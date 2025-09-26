Okta : la sécurité de l’IA et la sécurité des identités ne font qu’un

Lors de sa conférence client annuelle Oktane à Las Vegas (Nevada), le spécialiste de la gestion des identités et des accès Okta a élargi sa vision pour se positionner en interlocuteur privilégié et sécuriser les identités non humaines, alors qu’une vague déferlante d’agents d’intelligence artificielle (IA) fait gonfler leur nombre de manière spectaculaire.

Parmi les annonces de l’éditeur figurent de nouvelles capacités au sein des plateformes Okta et Auth0 qui, selon le fournisseur, permettront aux utilisateurs d’intégrer des agents d’intelligence artificielle de manière transparente dans leurs matrices de sécurité de l’identité.

Selon une étude publiée plus tôt en 2025 par Okta, bien que 91 % des organisations aient déjà déployé l’IA agentique à la recherche de gains de productivité, seulement 10 % des organisations mettent aujourd’hui en place une forme de cybergouvernance pour gérer les agents – Okta estime donc que le risque augmente également, et rapidement.

Ces risques ne sont plus théoriques ; Okta a cité des incidents tels que la désormais célèbre brèche dans laquelle un robot d’IA construit sur la plateforme Paradox AI et utilisé par le géant de la restauration rapide McDonalds dans son processus d’embauche a exposé les données personnelles de millions de candidats à l’emploi à des pirates qui ont correctement deviné que son mot de passe était « 123456 ».

Todd McKInnon, PDG d’Okta, a comparé le fait de lâcher des agents d’IA sur l’environnement d’une organisation à la création d’un grand nombre de nouvelles menaces individuelles d’initiés : « les agents d’intelligence artificielle constituent un nouveau type d’identité puissant. Ils peuvent agir de manière indépendante, seuls ou au nom d’un utilisateur, d’une équipe ou d’une entreprise ». Qui plus est, « ils peuvent accéder à des outils, des applications ou des données, ils peuvent planifier ou accomplir des tâches de leur propre chef. Le rythme de l’innovation est absolument stupéfiant ».

Dès lors, « ces agents d’IA et leur potentiel deviennent très, très puissants et cela se produit très rapidement. Sans sécurité de l’identité, la sécurité de l’IA s’effondre. La sécurité de l’IA est la sécurité de l’identité, il n’est pas possible de réussir l’une sans l’autre ».