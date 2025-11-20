8 choses à savoir avant de passer de Windows à Linux

Passer de Windows à Linux nécessite un certain niveau d'engagement, mais cela peut ouvrir tout un monde de possibilités et d'opportunités. Avant de changer de système d'exploitation, consultez la documentation, établissez un plan détaillé et préparez-vous à acquérir de nouvelles compétences.

Passer de Windows à Linux n'est pas difficile, mais avant de changer, vous devez comprendre en quoi Linux diffère de Windows. Attendez-vous à des différences entre les communautés Windows et Linux et à un choix plus large de sujets liés à Linux. Consultez la liste de contrôle complète ci-dessous.

1/ Linux, ce n'est pas un seul système Il n'existe pas un seul système d'exploitation Linux. Microsoft Windows représente un système d'exploitation contrôlé par une seule entreprise. Le code Linux étant open source, n'importe qui peut créer sa propre distribution Linux et la personnaliser en fonction de ses besoins. Vous pouvez donc choisir parmi des milliers de distributions Linux. Les distributions sont des versions de Linux destinées à des usages spécifiques. Certaines fonctionnent par exemple comme serveurs de production dans des environnements d'entreprise, tandis que d'autres sont conçues pour les créatifs, les développeurs ou les particuliers. Les distributions se différencient les unes des autres par les logiciels installés, orientés vers un usage particulier. La plupart des distributions ont évolué à partir de Red Hat Linux ou Debian Linux. La communauté Linux constitue un autre facteur de différenciation important. Les projets Open source reposent sur la collaboration et s'appuient sur le travail d'autres personnes. La communauté Linux regroupe des organisations, des langues et des objectifs du monde entier.

2/ Pourquoi Linux est-il gratuit ? Les logiciels libres et open source peuvent être difficiles à comprendre pour ceux qui sont habitués aux licences restrictives et aux logiciels propriétaires que l'on ne peut pas modifier. Les licences open source rendent le code source, c'est-à-dire la programmation derrière les applications, librement accessible. N'importe qui peut modifier ce code pour créer de meilleurs logiciels au fil du temps. Le système d'exploitation Linux est un exemple de base de code sous licence Open source. Il en résulte que les gens peuvent mettre en œuvre de bonnes idées, quelle que soit leur origine et sans se soucier des agendas des entreprises ou des résultats financiers. Les logiciels évoluent rapidement et ne sont soumis qu'à l'examen de la communauté, ce qui augmente souvent la sécurité et la stabilité de l'application. Les logiciels propriétaires, c'est-à-dire les logiciels à code source fermé, sont précompilés pour le consommateur. Vous ne pouvez pas les modifier. Windows est un système d'exploitation à code source fermé.

3/ Vous pouvez changer d'environnement de bureau Microsoft fournit une interface graphique Windows intégrée. Elle comprend de nombreux paramètres, mais un seul environnement de bureau gère l'ensemble. Avec Linux, les environnements de bureau GUI sont facultatifs, ce sont des logiciels distincts que vous pouvez supprimer et remplacer comme n'importe quelle autre application. De nombreuses distributions de serveurs Linux n'utilisent pas du tout d'interface graphique. Vous pouvez choisir le meilleur environnement de bureau plutôt que d'utiliser celui fourni par un fournisseur donné. Les utilisateurs installent souvent une interface graphique qui consomme moins de ressources sur les anciens systèmes ou serveurs.

4/ Linux est un système d'exploitation mature Linux n'est plus seulement un système d'exploitation pour serveurs, il prend également en charge les utilisateurs particuliers et professionnels. Autrefois, l'installation de Linux était complexe, la maintenance des logiciels difficile et les interfaces graphiques peu conviviales. Cependant, les bureaux Linux modernes intègrent désormais toute une gamme de paramètres d'accessibilité afin de faciliter leur utilisation par tous. Ils sont également beaucoup plus attrayants visuellement. Linux inclut les fonctionnalités d'accessibilité attendues par la plupart des utilisateurs, ce qui permet également aux particuliers et aux PME de l'utiliser.

