La startup américaine Casimir invente une batterie inusable

Produire de l’énergie à partir du vide. C’est le pari fou de la startup américaine Casimir, fondée par des anciens de la Nasa, qui s’efforce de mettre au point une batterie de 5 mm2 qui génère de l’électricité à partir des champs d’énergie résiduels dans la cavité qui sépare deux surfaces métalliques – elle parle de vide quantique – afin d’alimenter de petits appareils électroniques en 1,5 volt à 25 microampères.

La startup évoque tous types de capteurs, notamment ceux que le marché de l’automobile veut intégrer dans les roues des véhicules pour surveiller la pression des pneus.

L’invention repose sur l’effet Casimir, un principe physique dans lequel deux plaques métalliques (généralement des miroirs) s’attirent alors qu’elles ne sont pas chargées, uniquement à cause des fluctuations du champ électromagnétique dans le vide. Dit autrement, les plaques sont davantage soumises à des vibrations qui viennent de l’extérieur que par celles qui existent dans la cavité qui les sépare, ce qui les pousse l’une contre l’autre, générant dans la cavité les photons virtuels d’une énergie attractive.

Le chercheur Harold White qui a fondé la startup Casimir détaille comment il est parvenu à récupérer de l’électricité grâce à l’énergie de l’effet Casimir dans un article scientifique publié par la revue Physical Review Research et consultable en ligne.