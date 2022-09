« La notion de fair licensing est toujours une question de point de vue » (Cloud Temple)

Celui qui a obtenu sa certification SecNumCloud pour son offre IaaS ne ferme pas la porte aux partenariats avec les acteurs américains. En juin, il a présenté un partenariat technologique avec IBM. En tant qu’infogérant, Cloud Temple est aussi amené à développer et héberger des solutions sur le cloud Azure.

En l’occurrence, Sébastien Lescop estime que Microsoft a été à l’écoute des observations de Cloud Temple. Selon lui, Microsoft va simplifier la gestion opérationnelle et financière des déploiements des solutions de la firme de Redmond sur ses infrastructures. Quant aux critiques des concurrents américains qui jugent les nouveaux contrats de licences de Microsoft peu justes, elles sont, d’après Sébastien Lescop, le fruit d’une « compétition acharnée » entre les GAFAM et plutôt que d’une véritable attention pour l’intérêt des clients.

LeMagIT : Cloud Temple obtient-il entière satisfaction des mesures prises par Microsoft pour « soutenir » les fournisseurs cloud européens ?

Sébastien Lescop : À vrai dire, nous avons été consultés dès le mois d’avril sur ce sujet par des dirigeants de Microsoft, venus de Redmond pour l’occasion. Nous avions fait part à nos interlocuteurs de la réalité des clients, des difficultés que nous rencontrions avec les conditions des licences, peu en phase avec les besoins réels et les engagements contractuels des industriels notamment. Deux semaines plus tard, Microsoft nous présentait cette nouvelle mouture pour s’assurer qu’elle répondait bien à nos cas d’usages.

Donc oui, nous sommes satisfaits. Microsoft a compris qu’un certain nombre de sujets, notamment lié à la souveraineté, impliquait des fournisseurs de cloud souverain et que nous devions être en position de pouvoir proposer un licensing adapté au modèle d’hybridation des infrastructures. Et de mon point de vue, le blocage des clouds américains à ce sujet n’est pas très client-centric ! Le nouveau programme de Microsoft va faciliter la transformation numérique des clients en simplifiant la gestion des licences.

Des licences « simples à mettre en œuvre » LeMagIT : En quoi ce nouveau licensing change-t-il la donne pour vos clients ? Sébastien Lescop : Les anciennes licences étaient complexes à aligner sur la durée des engagements clients, coûteuses à manœuvrer, car liées à des caractéristiques physiques de nombre de cœurs de processeur, voire quasiment impossibles à porter, en particulier pour les plateformes de poste de travail virtuel (VDI). Avec ce nouveau programme, nous avons une offre de processeurs virtuels (vCPU) simple à mettre en œuvre : un client peut désormais facilement avoir accès à des licences Windows 11 Enterprise en pay-as-you-go pour ses plateformes de VDI. « Il est arrivé que nous devions régler à Microsoft en volume un montant supérieur à ce que nous aurions dû payer avec SPLA, l’audit pointant a posteriori une irrégularité sur la bonne comptabilité qui aurait dû être reportée. Ubuesque ! ». Sébastien LescopDirecteur général, Cloud Temple C’est par ailleurs un vrai dépoussiérage de l’ancien programme SPLA (Service Provider Licensing Agreement en VO, N.D.L.R) qui a vocation à disparaitre. En particulier, SPLA fait porter la responsabilité du déclaratif et de la comptabilité sur le cloud provider et est difficilement automatisable. Il est arrivé que nous devions régler à Microsoft en volume un montant supérieur à ce que nous aurions dû payer avec SPLA, l’audit pointant a posteriori une irrégularité sur la bonne comptabilité qui aurait dû être reportée. Ubuesque ! Ce nouveau programme vise à corriger cela.