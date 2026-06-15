Les entreprises françaises ne voient pas leurs vulnérabilités

Le baromètre annuel de Cybermalveillance.gouv.fr confirme qu’une dissonance persiste au sein des directions générales sur la cybersécurité. Les données analysées par Franck Gicquel, son directeur des partenariats, révèlent que 58 % des dirigeants de TPE et PME se considèrent comme protégés (contre 39 % lors de l’exercice précédent). Mais cette confiance n’est manifestement pas justifiée.

Le syndrome du parcmètre Elle est en tout cas démentie par le fait que trois quarts des entreprises consacrent un budget annuel inférieur à 2 000 euros à leur cybersécurité. Pour le GIP, ce montant traduit une immaturité, puisque 80 % des organisations reconnaissent dans le même temps leur incapacité à réagir de manière structurée face à une compromission. Ce décalage caractérise le « syndrome du parcmètre » où « les dirigeants sous-estiment largement les impacts concrets d’une attaque et s’imaginent à tort qu’ils n’auront qu’à refuser de payer la rançon. » Mais Franck Gicquel met en garde contre cette perception erronée. Car la note pour rétablir une activité peut se révéler « sacrément salée ». La conséquence est que les budgets ne sont débloqués qu’après l’impact, selon une logique de sinistralité plutôt que de prévention. Cette passivité expose la continuité d’activité à des ruptures brutales. La sous-estimation des conséquences financières et organisationnelles demeure en tout cas, selon Franck Gicquel, le principal frein à l’investissement.

Le vol de données ? « Une simple grippe » Les représentants des organisations patronales le reconnaissent. Les impacts d’un événement cyber ne sont pas anecdotiques, en particulier sur les actifs immatériels des entreprises. Marc Bothorel, référent national cybersécurité de la CPME, estime que les vulnérabilités varient en fonction des secteurs. Si le secteur de la bijouterie-joaillerie s’adapte à une numérisation tardive, le bâtiment et l’immobilier font face à des menaces hybrides. Chez les promoteurs et agents immobiliers, la captation massive de données personnelles (PII) constitue un vecteur de risque majeur. Pour les acteurs du bâtiment qui interviennent sur des marchés publics, le risque glisse vers le cyberespionnage stratégique. L’anecdote d’un dirigeant d’agence immobilière qui compare un vol de données clients à une simple « grippe » illustre une méconnaissance flagrante des enjeux. Au-delà de l’atteinte à l’image, une telle légèreté expose l’entreprise à une « double peine ». Comme le rappellent Maxence Demerle, directrice du numérique du Medef, et Franck Gicquel, l’incident technique s’accompagne d’un risque juridique et réputationnel dévastateur. Une communication de crise défaillante peut par ailleurs aliéner définitivement une clientèle, en plus d’exposer à une sanction de la CNIL pour des manquements à la protection des données. Cette perte de confiance s’avère souvent plus létale que le chiffrement des serveurs, insiste la porte-parole du Medef. Elle fragilise particulièrement les structures dont la résilience dépend de la fluidité de leur écosystème numérique.

Les TPE face au défi de l’hygiène numérique Le segment des très petites entreprises représente une surface d’attaque de 3,5 millions de personnes morales. Pour ces structures représentées par l’U2P, où 75 % des chefs d’entreprise n’ont pas de salarié, la cybersécurité est une responsabilité individuelle. Or ces entrepreneurs n’ont déjà pas assez de temps. Les TPE cumulent d’autres vulnérabilités, dont la porosité entre usages personnels et professionnels qui favorise des attaques de type phishing de masse. Le mode opératoire de la substitution de RIB est caractéristique de cette menace. Après s’être introduit dans une messagerie non sécurisée, l’attaquant intercepte un fil de discussion financier pour substituer ses propres coordonnées bancaires au moment crucial de la transaction. Face à ces schémas de fraude, l’hygiène numérique doit être appréhendée comme le « mouvement hygiéniste du XXIe siècle ». L’adoption de réflexes élémentaires – double authentification, segmentation des flux personnels et professionnels, vigilance sur les messageries – constitue le premier rempart contre la paralysie. Dans un environnement sans ressources RH dédiées, la résilience de la TPE est indissociable de la discipline numérique du dirigeant.

L’institutionnalisation de la confiance Pour rompre l’isolement des PME-TPE, la réponse institutionnelle s’articule autour du GIP Cybermalveillance.gouv.fr, qui fédère les organisations patronales pour normaliser et labelliser l’offre de services en cybersécurité. Le label « Expert Cyber » en constitue la pierre angulaire. Le référentiel impose une rigueur d’audit supervisée par l’AFNOR, avec un taux de réussite situé entre 70 % et 80 %, selon son directeur des partenariats. Pour les 200 prestataires labellisés, ce gage de qualité répond aux besoins des PME, là où les Visas de sécurité de l’ANSSI visent des infrastructures d’importance vitale. Ce réseau garantit une expertise de proximité sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée : sécurisation, maintenance et remédiation. Cette organisation collective s’appuie sur des outils de diffusion massive : le diagnostic « 17 Cyber », les widgets d’autodiagnostic patronaux et le dispositif national « Alerte Cyber », qui transforme les fédérations professionnelles en vecteurs de remédiation rapide.