5/ Il faut s’attendre à travailler en ligne de commande Si vous adoptez Linux, attendez-vous à travailler en ligne de commande Linux. Les interfaces graphiques sont facultatives, en particulier sur les serveurs, et vous trouverez peut-être que de nombreuses tâches sont plus rapides et plus simples à exécuter dans le terminal. Il existe deux structures syntaxiques principales pour les commandes Linux. La plupart des commandes utilisent la syntaxe commande -options, dans laquelle les options modifient la commande. La commande agit sur l'argument. Résultat de l'exécution de la commande $ ls -la. Par exemple, pour afficher le contenu de votre répertoire personnel au format long, y compris les fichiers cachés, tapez : $ ls -la Les autres commandes utilisent une syntaxe de type commande sous-commande argument. C’est le cas de la commande systemctl. Par exemple, pour redémarrer le service sshd à l'aide de systemctl, tapez : # systemctl restart sshd Dans ce cas, restart est la sous-commande et sshd est l'argument. Le système de référence des pages de manuel est utile et fournit de nombreuses informations sur des commandes spécifiques. Linux propose un manuel intégré qui fournit aux utilisateurs une référence rapide, appelée pages man. Utilisez cette référence pour trouver les différentes commandes et les options associées. Pour connaître l'utilisation de base et les options de la commande ls, tapez : $ man ls

6/ Comprenez l'escalade des privilèges Pour des raisons de sécurité, vous devez éviter de vous connecter avec des privilèges administratifs, sauf en cas d'absolue nécessité. Le compte administrateur Linux est nommé root et dispose de beaucoup plus de pouvoirs que le compte administrateur Windows, ce qui augmente la vulnérabilité. Windows dispose de la fonctionnalité « Exécuter en tant que » pour élever les privilèges lors de l'exécution de certaines commandes. Linux utilise sudo pour exercer des tâches déléguées au-delà de celles de l'utilisateur standard. En tant que nouvel utilisateur Linux, vous pouvez utiliser sudo pour gérer des services ou des logiciels. La documentation affiche souvent une commande telle que celle-ci : $ sudo systemctl restart rsyslog L'utilisation de sudo varie selon les distributions. Certaines définissent une configuration par défaut dans laquelle les utilisateurs standard doivent utiliser sudo pour exercer les privilèges root, tandis que d'autres encouragent les administrateurs à déléguer les privilèges pour répondre à leurs besoins.

7/ Productivité : cherchez un logiciel Open source équivalent Les systèmes d'exploitation permettent fondamentalement d'être productif en exécutant les applications dont les utilisateurs ont besoin. Vous aurez probablement besoin d'une suite bureautique lors de votre transition vers Linux. La principale suite bureautique open source est LibreOffice, qui est compatible avec les types de fichiers Microsoft Office. D'autres alternatives incluent Zoho Workplace et Calligra Suite. LibreOffice Writer fonctionne essentiellement comme une version open source de Microsoft Word, et vous pouvez l'utiliser pour accéder à des fichiers Word et les modifier. Vous installez les logiciels Linux compilés à partir de paquets. Les gestionnaires de paquets, qui peuvent être spécifiques à une distribution, assurent la maintenance des logiciels. Les distributions dérivées de RHEL utilisent des gestionnaires de paquets tels que YUM et DNF, tandis que celles dérivées de Debian utilisent souvent APT. Par exemple, la première commande ci-dessous installe le scanner de ports Nmap sur une distribution dérivée de Red Hat, et la seconde l'installe sur une distribution dérivée de Debian : $ sudo dnf install nmap



$ sudo apt install nmap 8/ Sachez où sont stockés les fichiers Tout comme Windows, Linux organise les fichiers dans des emplacements spécifiques. La norme Filesystem Hierarchy Standard impose une standardisation de la gestion des fichiers dans toutes les distributions Linux. Cette norme permet aux applications et aux utilisateurs de savoir quels répertoires contiennent les fichiers de configuration, les données utilisateur et les fichiers journaux système. Les trois répertoires les plus importants sont les suivants : /etc contient les fichiers de configuration.

contient les fichiers de configuration. /home/{nom d'utilisateur} contient les fichiers spécifiques à l'utilisateur et représente le répertoire personnel privé d'un utilisateur.

contient les fichiers spécifiques à l'utilisateur et représente le répertoire personnel privé d'un utilisateur. /var/log contient les fichiers journaux du système et des services.