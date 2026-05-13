Abandon de VMware : EverPure s’associe au français Vates
Le fabricant de baies de disques se lance à son tour dans des travaux de R&D pour aider les entreprises qui souhaitent quitter VMware à conserver son système de stockage. Le fait qu’il s’allie à un fournisseur français de virtualisation résonne avec les demandes de souveraineté.
Les clients des baies de stockage EverPure (ex-Pure Storage) pourront désormais transposer facilement leurs machines virtuelles VMware vers la plateforme de virtualisation Open source VMS, éditée par le Français Vates. L’américain et le français annoncent en effet avoir noué un partenariat de R&D qui vise à garantir la continuité des performances et de l’expérience utilisateur de VMware vSphere à VMS, en conservant – c’est le plus important – la même baie FlashArray, soit l’équipement de stockage en mode bloc d’EverPure.
Dans un contexte où des clients veulent fuir les nouveaux tarifs très élevés de VMware, adhérer à une plateforme de remplacement qui conserve la baie de stockage déjà en production présente un attrait financier. D’autant plus que les baies de disques qui stockent les données coûtent généralement plus cher à remplacer que les serveurs qui exécutent les machines virtuelles.
« Le marché de la virtualisation traverse une phase de transformation majeure. Les entreprises veulent retrouver de la maîtrise sans compromettre la stabilité de leur production. Cette collaboration avec Everpure démontre qu’il est possible de sortir d’un modèle propriétaire tout en conservant une infrastructure de stockage performante et éprouvée. Moderniser ne doit pas signifier tout remplacer » vante Olivier Lambert, le PDG et cofondateur de Vates, dans un communiqué envoyé à la rédaction du MagIT.
Cody Hosterman, directeur des produits chez EverPure, parle quant à lui de « protéger les investissements existants tout en offrant une stratégie d’infrastructure plus flexible. »
De plus en plus de partenariats autour du stockage pour remplacer VMware
De fait, la récupération de la baie de disques déjà en place par un nouvel hyperviseur est un concept d’abord inventé par Nutanix, un autre concurrent de VMware. Il s’est emparé du sujet dès 2024, soit la première année du passage de VMware sous l’égide de son racheteur Broadcom. Depuis, Nutanix élargit chaque année sa compatibilité avec des infrastructures de stockage : les baies PowerFlex de Dell en 2024, les FlashArray d’EverPure en 2025 et, dernièrement, les NAS sous système OnTap de NetApp.
Mais l’enjeu économique est tout autant important pour les entreprises que pour les fabricants de ces baies de disques. Car l’abandon de VMware remet aussi en cause la pérennité de leurs contrats dans un contexte où il faut de toute façon repartir sur une base technique très différente.
NetApp a ainsi été le second à investir sa R&D dans les techniques de migration. Depuis 2025, son logiciel Shift permet à ses clients de passer de VMware à Hyper-V de Microsoft ou à OpenShift Virtualization de Red Hat.
L’enjeu pour EverPure de s’allier avec des acteurs dits souverains
Qu’EverPure fasse aussi cet effort était attendu. Le constructeur a mis en place à cette fin un programme intitulé EverPure TAP (Technology Alliance Program) qui s’inspire de son travail avec Nutanix et qui définit les étapes techniques à suivre pour intégrer ses baies à une solution externe.
Au travers de ce programme, EverPure travaille aussi avec Microsoft Azure, AWS, Nvidia et Cisco pour rendre le système d’exploitation PureOS de ses baies compatible avec leurs infrastructures. Sont également en cours des partenariats avec des éditeurs de solutions de sauvegarde : Cohesity, Veeam (y compris Kasten, pour les sauvegardes Kubernetes), CommVault et Rubrik.
Il était en revanche plus inattendu qu’EverPure se lie avec le français Vates, moins connu sur la scène internationale que d’autres concurrents de VMware, à commencer par Proxmox, OpenShift de Red Hat, ou encore Hyper-V de Microsoft. En réalité, EverPure collabore aussi avec un autre acteur européen de la virtualisation que le public connaît peu : le Suisse NexaVM.
Vates et NexaVM ont un point commun : ce sont des solutions d’entreprise suffisamment implantées sur le continent Européen pour prétendre correspondre aux critères des infrastructures souveraines que les entreprises de l’UE mettent de plus en plus en avant, dans un contexte géopolitique incertain. Or, les fournisseurs semblent avoir acquis la certitude que les infrastructures souveraines seront leur prochain salut économique, chacun publiant chaque mois une nouvelle annonce en ce sens.
On retiendra que la solution Open source Proxmox, bien qu’européenne, est encore souvent considérée comme encore trop immature pour être déployée en entreprise.
Dans son alliance TAP, EverPure s’est aussi attaché à collaborer avec des fournisseurs d’infrastructure de cloud privé, une architecture qui a aussi le vent en poupe pour sortir les entreprises du cloud public, essentiellement tenu par les hyperscalers américains AWS, Azure et Google Cloud. Parmi ses partenaires technologiques, on trouve cette fois-ci Red Hat, mais uniquement pour OpenStack.