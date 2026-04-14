Applications & Données 27 : la banque fait banco sur l’IA

Tous les secteurs sont en train de se pencher sur l’intelligence artificielle, en particulier générative, ses bénéfices, mais aussi ses effets de bord (comme son coût, ses ROI imparfaits ou encore la manière d’embarquer les équipes en désamorçant les craintes).

Mais s’il y a bien un secteur qui l’a instantanément adoptée et qui permet de tirer des enseignements sur les bonnes pratiques pour déployer l’IA, c’est bien la banque.

C’est pour cette raison que ce numéro d’Applications & Données se penche sur deux projets emblématiques : à la BPCE et au Crédit Agricole (nous aurions tout aussi bien pu vous parler de BBVA, d’ING ou dans le domaine connexe de l’assurance de CNP Assurance).

De l’IA générative à l’IA agentique Ces premières leçons sont d’autant plus importantes que l’IA est en train d’évoluer en vitesse grand V vers l’agentique. Fini l’IA qui répond, bienvenue à l’IA qui agit. Là encore, les banques explorent des applications concrètes. Mais cette fois c’est vers le prestigieux cabinet McKinsey que notre regard s’est tourné pour tenter de déterminer la manière la plus efficace de mettre ces « nouveaux collaborateurs » en place. McKinsey conseille ses clients sur ce sujet. Mais il en a surtout déployé plusieurs dizaines de milliers en interne pour ses propres besoins. Impressionnant. Et très inspirant.

Un peu de prospective sur l’IA Pour compléter ces témoignages très concrets sur l’IA, Application&Données a aussi échangé avec Capgemini et Forrester pour avoir une vision encore un peu plus prospective. Dans l’agentique, les experts de l’ESN française pensent que 2026 sera l’année qui marquera un tournant pour les agents IA. Les organisations vont transformer en profondeur leurs opérations et concrétiser le potentiel de cette technologie – dans la lignée de McKinsey – dans un mouvement que Capgemini appelle les « Intelligent Ops ». Du côté de Forrester, un autre constat s’impose : tout comme coder tend à se « commoditiser » avec les assistants IA, le prompt engineering (la manière de parler efficacement à ses modèles pour avoir les meilleurs résultats) va devenir quasiment caduc d’ici 3 à 5 ans. Provocant ? Pas tant que cela en fait. Et un bon rappel que dans l’IA, la formation doit être en continu et pas en one shot.