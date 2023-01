Comment automatiser l’activation de Windows Server 2019

Microsoft a ajouté à Windows Server, dès la version 2019, un large éventail de fonctions basées sur le cloud. Cependant, les administrateurs sont susceptibles de rencontrer des problèmes d'activation en cloud de l'OS serveur.

Ainsi, Windows Server 2019 nécessite l'activation de la licence après 180 jours, sinon le système s'arrête. Mais après avoir déployé plusieurs machines virtuelles équipées du système, il devient compliqué de se connecter à chacune d’elle pour les activer à la main. Il arrive aussi que la saisie d'une clé valide à partir du centre de service de licences de volume (VLSC) ne fonctionne pas. Des erreurs et des rejets de clés peuvent se produire, souvent sans raison apparente.

Pour éviter tout écueil avec l'interface graphique du serveur, il est utile d'apprendre à activer la licence Windows Server 2019 par des méthodes alternatives, comme la ligne de commande ou les services de gestion des clés (KMS, pour Key Management Services).

Mais pourquoi utiliser Windows Server 2019 ?

Adopter d’emblée Windows Server 2022 semble un peu prématuré pour de nombreuses entreprises qui préfèrent déployer un OS serveur plus éprouvé. A l’inverse, Windows Server 2016 pourrait manquer des fonctionnalités avancées dont les entreprises ont besoin.

Entre les deux, Windows Server 2019 offre des améliorations importantes et quelques années de mises à jour qui devraient tranquilliser les administrateurs, surtout les plus méfiants qui préfèrent la stabilité aux fonctionnalités de pointe. Voici quelques avantages de Windows Server 2019 par rapport à Windows Server 2016 :

un centre de gestion unifié pour la mise en réseau et la surveillance de l'écosystème ;

un stockage extensible et évolutif jusqu'à 64 To, plus la réplication pour la reprise après sinistre ;

de meilleures performances dans Storage Space Direct – le système étant jusqu'à deux fois plus rapides selon Microsoft - grâce aux améliorations apportées à la réplication en miroir accélérée au niveau de la parité accélérée par miroir ;

et le partage de fichiers témoins, basé sur le cloud.

Peut-être plus fondamentalement, Windows Server 2016 n'a pas été conçu pour les environnements hybrides, ce qui rend la gestion des données plus délicate pour les administrateurs.

Windows Server 2019 intègre également deux technologies modernes : l'intelligence artificielle et la prise en charge des objets connectés. Windows Server 2019 utilise l'intelligence artificielle pour enrichir ses analyses de prédictions qui rendent la maintenance plus proactive. Microsoft a ajouté cette fonctionnalité pour aider les administrateurs à réduire les coûts d'exploitation. Les objets connectés (à Windows Server) gagnent quant à eux la capacité de partager et de sauvegarder leurs données de manière transparente.

Au fil du temps, Microsoft a amélioré les fonctions de sécurité de Windows Server 2019, lui a ajouté une meilleure prise en charge des machines virtuelles Linux, a peaufiné son système de containers pour faciliter les développements et a mis à jour son service de bureau à distance. Désormais, Windows Server 2019 s'intègre aussi à Windows Admin Center.

Mais la clé pour débloquer toutes ces fonctions reste qu’il faut activer Windows Server 2019.