AVEVA (Schneider Electric) débourse 3,1 milliards de dollars pour l’IA agentique de Cognite

Le 30 juin 2026, AVEVA, éditeur britannique appartenant à Schneider Electric, a annoncé avoir signé un accord définitif afin d’acquérir Cognite. L’opération valorisée 3,1 milliards de dollars est soumise à l’approbation des autorités financière. Elle devrait être clôturée « au cours des prochains trimestres fiscaux ».

Fondée en 2017, Cognite est une société d’origine norvégienne qui emploie 800 collaborateurs et est basée à Phoenix, en Arizona. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 170 millions de dollars l’année dernière. Ce n’est pas réellement pour ses revenus qu’AVEVA et sa maison mère jettent leur dévolu sur la société.

L’éditeur s’est fait connaître par l’édition de Cognite Data Fusion, une plateforme dite de DataOps dédié au monde industriel. Elle vise à intégrer des modèles de données des fichiers, des annotations, des unités de mesure, des données géospatiales, des modèles 3D, des séries chronologiques en provenance de différents systèmes au sein de « graphes de connaissances industriels ». À cela s’ajoutent des briques de gouvernance : la plateforme inclut un catalogue de données et une gestion fine des accès.

Cognite, d’abord un expert des graphes de connaissances industriels Concrètement, elle sert à créer des applications de visualisation de données, de machine learning prédictif, des jumeaux numériques d’usines ou de processus industriels. Les principaux clients de Cognite sont des géants issus de l’industrie pétrolière et des énergéticiens, dont Aramco, TotalEnergies, Idemitsu, BP ou encore AkerBP, son premier investisseur. Le type de clients que cible également AVEVA. Mais Cognite a fait part d’une croissance forte d’une offre mise en œuvre par près de 60 % de ses plus grands clients : Atlas AI. Environ 70 % des prises de commandes en 2025 étaient liés à ce produit. Atlas AI n’est autre que la plateforme agentique de Cognite. Elle permet de créer et d’évaluer des agents IA capables d’interroger en langage naturel le ou les graphes de connaissances, d’activer des flux de travail, d’appeler des serveurs MCP, etc. Exploration de données, préparation, optimisation de séries chronologiques, mais aussi analyse de cause profonde sont quelques-uns des cas d’usage génériques proposés sur étagère par l’éditeur et ses partenaires. Outre les LLM d’Anthropic, d’OpenAI et de Google accessible depuis Azure, GCP et AWS, l’éditeur prend en charge les modèles de DeepSeek, de Meta ou encore des SLM hébergés par les clients. Les agents IA peuvent être intégrés dans les Flows, des espaces de travail dédiés à la collaboration et à l’exploration de données. Si l’acquisition est validée, Data Fusion et Atlas AI rejoindront le portefeuille de solutions AVEVA CONNECT. Ces services de collecte, d’analyse de données, de machine learning, de conception de jumeaux numériques sont désormais réunis dans une seule plateforme cloud. En mai dernier, le groupe britannique a surtout mis en avant ses 800 connecteurs, ses intégrations avec Snowflake et ServiceNow et la mise à jour de son graphe de connaissances.