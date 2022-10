Reprise d’activité après sinistre : comment gérer les humains et les médias ?

Dans le premier article de cette série sur la planification de reprise d’activité après sinistre à l’ère du cloud, nous nous sommes intéressés à l'évaluation du risque et de l'incidence sur l'activité. Ensuite, dans le deuxième article, nous avons examiné en détail le plan de reprise d’activité (PRA), ou plan DR (Disaster Recovery).

Dans le présent article, nous nous intéressons à la sensibilisation du personnel à ce plan, ainsi qu'à la formation et à la gestion d'un incident.

La figure 1 illustre le cycle de vie d'une reprise après sinistre informatique. Elle s'inspire de la norme ISO/IEC 27031. Elle présente l'intégration de la sensibilisation et de la formation, la gestion des incidents et la gestion des médias, et ce sur l'ensemble du cadre et du cycle de vie de la reprise après sinistre. Ce sont trois volets d'activité importants que nous examinerons plus en détail au fil de l'article.

Comme il l'a été précisé dans les articles précédents de la série, la reprise après sinistre fournit des stratégies et des procédures qui permettent aux entreprises de protéger leurs investissements dans des infrastructures opérationnelles et des systèmes informatiques. En termes de reprise après sinistre, l'essentiel de la mission consistera à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable de l'informatique, en vue de soutenir les fonctions métier stratégiques, et ce le plus rapidement possible à la suite d'un événement disruptif.

Cet article s'appuie sur la norme internationale dédiée à la planification des reprises après sinistre informatique, destinée aux entreprises impliquant des utilisateurs finaux. L'article contribue, en outre, à élaborer et mettre en oeuvre des programmes de reprise après sinistre. La norme de référence est l' ISO/IEC 27031:2011 , Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Lignes directrices pour la préparation des technologies de la communication et de l'information pour la continuité d'activité.

Le développement d’un PRA pour l'informatique nécessite parallèlement d'élaborer, de documenter et d'approuver diverses activités complémentaires. Et, ce, avant l'achèvement des dispositions prises pour la reprise d’activité après sinistre .

Quelles stratégies de sensibilisation et de formation ?

Selon la section 7.5 de la norme ISO 27031, « un programme coordonné doit être mis en œuvre pour garantir que des processus sont en place en vue de promouvoir régulièrement une sensibilisation à la reprise après sinistre (DR) dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi qu'en vue d'évaluer et d'améliorer la compétence de tous les personnels concernés, essentiels à la réussite de la mise en oeuvre d'activités DR-TIC » (traduction non officielle).

Même en cas de recours à des services cloud pour une reprise d’activité, la sensibilisation et la formation restent souhaitables afin que les collaborateurs comprennent le mode d'utilisation desdits services cloud.

Le processus commencera par l'identification des stratégies et des activités visant à élever le niveau de sensibilisation à la reprise après sinistre. La stratégie la plus importante consiste sans doute à s'assurer le soutien des cadres dirigeants et un financement des programmes de reprise d’activité. Un appui visible et fréquent de la direction générale renforcera la sensibilisation et la participation au programme.

Ensuite, on impliquera le service des ressources humaines (RH) pour qu'il contribue à l'organisation et à la conduite d'activités de sensibilisation. On pense à des briefings par service et des messages sur les panneaux d'information dédiés aux employés. Encouragez les RH à intégrer les briefings sur la reprise d’activité et la continuité métier dans tous les nouveaux programmes d'orientation des salariés.

Les organisations disposant de leur propre intranet impliqueront les employés au moyen de pages Web spécifiquement dédiées à la reprise d’activité. Ces pages proposeront des descriptions du programme, des foires aux questions (FAQ), des liens actifs vers des formulaires et des services, des planifications et autres ressources utiles. Ajustez le contenu pour aborder les services cloud en fonction de leur mode d'utilisation.