Souveraineté numérique : les ministères sommés de réduire leurs dépendances

Ils ont jusqu’à l’automne. Sinon… sinon, on ne sait pas trop. Toujours est-il que chaque ministère va devoir formaliser un plan pour réduire ses dépendances aux outils américains.

L'invitation a été officialisée lors d’un séminaire interministériel sur le sujet, organisé le 8 avril, à l’initiative du Premier ministre.

Les plans pour retrouver un peu de souveraineté numérique devront couvrir les postes de travail, les outils collaboratifs, les antivirus, l’intelligence artificielle, les bases de données, la virtualisation et les équipements réseau.

La cartographie des dépendances réalisée par la DAE complétera ces premiers retours. Les objectifs chiffrés de réduction avec un calendrier clair seront ensuite fixés en tenant compte du travail de la DGE sur la définition d’un service numérique européen.

La DINUM abandonne Windows La DINUM coordonnera l’ensemble de cette démarche. La DINUM qui, de son côté, annonce qu’elle va sortir de Windows au profit de Linux pour ses postes de travail. Des projets sont déjà en cours. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a par exemple engagé la migration de ses 80 000 agents vers des outils du socle numérique interministériel de LaSuite – Tchap, Visio et FranceTransfert. Dans cette même optique souveraine, le gouvernement a annoncé en mars la migration de la plateforme des données de santé vers une solution de confiance d’ici fin 2026.