Storage 31 : Il est temps de montrer que votre IT respecte l’environnement

La qualité des services que vous exécutez sur vos serveurs ne dépend plus uniquement de leur rapidité et du génie de leurs algorithmes. Elle dépend aussi de leur degré de respect pour l’environnement.

En France, les entreprises cotées en bourse avaient déjà l’obligation depuis 2001 d’indiquer dans leur rapport annuel une série d’informations relatives aux conséquences environnementales de leurs activités. Cette disposition gouvernementale s’est peu à peu étendue à toutes les entreprises de plus de 500 salariés et la Commission européenne a fini par établir le programme de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qui incite les entreprises à intégrer les principes du développement durable dans leur stratégie, via un schéma de performance globale.

En clair, tout le monde sait désormais la quantité d’efforts qu’une entreprise peut faire pour être écoresponsable.

Des pénalités pour les moins écoresponsables

Ne pas recycler ses serveurs ou ne pas faire des économies d’électricité quand on les fait fonctionner n’est pas - encore - soumis à des pénalités administratives comme la taxe carbone, cette redevance qui consiste à augmenter le prix des énergies fossiles que l’on consomme. Néanmoins, cela représente un vrai risque pour la santé économique d’une entreprise.

Les entreprises qui ne font pas la démonstration d’efforts pour le développement durable souffrent de pénalités indirectes. Elles vont de la dégradation de l’image de marque jusqu’aux difficultés à recruter des individus de plus en plus convaincus qu’il faut lutter contre le réchauffement climatique. Sans oublier des partenariats de plus en plus difficiles avec des entreprises qui ne veulent pas risquer de devoir payer un jour une taxe carbone plus large à cause de vous.

Ce nouveau numéro de Storage est donc entièrement consacré au Green IT, ce terme lancé à la va-vite au début des années 2000 pour sponsoriser à l’époque la virtualisation des serveurs, tombé en désuétude quand tout le monde s’est rendu compte que la virtualisation coûtait plus cher et qui renaît aujourd’hui avec un sens bien plus sociétal.