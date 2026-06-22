DevSecOps : face à un GitHub en difficulté, AWS aiguise ses agents IA

AWS renforce son argumentaire auprès des développeurs d’entreprise. Lors de l’AWS Summit de New York, le 17 juin, l’hyperscaler a présenté les mises à jour de ses agents IA et des solutions associées. En voici la liste non exhaustive :

Le DevSecOps agentique évolue rapidement sous l’effet de la concurrence

Selon Dr Matt Wood, directeur de l’IA et des technologies chez AWS, les agents et les modèles d’IA sous-jacents ont évolué rapidement.

« Les capacités de cybersécurité des grands modèles de langage ont connu une progression exponentielle au cours des trois ou quatre derniers mois, ce qui nous permet aujourd’hui de les infuser au sein des solutions mises à la disposition de nos clients […] sous une seule et même enseigne, que nous appelons AWS Continuum », a-t-il affirmé lors d’un point presse virtuel.

AWS Continuum doit faire évoluer le rôle des agents de sécurité. Plutôt que de se contenter de détecter les failles de sécurité, ceux-ci les résolvent de manière autonome en s’appuyant sur leur connaissance du contexte métier du code des applications, selon Chet Kapoor, vice-président des services de sécurité et de l’observabilité chez AWS, lors d’un keynote de l’AWS Summit de New York.

« Continuum examine chaque vulnérabilité comme le ferait votre meilleur ingénieur, sans toutefois la considérer de manière isolée. Il le fait en tenant compte de tout ce qu’il sait de votre environnement, de votre architecture et de votre activité », avance-t-il. « Il construit ensuite des exemples fonctionnels dans un environnement sandbox qui fournissent des preuves concrètes et reproductibles du problème ».

Les mesures correctives et d’atténuation de Continuum en environnement de production sont validées selon le même processus, poursuit-il.

Ce type de fonctionnalité devient désormais un incontournable chez les éditeurs IT, selon Katie Norton, analyste chez IDC. De nombreux concurrents ont lancé des fonctionnalités similaires, notamment Google Cloud, GitHub de Microsoft, GitLab, Harness et Datadog, rappelle-t-elle.

« Le processus de détection à la résolution (analyse, validation, correction, vérification) est désormais la voie commune à l’ensemble du secteur », écrit-elle dans un e-mail adressé cette semaine à Informa TechTarget [propriétaire du MagIT]. « En ce qui concerne la mise à disposition de cette fonctionnalité sous forme d’agents, nous en sommes probablement encore aux prémices à l’échelle du secteur, avec quelques primoadoptants ».

Cependant, une autre nouvelle fonctionnalité d’AWS Continuum, la modélisation automatisée des menaces dès la phase de conception, « semble plus novatrice » selon Katie Norton.

« AWS disposait de capacités de modélisation des menaces un peu “à l’ancienne”, mais le marché s’oriente davantage vers l’IA dans ce domaine, avec des [spécialistes] comme Apiiro, Prime Security, DevArmor, Clover et quelques autres qui pratiquent la modélisation continue des menaces », renseigne-t-elle. « Voir une grande entreprise proposer une fonctionnalité comparable confirme l’approche de ces plus petits acteurs ».