les équipes IT ont ajouté du stockage persistant géré avec Pure Storage PortWorx. Cela permet par exemple de déployer Elasticsearch et des progiciels. Les bases de données des applications en production (principalement SQL Server) sont externalisées. Les pods Kubernetes peuvent les interroger. Ces bases ont été instanciées dans le cadre d’une migration d’une partie des données contenues dans les bases DL1 du mainframe IBM de la Matmut. Toutefois, pas question de débrancher le fameux système « Z ». « Certains traitements en lot sont exécutés par le mainframe et n’ont pas vocation à en sortir », indique Jean-Jacques Mok. « Plusieurs systèmes de calcul complexes n’ont pas d’équivalent, ou alors en alignant beaucoup plus de puissance de calcul ».

La rationalisation des chaînes de déploiement logiciel Satisfait de cette première rénovation, la refonte applicative s’est poursuivie sur la base des parcours des sociétaires. En parallèle, les équipes IT ont commencé la réécriture du parcours « dégâts des eaux », car c’est « le premier sinistre déclaré en France ». En commençant par le « self care », c’est-à-dire les fonctions de déclaration de sinistre à disposition des sociétaires. « Le traitement et le dédommagement peuvent être pris en charge automatiquement en dessous d’un certain seuil financier », explique Jean-Jacques Mok. « Désormais, nous attaquons les très gros morceaux : l’assurance habitation et l’auto. Nous avons pour objectif de livrer le parcours habitation en juin 2026 et l’habitation en octobre sur OpenShift ». Pour le sociétaire, la bascule est transparente. Le front-end ReactJS n’a pas changé. L’usager passe par un portail unifié qui lui permet de déclarer ses sinistres, payer sa souscription, récupérer des documents, etc. Les écrans du front-end ont été portés sur OpenShift. À terme, l’intégralité du portail sera migrée vers la plateforme basée sur Kubernetes, mentionne le responsable. Le passage sur la plateforme conteneurisée promettait d’accélérer les développements. Matmut a pu valider cette promesse. « Jusqu’alors, il fallait attendre 18 mois de la prise en compte des exigences métiers jusqu’à la délivrance du produit réel. Avec Mav Sérénité, nous sommes restés dans les standards de la Matmut, mais le parcours “dégâts des eaux” a été conçu en douze mois », détaille-t-il. Ces premiers gains s’expliquent par la rationalisation de la chaîne de livraison logicielle. Un seul outil de gestion des livraisons (DigitalAI Release) a été adopté pour les chaînes d’outils CI/CD OpenShift, .NET Core (le langage standard du back-office des applications « maison » chez la Matmut) et COBOL. « Du côté d’OpenShift, le code est buildé, contrôlé, déployé directement dans un environnement de développement. Il y a un véritable gain en matière d’expérience développeur, même s’il reste à les éduquer sur la gestion des tests ». Généralement, les équipes techniques de la Matmut sont curieuses des nouveautés et tentent d’appliquer les tendances IT à leur besoin quand elles sont intéressantes. L’adoption va donc bon train. « C’est l’une des grandes forces de la DSI », considère le responsable.