Choisir entre la mémoire flash NAND et la mémoire flash NOR

La mémoire NAND, caractérisée par sa structure d’adressage par blocs et sa haute densité, est devenue dans l’esprit de tout le monde le synonyme de la mémoire Flash (« non volatile »), celle à partir de laquelle sont fabriqués les SSDs et autres petites cartes de stockage, SD ou clés USB. Pour autant, il existe un autre type de mémoire Flash, la mémoire NOR. Sa topologie de conception est différente et, surtout, elle est plus adaptée que la NAND dans certaines applications.

Les puces de mémoire NOR sont bien moins capacitives que celles de NAND, comptez 2 Go par puce NOR, quand une seule puce NAND de génération similaire peut grimper à 1 To. En revanche, les puces NOR sont bien plus rapides et bien plus résistantes. De fait, les mémoires NOR sont plus adaptées à des équipements tous terrains où les traitements en temps réel priment.

Principes de base des circuits NAND et NOR Les mémoires NAND et NOR ont toutes deux été inventées par le même ingénieur de Toshiba au milieu des années 1980. Pour comprendre les différences et l’appellation des deux variétés, il faut revoir brièvement les principes de base des portes logiques, au cœur de chaque composant électronique. Sortie NAND et NOR en réponse à deux entrées binaires. NAND et NOR font référence aux fonctions logiques booléennes qui sont respectivement l’inverse de AND et de OR. Une porte logique AND produit un « 1 » uniquement quand les deux chiffres binaires qu’elle reçoit en entrée valent tous les deux « 1 » : « 00 », « 01 » et « 10 » produiront « 0 », tandis que « 11 » produira « 1 ». Une porte logique NAND produit simplement le résultat opposé : « 11 » sera le seul à produire un « 0 », tandis que les trois autres combinaisons produiront « 1 ». Une porte logique OR produit un « 1 » quand au moins l’un des deux chiffres binaires qu’elle reçoit en entrée est un « 1 » : « 01 », « 10 » et « 11 » produiront un « 1 », tandis que « 00 » produira « 0 ». Une porte logique NOR produit le résultat opposé : seule la combinaison « 00 » produit un « 1 », les trois autres produisent « 0 ». Ce qu’il faut retenir, c’est que les portes logiques NAND supportent de produire la bonne valeur malgré la présence d’un grand nombre de configurations électroniques. Dans les faits, cela permet de réduire considérablement le nombre de lignes dans le circuit : plusieurs cellules sont montées en séries, sur le substrat de silicium, mais aussi empilées verticalement, pour être activées en même temps (elles forment un groupe dont la taille correspond à un multiple d’un octet, selon la taille de la puce), et seule la cellule qui permet de vérifier la correspondance NAND est lue ou écrite. Cette faculté exclusive de fonctionner en série signifie que la mémoire flash NAND est souvent 100 fois plus dense que la mémoire Flash NOR. Le problème de la mémoire Flash NAND est qu’il faut parcourir tout un groupe de transistors avant de trouver celui qui vérifie la condition. Cela crée de la latence et, donc, des ralentissements. À l’inverse, une porte logique NOR doit être sélectionnée directement, ce qui multiplie la quantité de lignes dans la grille de la puce, donc réduit la densité mémoire de celle-ci. En revanche, il n’y a pour ainsi dire pas de latence en lecture. Comptez dans les 61 Mo/s sur une puce NOR, quand une puce NAND de même génération n’atteint que 20,5 Mo/s. L’écriture des données est une histoire différente, car elle suppose tout un processus électrique d’effacement des cellules avant de pouvoir écrire dessus. Or, dans ce contexte, le système d’activation par groupe de cellules de la NAND est bien plus efficace que celui d’activation individuelle des cellules. Ainsi, une puce NAND sera capable d’écrire des données à la vitesse de 3,2 Mo/s quand une puce NOR de génération similaire sera limitée à… 470 Ko/s. Le fait de n’activer qu’une cellule sur une puce NOR lors d’une écriture, plutôt que toute une série de cellules sur une puce NAND, fait que la puce NOR s’use moins vite que la puce NAND… proportionnellement à sa taille. Cependant, cet argument entre peu en compte en pratique, puisque la puce NAND a suffisamment de capacité pour enregistrer les données dans de nouvelles cellules à chaque modification d’un contenu, plutôt que réutiliser toujours les mêmes cellules. À noter qu’interconnecter les cellules via des portes logiques NAND ou NOR ne change rien au fait que ces cellules peuvent contenir plusieurs bits. Il existe des mémoires NOR à cellules MLC au même titre que l’on trouve des mémoires NAND à cellules MLC.