Comment élaborer un plan pour la gestion du cycle de vie des ordinateurs personnels

Les professionnels de l'informatique doivent prendre le temps d'examiner la politique de gestion du cycle de vie des PC de leur entreprise et d'évaluer toutes les options disponibles afin de déterminer comment trouver le juste équilibre entre la nécessité de renouveler les PC et les ordinateurs portables et les coûts que cela implique.

En 2026, la planification du cycle de vie est également de plus en plus influencée par les exigences matérielles de Windows 11, les normes de sécurité, les stratégies de provisionnement sans intervention et les objectifs de durabilité environnementale.

Au fil du temps, le renouvellement du matériel informatique de l'utilisateur final devient de plus en plus inévitable. Selon de nombreuses sources, la durée moyenne du cycle de renouvellement dans la plupart des entreprises est de trois à quatre ans, les petites entreprises prolongeant souvent ce délai d'un ou deux ans supplémentaires.

Cependant, ces exigences matérielles (module TPM 2.0 et normes de compatibilité CPU plus récentes) ont contraint certaines organisations à accélérer ou à reconsidérer leurs calendriers de renouvellement.

Mais la question reste ouverte de savoir si le service informatique doit gérer directement le renouvellement du matériel. Étant donné que l'idée est de remplacer les appareils informatiques utilisés par les employés, tant que ceux-ci peuvent continuer à travailler avec un temps d'arrêt minimal, il n'y a aucune raison valable pour que le service informatique interne consacre du temps à cette tâche.

Une organisation peut permettre aux utilisateurs de configurer et de commencer à travailler sur une nouvelle machine avant de rendre l'ancienne, ce qui signifie qu'elle peut servir de solution de secours en cas de problèmes avec les nouvelles unités. De plus, une politique relative au cycle de vie des PC doit prendre en charge la migration des anciens systèmes vers les nouveaux, afin que les employés ne subissent que peu ou pas de temps d'arrêt lors de la transition.

Il existe plusieurs voies que les organisations peuvent emprunter pour mettre en place une politique de gestion du cycle de vie des PC transparente. Les responsables et le personnel informatique doivent donc examiner toutes ces options afin de trouver celle qui convient le mieux.

Le rôle de l'externalisation dans la gestion du cycle de vie des postes de travail Une fois qu'une organisation a sélectionné les unités cibles pour le déploiement de mise à jour, elle peut collaborer avec un fabricant OEM ou un revendeur afin d'obtenir des machines de remplacement partiellement configurées avant de les livrer aux utilisateurs finaux. De nombreux fournisseurs intègrent désormais des modèles de déploiement sans intervention, tels que Windows Autopilot, qui permettent d'expédier les appareils directement aux utilisateurs finaux et de les provisionner automatiquement lors de la première connexion. Cela signifie qu'un revendeur ou un prestataire de services peut facilement se charger de livrer les PC à leurs destinataires et travailler avec eux à distance ou en personne pour transférer toutes les données des anciens systèmes vers les nouveaux avant d'expédier les anciens systèmes pour qu'ils soient réutilisés, revendus ou éliminés en toute sécurité. Le maintien d'une chaîne de preuves démontrant l'élimination appropriée des machines mises hors service et de leurs supports de stockage est un élément important dans de nombreux régimes de conformité et de gouvernance. De nombreux prestataires proposent des services de renouvellement matériel, de livraison, d'assistance et de suivi. Parmi eux, on trouve notamment : Organisations de vente et de service OEM. Tous les principaux fournisseurs de PC relèvent de cette catégorie et proposent des services directs ou par l'intermédiaire de partenaires pour le renouvellement du matériel, notamment Lenovo, HP, Dell, Apple, Asus et d'autres.

