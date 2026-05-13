Abandon de VMware : EverPure s’associe au français Vates

Les clients des baies de stockage EverPure (ex-Pure Storage) pourront désormais transposer facilement leurs machines virtuelles VMware vers la plateforme de virtualisation Open source VMS, éditée par le Français Vates. L’américain et le français annoncent en effet avoir noué un partenariat de R&D qui vise à garantir la continuité des performances et de l’expérience utilisateur de VMware vSphere à VMS, en conservant – c’est le plus important – la même baie FlashArray, soit l’équipement de stockage en mode bloc d’EverPure.

Dans un contexte où des clients veulent fuir les nouveaux tarifs très élevés de VMware, adhérer à une plateforme de remplacement qui conserve la baie de stockage déjà en production présente un attrait financier. D’autant plus que les baies de disques qui stockent les données coûtent généralement plus cher à remplacer que les serveurs qui exécutent les machines virtuelles.

« Le marché de la virtualisation traverse une phase de transformation majeure. Les entreprises veulent retrouver de la maîtrise sans compromettre la stabilité de leur production. Cette collaboration avec Everpure démontre qu’il est possible de sortir d’un modèle propriétaire tout en conservant une infrastructure de stockage performante et éprouvée. Moderniser ne doit pas signifier tout remplacer » vante Olivier Lambert, le PDG et cofondateur de Vates, dans un communiqué envoyé à la rédaction du MagIT.

Cody Hosterman, directeur des produits chez EverPure, parle quant à lui de « protéger les investissements existants tout en offrant une stratégie d’infrastructure plus flexible. »

De plus en plus de partenariats autour du stockage pour remplacer VMware De fait, la récupération de la baie de disques déjà en place par un nouvel hyperviseur est un concept d’abord inventé par Nutanix, un autre concurrent de VMware. Il s’est emparé du sujet dès 2024, soit la première année du passage de VMware sous l’égide de son racheteur Broadcom. Depuis, Nutanix élargit chaque année sa compatibilité avec des infrastructures de stockage : les baies PowerFlex de Dell en 2024, les FlashArray d’EverPure en 2025 et, dernièrement, les NAS sous système OnTap de NetApp. Mais l’enjeu économique est tout autant important pour les entreprises que pour les fabricants de ces baies de disques. Car l’abandon de VMware remet aussi en cause la pérennité de leurs contrats dans un contexte où il faut de toute façon repartir sur une base technique très différente. NetApp a ainsi été le second à investir sa R&D dans les techniques de migration. Depuis 2025, son logiciel Shift permet à ses clients de passer de VMware à Hyper-V de Microsoft ou à OpenShift Virtualization de Red Hat.