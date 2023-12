Comment configurer une norme de programmation Python et s’y tenir

Le mélange de règles syntaxiques et sémantiques a fait de Python un langage de programmation puissant. Mais il existe de nombreuses manières d’exprimer une action qu’une machine exécutera. Les normes de programmation doivent permettre aux logiciels Python d’être aussi efficaces et efficients que possible.

L’objectif est d’obtenir un code lisible, maintenable et accessible aux autres humains et aux ordinateurs. Il s’agit de s’assurer que tous les développeurs utilisent le code de la manière attendue. Cet effort de normalisation améliore la communication entre les développeurs et confère à la base de code des avantages en matière d’évolutivité et de maintenabilité.

PEP 8 fournit des normes de programmation spécifiques à Python pour les développeurs de tous niveaux. Commencez avec PEP 8 en apprenant ses lignes directrices en matière de conventions de nommage, d’indentation et de commentaires. Ensuite, améliorez votre code Python grâce à des conseils sur la cohérence des guillemets, des espaces, des tabulations, des caractères et d’autres choix de formatage. Enfin, planifiez la manière dont l’ensemble de l’équipe de développement s’engage à respecter les normes de code.

La PEP 8 assure la cohérence de la structure et de la conception du code. La cohérence est un enjeu pour l’ensemble des projets, ainsi que pour les modules et fonctions individuels. Plus le code est cohérent, plus il est lisible pour l’ensemble des développeurs.

PEP est l’acronyme de Python Enhancement Proposal, ou proposition d’amélioration de Python. Il s’agit d’un guide de style sur les lignes directrices et les meilleures pratiques en matière de programmation Python. La PEP 0 a été rédigée en 2001 par Guido Van Rossum, Barry Warsaw et Alyssa Coghlan. Les numéros PEP sont attribués par les contributeurs et, au fil du temps, de nouvelles PEP ont été publiées avec des normes de style et de conception Python recommandées.

Les développeurs pourraient qualifier les commentaires de mal nécessaire. Ils sont essentiels pour construire une base de code compréhensible par les membres présents et futurs d’une équipe. Les commentaires doivent être formés de phrases complètes. Relisez vos commentaires pour vous assurer qu’ils sont clairs et compréhensibles. Demandez à un autre développeur d’interpréter les commentaires. A-t-il bien compris ce que vous vouliez dire ? Si ce n’est pas le cas, modifiez les commentaires.

Si la partie conditionnelle d’une instruction if occupe plusieurs lignes, utilisez un mot-clé de deux caractères plus un espace, et ajoutez une parenthèse ouvrante pour créer un retrait de quatre espaces.

Ces conventions de formatage peuvent prêter à confusion dans certains cas, lorsque les lettres ressemblent aux nombres entiers 1 et 0. Évitez ces caractères d’appellation et ce formatage dans la mesure du possible :

La bibliothèque de conventions de nommage de Python s’applique aux éléments de l’architecture du code auxquels les développeurs attribuent des noms. Rédigez tous les nouveaux noms de modules et de paquets conformément aux normes suivantes afin de garantir la cohérence et la lisibilité du code :

N.D.L.R. : Depuis la version 3 de Python, le langage exploite par défaut l’encodage UTF-8, mais bon nombre de conventions de nommage ont été pensé avant l’adoption de ce standard par le projet open source. Parce qu’il prend en charge l’UTF-8, Python 3 (et les versions ultérieures) demeure compatible avec l’encodage ASCII, la norme par défaut jusqu’à la fin de Python 2.x. Le fait de déconseiller de mettre des accents dans les noms des variables ou des classes (entre autres) vise, aussi, à s’assurer de la cohérence du code et de sa lisibilité. Attention, donc à configurer son éditeur de code ou son IDE spécifiquement pour UTF-8.

Les développeurs qui écrivent du code Python doivent consulter la PEP-8 et ses mises à jour pour se tenir au courant. Voici une brève liste des normes de programmation Python les plus répandues :

Comment les équipes font-elles respecter les normes de programmation ?

L’application de norme de programmation n’est pas aisée. Néanmoins, la lisibilité et la cohérence du code sont des pierres angulaires du langage Python et, pour y parvenir, les développeurs doivent respecter les normes.

Les équipes de développement qui les mettent en œuvre et les appliquent sont souvent plus productives que celles qui travaillent selon des styles et des préférences individuelles. Ne rendez pas la tâche plus laborieuse que nécessaire. Un code cohérent et lisible, basé sur des normes établies, permet à tout le monde de gagner du temps et d’éviter les frustrations. En outre, cela permet d’éviter les bugs longs à détecter, à dépanner et à résoudre en raison de pratiques individualistes et non standard.

Les équipes de développement doivent établir des normes de programmation Python qui conviennent à l’organisation et à l’équipe. Les responsables doivent commencer par une discussion ou une série de discussions consacrées à ce thème. Déterminez les points de désaccord entre les membres de l’équipe. Prenez le temps de créer une nomenclature en utilisant les normes Python. Les développeurs sont plus enclins à suivre les décisions qui sont transparentes et qui tiennent compte de leurs suggestions.

Au cours des revues de code et d’autres discussions, soyez à l’écoute des incohérences ou du manque de respect des normes. Si vous constatez que les développeurs ne les respectent pas, au détriment de la productivité et de la cohésion de l’équipe, organisez immédiatement une discussion en tête-à-tête. Ne laissez pas la qualité du code en pâtir avant d’agir.

C’est pourquoi il convient d’impliquer l’équipe dans toutes les mises à jour des normes de programmation et du guide de style Python, afin de garantir son accord et la transparence de son travail.

Bien que la cohérence du code soit importante, il arrive que les développeurs Python choisissent d’enfreindre les normes PEP 8. Dans certains cas, les guides de style et les normes compliquent la base de code au lieu de la rendre plus lisible. Les contributeurs au langage de programmation ont tout prévu : la PEP 8 encourage les développeurs à aller à l’encontre des normes Python lorsqu’elles rendent le code moins lisible, cassent des modules plus anciens ou empêchent le code d’être rétrocompatible.