Sopra Steria lance une suite collaborative souveraine grâce à l’open source

Sopra Steria a annoncé, le 13 avril 2026, le lancement d’une suite collaborative « souveraine, européenne et 100 % open source » (sic).

Elle sera destinée aux organisations confrontées à des enjeux de maîtrise des données et de conformité réglementaire qui craignent la dépendance aux solutions propriétaires, en particulier américaines et les risques liés aux législations extraterritoriales qui en découlent.

Une réponse à une demande des clients Dans un échange avec LeMagIT, Rémi Kaeffer, directeur technique adjoint au sein de la BU Services Publics de Sopra Steria, indique que ce projet « est né à la croisée de trois facteurs », à savoir « l’écoute des clients », « l’observation du marché » et « nos propres convictions ». « L’écoute de nos clients, d’abord. Ils nous interrogent très concrètement sur leur capacité à reprendre la maîtrise de leurs outils de collaboration quotidiens », assure-t-il. Rémi Kaeffer insiste sur le fait que le contexte réglementaire est de plus en plus exigeant. Ce qui « accélère une prise de conscience qui dépasse aujourd’hui largement le secteur public ». Le marché ne serait donc pas saturé (lire ci-après).

Un assemblage de briques open source La suite bureautique de Sopra Steria repose sur une logique d’intégration de composants open source, « français ou européens », sélectionnés parmi « les plus matures du marché », vante Rémi Kaeffer. « Le [principe] est de s’appuyer sur des briques open source plutôt que de développer un produit propriétaire de plus », justifie-t-il. « C’est ce qui garantit également la réversibilité totale et l’absence de nouvelle dépendance ». « S’appuyer sur des briques open source garantit la réversibilité totale et l’absence de nouvelle dépendance. » Rémi KaefferDirecteur technique adjoint au sein de la BU Services Publics, Sopra Steria Parmi ces briques figurent des solutions pour la visioconférence, la messagerie instantanée, le stockage de fichiers ou encore l’édition collaborative. Pour la visioconférence, Sopra Steria s’appuie sur Meet (la solution récemment publiée par la DINUM). La messagerie instantanée repose sur le protocole ouvert Matrix (également utilisé par LaSuite de la Dinum). Pour le stockage et l’édition collaborative, la suite intègre Nextcloud et Collabora Online. Là encore, Sopra Steria étudie la possibilité d’intégrer Fichiers de LaSuite. Enfin, la messagerie électronique s’appuie sur « SOGomail », une solution basée sur des protocoles standards [IMAP et SMTP]. « Pour la partie calendriers et agendas, Nextcloud & Sogomail les incluent », ajoute le responsable de l’ESN. « Nous les synchronisons pour une expérience fluide et cohérente, quel que soit le point d’entrée. » Le tout est intégré dans une architecture unifiée, mais qui reste « ouverte et modulaire ».

Un marché souverain concurrentiel, mais pas saturé Sopra Steria assume totalement ce positionnement spécifique d’intégrateur. Pour Rémi Kaeffer « peu d’acteurs sont aujourd’hui en mesure de proposer une réponse intégralement open source, industrialisée, déployable à l’échelle sur plusieurs milliers d’utilisateurs, et accompagnée d’une véritable conduite du changement ». « Le contexte réglementaire accélère une prise de conscience qui dépasse largement le secteur public. » Rémi KaefferDirecteur technique adjoint au sein de la BU Services Publics, Sopra Steria Quant au marché qui voit arriver de plus en plus d’initiatives souveraines, Sopra Steria se montre confiant. « Le marché n’est pas saturé, il est en cours de structuration », estime Rémi Kaeffer. Mieux, il serait en train de grossir avec l’intérêt de plus en plus marqué du privé. Pour se différencier, Sopra Steria met également en avant sa capacité à accompagner les déploiements à grande échelle, avec des engagements de support et de disponibilité. En particulier pour… l’État. « Nous nous inscrivons en cohérence avec [ses] orientations en matière d’indépendance technologique et de communs numériques en contribuant activement à l’écosystème open source », confirme Rémi Kaeffer. Sopra Steria a également une proximité certaine avec LaSuite. « La DINUM construit des communs numériques pour les agents. Nous apportons la puissance industrielle pour déployer et opérer ces technologies à grande échelle », précise le responsable de l’ESN. Cette proximité certaine semble expliquer une partie des choix techniques cités précédemment.