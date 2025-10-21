Semiconducteurs : TSMC présente les premiers GPU Nvidia made in USA

C’est une semi-victoire pour l’administration Trump : TSMC, le Taiwanais numéro un mondial de la fabrication des semiconducteurs, vient de présenter le premier wafer de circuits Nvidia Blackwell gravé sur le sol américain.

On ignore exactement de quel modèle de GPU Blackwell il s’agit, mais il est peu probable que ce soit un B200 ou B300 haut de gamme. En effet, ces GPU doivent leur rapport performance/watt à une finesse de gravure de 3nm, comme seule sait pour l’instant le faire l’usine Fab 18 de TSMC qui est située à Taiwan.

Selon les indications de TSMC, son usine américaine, située à Phoenix, dans l’Arizona, sait pour l’heure seulement graver des semiconducteurs avec une précision de 5nm (appelée 4N). Le circuit américain est donc certainement équivalent au RTX Pro 6000, le GPU Blackwell d’entrée de gamme, dépourvu de mémoire HBM, que Nvidia propose pour les stations personnelles et serveurs d’appoint.

Accessoirement, les B200 et B300 bénéficient d’un socle gravé avec la technologie CoWoS, laquelle n’existe également qu’à Taiwan. Cette technologie est la seule capable de relier sans perte d’énergie des circuits très haut débit gravés séparément. Soit, ici, les cœurs de calcul gravés par TSMC et la mémoire HBM qui sort des usines sud-coréennes de SK Hynix et/ou Samsung.

À ce stade, TSMC ne possède d’ailleurs aucune chaîne de packaging aux USA qui lui permettrait de transformer les circuits gravés ensemble sur un wafer en autant de puces installables dans des serveurs ou des stations. Cette étape industrielle devrait être sous-traitée à l’américain Amkor à partir du second semestre 2026, sans qu’on sache si la qualité (précision, résistance à la chaleur, consommation modérée d’énergie) sera similaire à celle des puces entièrement fabriquées en Asie.

Une à deux générations de retard et plus cher Selon le calendrier de TSMC, la gravure en 3 nm sur le sol américain serait possible vers 2028. D’ici là, les usines taiwanaises seront passées à la gravure en 2nm dès la fin de l’année 2025 (Fab22), voire à la gravure en 1,6 nm prévue pour début 2027. Sur le papier, les usines américaines devraient épargner aux clients de TSMC (Nvidia, AMD, Apple...) de payer des taxes à chaque fois qu’ils rapatrient aux USA des puces produites à Taiwan pour les revendre dans le monde entier. Problème, les puces fabriquées aux USA devraient aussi coûter 5 à 20% plus cher que celles fabriquées à Taiwan. Principalement à cause du coût de la main-d’œuvre locale. Cette estimation avait été préalablement faire par Lisa Su, La PDG d’AMD. Elle avait déclaré qu’elle continuerait à faire fabriquer ses prochains processeurs Epyc (dits Venice) haut de gamme à Taiwan. Et elle commanderait à l’usine américaine de fabriquer des puces de générations précédentes pour équiper les serveurs d’entrée de gamme.