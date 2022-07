Cloud : passer au GreenFinOps n’est plus une option, c’est une nécessité

Pour toujours plus de compétitivité, les entreprises sont soumises aujourd’hui à des exigences d’agilité et de vitesse d’innovation grandissantes. Les DSI, dont le rôle évolue vers celui de fournisseur de services pour leurs métiers, trouvent dans le cloud – grâce à sa promesse de consommation à l’usage – un des principaux accélérateurs de leur innovation digitale.

Selon Gartner, plus de la moitié des dépenses informatiques des entreprises dans les quatre principaux segments du marché (logiciels d’application, logiciels d’infrastructure, services de processus métier et marché des systèmes d’infrastructure) passeront au cloud d’ici 2025. De même, Gartner prévoit que d’ici 3 ans, 51 % des dépenses informatiques de ces quatre catégories passeront des solutions traditionnelles vers le cloud public, contre 41 % en 2022.

Le cloud, un levier de performance puissant à double tranchant

Pour la plupart des entreprises, les intérêts de l’usage du cloud sont nombreux :

Réduction des coûts : Le cloud permet d’échanger les dépenses d’investissement matériel et logiciel (modèle CAPEX) contre des coûts variables qui reposent sur la quantité de ressources informatiques consommées (modèle OPEX Pay-As-You-Go, Auto Scaling, etc.).

’ Désormais, l’accès à l’information se fait via internet et à la demande. Davantage de mobilité et disponibilité pour l’utilisateur.

Mais avec l’essor permanent de nouveaux outils, technologies et services, le cloud est devenu un écosystème complexe qu’il faut savoir appréhender et maîtriser.

D’autant plus qu’il n’est pas dénué d’effets pervers. L’un des avantages du cloud est de consommer de la donnée, n’importe où et n’importe quand. Néanmoins, cet atout peut aboutir à un excès d’information et de sollicitation de l’utilisateur. Derrière ces pratiques se cache l’infobésité qui se matérialise par l’incapacité à traiter la quantité d’informations reçues. Selon P. Arin et C. Petit, cités dans le Livre « Infobésité, gros risques et vrais remèdes » de Caroline Sauvajol-Rialland : « l’humanité a produit au cours des 30 dernières années plus d’informations qu’en 2 000 ans d’histoire et ce volume d’informations double tous les 4 ans. »

L’infobésité a de nombreuses répercussions, par exemple :

L’ incapacité à hiérarchiser les données ,

, Le risque de saturation de la part des collaborateurs qui tendent vers l’illusion du multitasking (parallélisation de plusieurs tâches) afin d’avoir le temps de traiter le plus d’informations possible,

de la part des collaborateurs qui tendent vers l’illusion du multitasking (parallélisation de plusieurs tâches) afin d’avoir le temps de traiter le plus d’informations possible, Des difficultés à la prise de décisions dues à la masse d’informations à digérer,

dues à la masse d’informations à digérer, Le principe de « Fear Of Missing Out » (FOMO) qui pousse les utilisateurs à la surconnexion et qui crée du stress et de l’anxiété.

Les nouvelles peurs du consommateur combinées à l’accessibilité des outils numériques ont considérablement augmenté le trafic internet. De plus, l’augmentation de la consommation n’est plus compensée par la progression technologique et passe de plus en plus par une prolifération des ressources matérielles.