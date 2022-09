Cloud hybride : Qu’est-ce qui coince ?

Après le cloud, les prestataires IT pressent désormais leurs clients de passer au cloud hybride. Il y aurait quantité d’avantages à répartir les applications, les données et leurs copies de secours à cheval entre un site et des ressources en ligne. Il faudrait juste remplacer l’équipement local par des versions plus modernes prévues pour fonctionner en mode hybride. Mais les entreprises ne sont pas aussi enthousiastes que ce que les fournisseurs auraient souhaité.

« Une approche monosite, ou même monocloud, concentre les risques et n'assure ni les fonctionnalités ni la disponibilité nécessaires aux entreprises », argumente ainsi Felicity March, directrice de conseil en sécurité et résilience chez le prestataire Kyndry, ancienne entité d’infogérance d’IBM.

« Avec une approche en cloud hybride, les entreprises gagnent la capacité de changer de projets plus rapidement, une redondance qui préserve leur marque des risques d’indisponibilité, et même une optimisation possible de leurs investissements », ajoute-t-elle.

Pour elle, le frein à un déploiement multisite tient essentiellement à la crainte des entreprises d’être encore plus submergées par la gestion d’une multitude d’équipements et de solutions IT issus de fournisseurs différents. « Au contraire, les fournisseurs IT sont à l’œuvre pour unifier techniquement les architectures hybrides, afin d’assurer la cohésion, la sécurité et la résilience dont les entreprises ont besoin », promet-elle.

Le cloud ou le datacenter, mais pas les deux en même temps Paul Stapley, consultant au cabinet Logicalis, n’a pas exactement la même analyse. Il veut croire que les entreprises sont désormais très matures sur le sujet du passage au cloud. « La frénésie initiale s’est calmée. Nous faisons désormais un usage plus raisonné du cloud. Les entreprises ne souscrivent plus à une offre qu’après s’être demandé quels efforts cela va impliquer de leur part et dans quelle mesure le projet est pertinent. » Il pointe en particulier que les entreprises ont très rapidement été rattrapées par les réalités tarifaires du cloud : selon une étude réalisée par le cabinet Flexera, 25% des entreprises dépassent leur budget cloud avant la fin de l’année et 39% envisagent de l’augmenter l’année suivante. « Les entreprises ont finalement compris que la complexité du cloud signifiait surtout savoir investir de façon bien plus stratégique – en talents, en réécriture des applications, en création d'environnements. Elle signifie même souvent trouver un moyen de se dégager d'investissements cloud déjà réalisés », estime-t-il. Dans un tel contexte d’investissements, Paul Stapley réfute que des raisons de sécurité justifient à elles seules de répartir les mêmes applications et les mêmes données à cheval entre un datacenter et un cloud. « Quitter le cloud pour revenir en local n'est pas très bon signe en termes de gouvernance », dit-il. « La maturité du cloud inspire une certaine confiance. Les sempiternelles questions de sécurité justifiées il y a encore trois ou quatre ans ne le sont plus vraiment. Le cloud est une véritable source d'innovation, et c'est son grand avantage. » Selon lui, les clients préfèrent aujourd’hui actualiser leurs projets au compte-gouttes au lieu d'opter pour une solution hybride. En clair : faire migrer le datacenter existant petit à petit vers le cloud, plutôt que remplacer de manière précoce ses équipements par d’autres capables de fonctionner en cloud hybride. D’autant que ceux-ci sont souvent commercialisés par souscription. « Personne ne souhaite abandonner ses investissements dans les datacenters pour se calquer sur de nouveaux modèles économiques ! Ce que souhaitent les entreprises, c’est que leur IT évolue pour être de plus en plus conformes aux exigences en matière d'impacts environnementaux », lance-t-il. Il bat également en brèche les arguments qui expliquent plus ou moins ouvertement que rendre hybrides les datacenters permettrait de faire l’économie d’un personnel IT sur site – en mode hybride, les serveurs physiques bénéficieraient soi-disant des capacités d’administration automatisée du cloud. « Les nouveaux projets d’objets connectés, d’informatique de proximité (« edge ») nécessitent de contrôler les services, de surveiller les événements, de gérer la sécurité, d’analyser les données. Les services IT n'ont pas fini de batailler et auront toujours besoin d'équipes compétentes en interne », conclut-il.