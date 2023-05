Dell World 2023 : NativeEdge se dévoile pour orchestrer l’informatique de terrain

Seconde annonce d’importance du Dell Technologies World 2023 qui se tient à Las Vegas cette semaine, le constructeur Dell a officialisé la commercialisation d’un portefeuille Edge computing baptisé NativeEdge d’ici à la rentrée. Si elle comprend des passerelles de communication, des serveurs et des PC installables sur le terrain, l’offre NativeEdge a surtout pour vocation de vendre la plateforme d’orchestration qui configure et monitore ces appareils.

Celle-ci a deux avantages. D’abord, elle se base sur un dispositif d’Intel que manifestement pas grand monde n’avait utilisé auparavant, le Secure Device Onboarding. Ce dispositif attribue un numéro de série crypté unique à chaque appareil Edge, de sorte qu’il n’est administrable à distance que par la console qui possède sa clé de déchiffrement.

Ensuite, elle repose sur des « blueprints », des piles applicatives qui comprennent aussi bien les logiciels de collecte et de traitements à installer sur les appareils en edge, que leurs interfaces de pilotage à déployer au siège d’une entreprise, ou encore que des services décisionnels à activer en cloud.

Pour concevoir ces blueprints, l’entreprise n’a qu’à sélectionner à la souris les logiciels qu’elle souhaite depuis le catalogue que Dell présente dans la console NativeEdge. Ensuite, la plateforme s’occupe toute seule de déployer les bons logiciels aux bons endroits.

« La difficulté du Edge est qu’il est très compliqué de gérer de très grandes flottes d’appareils déployés en dehors du datacenter, qui plus est par des équipes qui ont encore trop peu de maturité sur la manière de sécuriser et de configurer de tels déploiements », explique Ghil Shneorson, le responsable des solutions Edge chez Dell Technology.

« Notre différence par rapport aux autres acteurs qui se lancent sur le marché du Edge est que la fourniture de plateformes de gestion est dans notre ADN. Avec NativeEdge, nous voulons porter l’expérience datacenter de Dell sur le terrain », insiste-t-il.

Cocher dans un catalogue et avoir des solutions opérationnelles sur le terrain

Et d’illustrer le concept par son cas d’usage : « grâce au Secure Device Onboarding, à chaque appareil Edge correspond une clé que nous envoyons à nos clients. Cette clé leur permet de préconfigurer l’appareil avec des applications, des protocoles avant même qu’il sorte de nos entrepôts. »

« Tout ce qu’ils ont à faire, c’est, à la réception de l’appareil, le connecter à un réseau pour qu’il se configure tout seul. C’est très commode quand vous êtes une entreprise qui configure ses appareils depuis le siège, mais doit les faire fonctionner dans chacune de ses succursales. »

Depuis la console SaaS NativeEdge, il sera possible de définir quels logiciels doivent s’installer sur tous les équipements, lesquels ne doivent s’installer que sur certains appareils et qui doit communiquer quoi avec qui.

« C’est l’objectif des blueprints. Pour autant, il ne s’agit pas de demander systématiquement aux entreprises de tout configurer elles-mêmes. Notre vocation est de proposer des blueprints prêts à l’emploi. Évidemment, nous n’allons pas écrire les blueprints de toutes les applications imaginables en Edge. Avant la fin de l’année, nous fournirons aux éditeurs d’applications Edge des outils pour qu’ils conçoivent leur blueprint », dit le responsable de Dell.

Il précise que le format de ces BluePrint est le TOSCA (Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications), un standard mis au point par le consortium OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Consortium qui compte parmi ses membres des noms comme Dell, IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat ou encore la fondation derrière LibreOffice.

« Rendez-vous compte : jusque-là, les éditeurs de solutions edge ne donnaient aux entreprises que des recommandations d’infrastructures pour exécuter leurs applications. Avec NativeEdge, il suffit de cocher à la souris dans un catalogue pour avoir sur le terrain des solutions prêtes à l’emploi, sécurisées et administrables », argumente encore notre interlocuteur.