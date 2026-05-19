Sauvegarde : Veeam préannonce une version 13.1 et s’éloigne du backup

Veeam a profité de sa conférence américaine annuelle, cette fois-ci à New York, pour préannoncer les 70 nouvelles fonctions qu’il intégrera à la version 13.1 de sa solution de sauvegarde Veeam Data Platform qu’il devrait commercialiser d’ici à la rentrée. On y trouve notamment :

Compatibilité avec davantage de systèmes d’infrastructure, y compris OpenShift.

Diverses améliorations en matière de cybersécurité et renforcement de l'écosystème de sécurité.

Détection étendue des menaces couvrant AWS, Azure, les NAS et Microsoft 365,

Meilleure protection intégrée contre les logiciels malveillants.

Récupération automatisée des droits Active Directory.

Concernant ce dernier point, il s’agit d’une approche guidée par un assistant. La version 13.1 abolit ainsi un processus complexe, en plusieurs étapes, pour le remplacer par une seule action qui ne prend que quelques minutes.

Jack Poller, analyste pour le cabinet de conseil Paradigm Technica, s'est montré satisfait des mises à jour annoncées, mais attend avec impatience que le fournisseur intègre davantage de capacités d'IA.

« Ce que Veeam annonce en matière d’IA semble n’être que la partie émergée de l’iceberg. Je souhaite voir apparaître dans les prochaines versions la possibilité d’utiliser le langage naturel pour formuler des demandes et des requêtes plus complexes. Si Veeam franchit ce cap, alors il se démarquera davantage de ses concurrents », estime-t-il.

Veeam a lancé la version 13 de sa plateforme en novembre dernier, en mettant l'accent sur les liens entre cybersécurité et IA. La version 13.1 poursuit dans cette voie en intégrant des fonctionnalités qui visent à unifier les services de sécurité, de conformité et de gouvernance, auparavant cloisonnés et, ce, plus particulièrement en ce qui concerne l’IA.

Sauvegarder les services applicatifs de manière cohérente Veeam a également présenté en avant-première deux offres axées sur la résilience : Veeam Intelligence ResOps pour Microsoft 365 et une mise à jour de Veeam Data & AI Trust Maturity Model. Veeam Intelligence ResOps est un module complémentaire pour Microsoft 365 qui sera disponible au troisième trimestre 2026. Il se branche sur l’IA Copilot de Microsoft pour déterminer le contexte des données au moment de leur sauvegarde et ainsi procéder à une restauration plus cohérente. Cela permettra notamment de ne restaurer que les données affectées par une cyberattaque. Par la suite, Veeam prévoit de publier régulièrement des versions de Veeam Intelligence ResOps pour d’autres services applicatifs dotés d’une IA.

Une fonction d’audit des IA qui s’éloigne des sauvegardes Concernant Veeam Data & AI Trust Maturity Model, il ne s’agit pas vraiment d’un module de sauvegarde, mais plutôt d’une fonction qui fait l’audit d’un serveur d’IA en se basant sur l’évolution de ses activités telles qu’elles ont été enregistrées dans les sauvegardes successives. L’audit dressé par cette fonction cartographie sur une frise chronologique l’évolution de douze critères concernant une IA installée sur site. « Nous observons que si la plupart des entreprises estiment être prêtes à déployer l'IA de manière sûre et responsable, beaucoup peinent en réalité à démontrer cette préparation devant leur conseil d'administration, lors d'un audit ou dans un contexte réglementaire », raconte Anand Eswaran, le Directeur général de Veeam, pour expliquer l’intérêt de Veeam Data & AI Trust Maturity Model Téléchargeable gratuitement, Veeam Data & AI Trust Maturity Model est censé aider la direction d’une entreprise à évaluer sa situation actuelle en matière d’IA, afin de mieux déterminer les prochaines étapes à suivre.