Cyberhebdo du 31 juillet 2026 : une partie de l’Angola passe sur répondeur

Bienvenue dans le Cyberhebdo. Cette revue de presse hebdomadaire fait le point sur la montée en puissance des cybermenaces qui ont marqué le paysage médiatique au cours de la semaine écoulée.

Notre veille a permis de documenter 17 incidents numériques variés, touchant une mosaïque de pays allant de l’Allemagne (DEU) au Japon (JPN), en passant par les États-Unis (USA) et le Brésil (BRA), entre autres. Le volume et la diversité des attaques observées témoignent de la globalisation du risque numérique.

Au cœur de cette vague d’incidents, la France ressort comme le pays le plus sollicité médiatiquement, avec 3 cas spécifiques rapportés cette semaine, soulignant la nécessité d’une vigilance accrue sur notre territoire.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

23/07/2026 – Université de l’Ouest « Vasile Goldiș » (ROU) L’infrastructure informatique de l’Université de l’Ouest « Vasile Goldiș » (UVVG) d’Arad a été affectée par une cyberattaque. La direction de l’université a confirmé l’incident et a informé les autorités compétentes. Bien que l’université n’ait pas confirmé officiellement, des informations suggèrent que l’enseigne de rançongiciel Qilin serait derrière cet incident de cybersécurité. (source)

23/07/2026 – Fédération française de l’Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » (FRA) La Fédération française de l’Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » a subi une intrusion sur son intranet le 23 juillet 2026. L’attaque, réalisée via le compte piraté d’un membre, a permis l’accès à l’espace numérique interne. Bien que l’incident soit maîtrisé, des données personnelles (noms, adresses, numéros de téléphone) de membres de la région Grand Est ont potentiellement été compromises. La Fédération a déposé plainte et informé la CNIL. (source) Angola : Le géant des télécoms Unitel victime d’une cyberattaque majeure Le principal opérateur télécom angolais, Unitel, a été au cœur d’une grave crise de cybersécurité après avoir subi une attaque informatique majeure qui a paralysé ses services à l’échelle nationale. L’incident, survenu le 28 juillet, a plongé le pays dans une panne généralisée, affectant les services de voix, les données mobiles et l’accès à Internet. L’attaque, survenue alors que l’opérateur se préparait à sa cotation en bourse, a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques. Dès le début de la matinée, les systèmes de Unitel ont été submergés, entraînant une interruption complète des services. Bien que l’opérateur ait immédiatement activé ses mécanismes de réponse et mobilisé ses équipes de cybersécurité, il aura fallu 36 h pour contenir l’incident. Malgré les efforts acharnés pour stabiliser le réseau et rétablir la pleine fonctionnalité, les services sont ainsi restés limités pendant plusieurs jours. Unitel a depuis communiqué sur la restauration progressive des services, tout en assurant que les données sensibles des clients sont sécurisées. L’entreprise maintient une enquête approfondie sur l’origine et la nature exacte de cette cyberattaque. Cet incident a été récemment rapporté dans au moins 38 articles. Voici l’un des articles les plus récents couvrant cet incident.

24/07/2026 – Orisha (FRA) La Mutuelle Familiale Orisha a été affectée par un incident de cybersécurité touchant l’infrastructure de son prestataire informatique, Orisha. Cette perturbation a entraîné l’interruption temporaire de plusieurs services de gestion, tels que l’accès à l’espace personnel, le traitement des remboursements et la gestion du tiers payant complexe. Le tiers payant simple reste fonctionnel. Aucune exfiltration de données n’a été confirmée à ce stade. (source)

24/07/2026 – OCS (JPN) OCS, société du groupe ANA, a annoncé que son site de commerce électronique pour résidents à l’étranger, OCS FAMILY LINK SERVICE, avait été victime d’une cyberattaque. Le 24 juillet 2026, l’entreprise a confirmé qu’un accès externe non autorisé avait eu lieu sur ses serveurs, et qu’une partie des données personnelles et des informations pourraient avoir été divulguées. OCS a immédiatement coupé le système et les réseaux associés pour contenir les dégâts et mène une enquête en collaboration avec les autorités. Les détails sur les informations compromises, le nombre de victimes et la cause de l’intrusion restent inconnus. (source)

25/07/2026 – Krefeld Pinguine (DEU) Le club de hockey sur glace de Krefeld, les Krefeld Pinguine, a été victime d’une attaque par logiciel malveillant dans la nuit du 25 au 26 juillet. Le club a mis son site hors ligne pour prévenir d’autres dommages et garantir la sécurité des visiteurs. Il travaille activement à l’analyse et à une solution sécurisée, mais aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle exfiltration de données. (source)

