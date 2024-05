7 façons d’utiliser l’IA pour améliorer la reprise après incident

Les sinistres informatiques sont des événements imprévisibles qui peuvent gravement affecter les entreprises, entraînant des pertes de données, de productivité et de revenus. Ils peuvent être dus à une multitude de causes, notamment des incidents extérieurs, des défaillances matérielles, des cyberattaques et des erreurs humaines.

Alors que les méthodes traditionnelles de reprise après incident servent à élaborer des plans de restauration raisonnables, l’émergence de l’IA offre de nouvelles perspectives pour rendre ces plans encore plus efficaces. L’intégration de l’IA dans la reprise après incident n’est pas seulement un effet de mode ; il s’agit d’une amélioration significative qui conduit à des temps de réaction plus courts, à une réduction des périodes d’arrêt de l’activité et à une amélioration globale de la continuité des opérations.

En identifiant les risques de manière proactive, en optimisant les ressources et en tirant continuellement des leçons des incidents passés, l’IA offre une approche de la reprise après incident qui pourrait faire la différence entre un petit sinistre informatique et une perturbation importante de l’activité.

Voici sept domaines dans lesquels l’IA peut aider les planificateurs de reprise après incident et les équipes IT à prévenir les crises, à en atténuer les effets et à y répondre.

1/ L’analyse prédictive L’IA, combinée à des algorithmes d’apprentissage automatique, peut prédire les défaillances informatiques potentielles en analysant les schémas des données historiques. En examinant de grandes quantités de données internes telles que les logs, la documentation et les métriques des processus, elle peut déceler des anomalies que les équipes IT n’auraient peut-être jamais remarquées. L’IA peut replacer ces informations dans un contexte susceptible d’indiquer de futures défaillances potentielles, car elle a une meilleure compréhension de la manière dont ces problèmes peuvent se présenter et se transformer en défaillances. L’IA peut aussi souvent fournir des suggestions de remédiation. En d’autres termes, les capacités prédictives basées sur l’IA servent à réduire de manière significative les temps d’arrêt en alertant les services IT sur les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques, ce qui leur permet de traiter les problèmes de manière proactive.

2/ L’amélioration de la récupération des services Les données sont l’élément vital de la plupart des entreprises. L’IA peut accélérer les processus de restauration des données et des services en identifiant les systèmes les plus importants qui doivent être restaurés en premier. Cela permet aux entreprises de reprendre leurs activités rapidement. Ceci est particulièrement crucial pour les entreprises opérant dans des secteurs où l’accès aux données en temps réel est essentiel. Ce qui rend l’IA très utile dans ce type de scénario, c’est qu’elle élimine de la boucle les suppositions hasardeuses, l’affectif, et les prises de décision irréfléchies. Alors que plusieurs équipes peuvent exiger que leur application soit restaurée en premier, un système d’IA aura déterminé à l’avance ce qui est nécessaire pour fournir le meilleur chemin vers la restauration avec le moins de coûts et de perturbations possible. L’IA excelle également à trouver à l’avance des dépendances potentiellement imprévues.

3/ Une réponse automatisée Les systèmes pilotés par l’IA peuvent déclencher automatiquement une série d’actions de récupération prédéfinies lorsqu’une anomalie est détectée, avec les garanties appropriées. La réponse peut inclure la sauvegarde des données sur d’autres sites, le réacheminement du trafic réseau ou même le lancement de procédures de basculement. La réponse automatisée peut considérablement réduire les objectifs de temps et de point de récupération et constitue un avantage majeur de la reprise après sinistre par l’IA. La réponse automatisée est un domaine très complexe et qui coûte cher. Cela dit, lorsqu’elle est associée à une infrastructure résiliente bien conçue, elle peut contribuer à réduire les coûts, l’impact et l’indisponibilité causés par l’incident en cours.

4/ L’amélioration de la cybersécurité L’IA protège non seulement contre l’atteinte à l’intégrité des données, mais peut également contribuer à assurer la continuité des activités. Une part importante des sinistres informatiques est due à des cyberattaques. L’IA et l’apprentissage automatique peuvent contribuer à atténuer ces problèmes en surveillant en permanence le trafic réseau, en identifiant les menaces potentielles et en prenant des mesures immédiates pour atténuer les risques. La plupart des nouvelles entreprises de cybersécurité utilisent l’IA pour mieux comprendre les nouvelles menaces. Elles utilisent également l’IA pour examiner les anomalies des systèmes et bloquer les activités douteuses. Ce faisant, l’IA protège non seulement contre l’atteinte à l’intégrité des données, mais peut également contribuer à assurer la continuité des activités. Il s’agit actuellement d’un domaine très vaste qui ne cessera de se développer.

5/ Plus d’optimisation dans l’allocation des ressources En cas de sinistre, les ressources, telles que la bande passante, le stockage et la puissance de calcul, peuvent être limitées. L’IA peut optimiser l’utilisation de ce qui reste disponible, en veillant à ce que les fonctions critiques reçoivent d’abord les ressources nécessaires. Cette optimisation peut considérablement augmenter l’efficacité du processus de récupération et aider les entreprises qui travaillent avec des ressources limitées.

6/ L’apprentissage et l’adaptation en continu Les bilans post-sinistres sont essentiels pour affiner les processus de rétablissement de l’activité. L’IA peut analyser automatiquement l’efficacité de la stratégie de restauration mise en œuvre et suggérer des améliorations. Au fil du temps, le système devient mieux équipé pour gérer les catastrophes et s’en remettre, ce qui renforce la stratégie globale de rétablissement.