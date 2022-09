Informatique embarquée : Nvidia livre sa feuille de route

Après les cartes graphiques grand public et les accélérateurs pour datacenters, Nvidia part à la conquête des équipements embarqués. Le constructeur a dévoilé lors de son récent événement GTC 2022 une nouvelle famille IGX de mini cartes mères et annoncé une mise à jour ses gammes Jetson et Drive, deux catégories de produits plus ou moins passées sous les radars jusque-là, mais qu’il entend bien faire sortir de la confidentialité.

Les Jetson sont l’équivalent chez Nvidia des Raspberry Pi. Ce sont de minuscules cartes dont il existe trois modèles - AGX de 10 x 8,7 cm, NX et Nano toutes deux de 7 x 4,5 cm – et qui sont censées s’installer dans tous types de designs d’appoint pour collecter des données, en produire, ou encore piloter des engins robotisés via leur bus GPIO.

La nouveauté concerne une mise à jour de la carte Nano. Elle était la dernière à reposer sur l’ancienne électronique Xavier. Elle bénéficiera à présent de la même architecture Orin que ses deux grandes sœurs dont les mises à jour ont été annoncées six mois plus tôt. L’architecture Orin correspond essentiellement à une puce qui intègre un GPU de type Ampere (c’est-à-dire les mêmes cœurs que ceux de l’A100) et un processeur ARM Cortex A78AE. À l’heure actuelle, seule la carte Jetson Orin AGX est disponible. La NX arrivera en décembre et la Nano début 2023.

Les Drive sont des cartes destinées à être intégrées dans les automobiles, aussi bien pour seconder le conducteur (analyse des données issues de capteurs, pilotage plus ou moins autonome du véhicule) que pour le confort à bord (écrans, GPS, communications, « ambiance audio immersive », etc.).

La première génération de cartes Drive, également basée sur l’architecture Orin, n’intègre que cette année les chaînes de montage des véhicules de quelques constructeurs aussi avant-gardistes que méconnus en Occident : le chinois Hozon Auto, le chinois IM-SAIC, le chinois Li Auto, le chinois XPENG Motors. On trouve tout de même dans la liste le suédois Volvo, racheté en 2009 par le chinois Zhejiang Geely, et le britannique Lotus, racheté en 2017 par le malaisien Proton. La prochaine génération présentée lors du GTC 2022 repose sur un design baptisé Thor et ne devrait pas être livrée aux usines des constructeurs automobiles avant 2025.

Les cartes IGX, enfin, correspondent à une nouvelle famille de cartes destinées aux équipementiers dans le monde industriel ou celui de la santé. Elle est censée incarner, éventuellement dans une appliance dédiée, la partie électronique de machines-outils ou de robots de chirurgie pour leur apporter analyse visuelle et pilotage des bras articulés. La première génération reposera, là encore, sur le l’architecture Orin.

Concevoir des designs d’appoint avec la gamme Jetson

La nouvelle carte Jetson Orin Nano aura exactement la même apparence de module SO-DIMM 260 broches que la carte Jetson Orin NX, mais elle présentera l’avantage de consommer moins d’énergie : de 5 à 15 watts, contre de 10 à 25 watts pour sa grande sœur.

La carte Jetson Orin Nano.

Le format « module SO-DIMM », d’apparence similaire aux barrettes de mémoire SO-DIMM utilisées dans les ordinateurs portables, a été popularisé dès 2014 par la communauté Raspberry Pi pour façonner des designs minimalistes. Le principe est de pouvoir enficher toute la puissance de calcul sur des cartes dessinées par des équipementiers spécialisés dans un domaine. Les cartes de ces équipementiers comprennent, elles, tous les connecteurs vers les applications visées : communication (série, réseau), entrées analogiques ou numériques, sorties vidéo ou broches électriques pour piloter des moteurs.

Parmi les équipementiers cités par Nvidia, on trouve les noms de Canon (produits optiques), Thyssenkrupp Elevator (ascenseurs), John Deere (matériels et véhicules agricoles), Teradyne (appareils de mesure pour l’industrie). 2000 startups seraient inscrites à son programme développeurs.

Le format SO-DIMM est si populaire parmi les équipementiers que la communauté Raspberry Pi a annoncé en avril dernier relancer la fabrication d’un Compute Module Pi 4S qui reprend ses dimensions et son slot edge (« connecteur bord de carte », en français) si caractéristiques. La communauté Raspberry Pi avait songé à abandonner ce design en 2020 à l’occasion du lancement de son Compute Module Pi 4, au format « Mezzanine » qui se clipse au-dessus d’une carte d’entrées-sorties à la manière d’un processeur qu’on enfonce dans le socle idoine sur une carte mère. Pour peu d’équipementiers ont suivi ce design plus contraignant.

Cela dit, l’appellation « module SO-DIMM » est trompeuse. En aucun cas, ni le connecteur des Raspberry Pi Compute Module, ni celui des Jetson Nano et NX n’est compatible avec les vrais slots de barrettes SO-DIMM dans les PC portables. D’ailleurs, la position du détrompeur, différente à chaque fois, empêche les modules des uns de s’insérer dans les slots des autres.

Schéma de la Jetson Orin Nano.

Si la Jetson Orin Nano consomme moins d’énergie que la Jetson Orin NX, c’est parce que son électronique sera plus modeste. Dans la puce de la Jetson Orin NX se trouve un processeur ARM avec 6 cœurs Cortex A78AE (64 bits v8.2), 1,5 Mo de cache L2 et 4 Mo de cache L3 à 1,5 GHz, ainsi qu’un GPU Ampere à 625 MHz, avec soit 512 unités CUDA et 16 unités Tensor Cores, soit 1024 unités CUDA et 32 unités Tensor Cores.

Deux versions de la carte existent en effet : la moins puissante a un bloc de 4 Go de RAM LPDDR5 monté sur un bus 64 bits (34 Go/s), la plus puissante en a deux. Cette carte devrait coûtait dans les 200€ à sa sortie. La puissance de calcul de ces cartes sera respectivement de 20 et 40 TOPS, une unité de mesure propre à Nvidia.

La Jetson Orin NX existera également en deux versions, l’une avec deux blocs RAM de 4 Go (donc 8 Go sur un bus 128 bits) et l’autre avec quatre blocs RAM de 4 Go (soit 16 Go, mais toujours sur un bus 128 bits). La version d’entrée de gamme aura le même processeur que la Nano, mais avec une fréquence qui grimpe à 2 GHz. La version haut de gamme aura 8 cœurs et un cache L2 de 2 Mo ; il faut compter 256 Ko de cache L2 par cœur sur ce processeur.

Les deux versions auront un GPU Ampere avec 1024 unités CUDA et 32 unités Tensor Cores, mais à la fréquence de 765 MHz pour la version 8 Go de RAM et de 918 MHz pour celle en 16 Go de RAM. Nvidia attribue à ces machines des indices de performance de 70 et 100 TOPS.