25/07/2026 – Primo Caredent Group (ITA) Le groupe dentaire Primo Caredent a été victime d’une attaque informatique d’extorsion. L’incident pourrait également concerner le centre de Trebaseleghe. L’entreprise a prévenu ses patients de ne pas payer ni répondre à des messages suspects, et les données des patients sont en cours d’examen. (source)

26/07/2026 – o2switch (FRA) Le site Internet de Pierrefitte-sur-Loire est momentanément indisponible, suite à une cyberattaque subie par son hébergeur, o2switch. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir l’accès dans les meilleurs délais. (source)

26/07/2026 – AnMed (USA) Le système hospitalier AnMed, situé dans l’Upstate et le nord-est de la Géorgie, est confronté à une perturbation de cybersécurité impliquant un malware ayant provoqué une panne de téléphone et d’Internet. L’organisation a confirmé que des autorités locales et fédérales ainsi que des spécialistes en cybersécurité tiers sont mobilisés pour rétablir les systèmes. En raison de l’incident, les bureaux d’AnMed Medical Group et les services d’imagerie ont été fermés le lundi 27 juillet, bien que les centres de soins urgents et les services de laboratoire restent ouverts. (source)

27/07/2026 – Newton County Schools (USA) Les écoles du comté de Newton, situé en Géorgie, ont mis hors ligne leurs systèmes informatiques suite à la découverte d’une activité réseau non autorisée, juste avant la rentrée scolaire. Le district scolaire a fait appel à des spécialistes en cybersécurité pour enquêter et restaurer les opérations. Les autorités n’ont pas encore confirmé la nature de l’incident (ransomware, malware) ni si des données personnelles ont été compromises. (source)

27/07/2026 – Braham (USA) La ville de Braham a déclaré que la panne temporaire de son système d’eau était le résultat d’une cyberattaque malveillante ciblant les systèmes informatisés, menée par des acteurs inconnus. Les villes de Plymouth et South St. Paul ont également été affectées par cette attaque. (source)

27/07/2026 – LM Mobilidade (BRA) LM Mobilidade, spécialiste de la gestion de flottes et de solutions de transport d’entreprise, a identifié un incident de cyberattaque. Par mesure préventive, l’entreprise a interrompu temporairement ses systèmes pour en évaluer l’étendue et la gravité. À ce jour, l’entreprise a indiqué qu’il n’y avait pas eu de compromission de données personnelles. (source)

28/07/2026 – Hiwin S.r.l. (ITA) Hiwin S.r.l. (filiale italienne du groupe, commerce de gros de machines et équipements destinés à l’industrie, au commerce et à la navigation) a été victime d’une cyberattaque affectant certains de ses systèmes d’information. L’entreprise a rapidement activé ses procédures de réponse à la cybersécurité et fait appel à des experts externes. Les systèmes affectés sont en cours d’évaluation de sécurité et seront restaurés à partir de sauvegardes une fois leur sécurité vérifiée. L’impact préliminaire sur les opérations de l’entreprise est jugé non matériel. (source)

28/07/2026 – Mairie de Šumperk (CZE) La mairie de Šumperk (en Tchéquie) a été victime d’une cyberattaque, perturbant ses activités et limitant ses moyens de communication. Les auteurs de l’intrusion n’ont pas été identifiés. (source)

28/07/2026 – CubePilot (AUS) CubePilot, une entreprise australienne fournissant du matériel et des logiciels embarqués pour l’industrie des systèmes non habités civils, a signalé à ses clients qu’un incident de sécurité affectait certains de ses systèmes. En précaution, le portail ERP a été mis hors ligne. L’entreprise enquête sur l’incident en collaboration avec les autorités australiennes, mais elle n’a pas encore communiqué de détails supplémentaires ni identifié d’acteur de menace. (source)

29/07/2026 – Universidade de Aveiro (PRT) L’Université de Aveiro (UA), au Portugal, a détecté un accès non autorisé à ses systèmes d’information, entraînant l’exposition de données personnelles et institutionnelles. Le recteur a informé la communauté académique de cet incident et a demandé à tous les membres de changer leurs mots de passe, tout en recommandant des pratiques de sécurité renforcées. L’institution est en train d’évaluer l’étendue de la fuite et prend des mesures pour atténuer les dommages. (source)