Tous les principaux fournisseurs de PC relèvent de cette catégorie et proposent des services directs ou par l'intermédiaire de partenaires pour le renouvellement du matériel, notamment Lenovo, HP, Dell, Apple, Asus et d'autres. Entreprises de services et d'assistance aux entreprises. Elles collaborent avec les organisations pour créer et mettre en œuvre une stratégie complète de renouvellement du matériel informatique. Celle-ci peut se concentrer strictement sur les ordinateurs de bureau et les appareils informatiques personnels, ou inclure l'ensemble du parc informatique d'une organisation, avec des plans de consolidation des centres de calcul ou de migration du local vers le cloud. Cela inclut des fournisseurs tels que Enterprise Integration, ProTech Services, Insight et d'autres.

Elles collaborent avec les organisations pour créer et mettre en œuvre une stratégie complète de renouvellement du matériel informatique. Celle-ci peut se concentrer strictement sur les ordinateurs de bureau et les appareils informatiques personnels, ou inclure l'ensemble du parc informatique d'une organisation, avec des plans de consolidation des centres de calcul ou de migration du local vers le cloud. Cela inclut des fournisseurs tels que Enterprise Integration, ProTech Services, Insight et d'autres. Certaines ESN. Cette catégorie comprend les options permettant aux organisations d'inclure la planification et la mise à jour des PC dans leurs offres. Il s'agit notamment des grands cabinets de conseil (Accenture, Deloitte, etc.) ainsi que de la plupart des ESN, tels qu'Atos, Capgemini, IBM, Infosys et autres. Même au sein de la communauté des administrateurs informatiques, il n'existe pas de pratique unique qui définisse un plan de gestion du cycle de vie des postes de travail. Au contraire, ces politiques couvrent toute une gamme de possibilités, mais peuvent se résumer à trois options principales.

3 options de service de gestion du cycle de vie des PC En collaborant avec un prestataire de services tel que ceux décrits dans la section précédente, les organisations peuvent revoir et repenser leur stratégie de gestion du cycle de vie des PC. À cette fin, elles doivent déterminer la fréquence de renouvellement des appareils des utilisateurs, les types d'appareils et de périphériques dont les utilisateurs finaux occupant différentes fonctions ont besoin, les types de services que le prestataire doit mettre à la disposition des utilisateurs finaux pendant l'utilisation des PC et ce qu'il convient de faire des PC lorsqu'ils sont renouvelés. La manière dont les PC quittent une organisation est essentielle pour respecter les exigences en matière de confidentialité et de protection des données pour les appareils, en particulier les supports de stockage, qui peuvent échapper à son contrôle. Si la revente ou le don est une option, il est essentiel de s'assurer que les appareils en fin de service quittent l'organisation sans aucune donnée. L'idée est d'assurer une gestion complète du cycle de vie des PC afin que les achats correspondent aux besoins et aux budgets de l'organisation, que les appareils restent utilisables pendant leur durée de vie au sein de l'organisation et que leur élimination et leur mise hors service soient conformes aux politiques et aux exigences en matière de conformité et de gouvernance, y compris le suivi et la documentation. Cela inclut les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance liées au recyclage, à l'impact environnemental, etc. Les organisations doivent prévoir de choisir parmi une gamme de services qui interviennent à différentes étapes du cycle de vie des PC. Ces services se répartissent en trois grandes catégories : Sélection et spécification directes des appareils. Cela implique notamment d'acquérir des appareils dotés d'un processeur, d'une mémoire vive, d'une capacité de stockage, d'un écran, etc. spécifiques afin de répondre aux scénarios d'utilisation actuels et prévus. Il est judicieux d'opter pour des achats « haut de gamme », car les PC neufs perdent généralement 10 à 15 % de leurs capacités relatives chaque année. Cette approche nécessite un certain travail pratique de la part du service informatique et de la direction en matière de déploiement et d'élimination, mais elle permet aux organisations de conserver toute la main-d'œuvre en interne. Offres Device-as-a-service (DaaS). Bien que les services DaaS puissent porter plusieurs noms différents, tels que PC as a service, ils impliquent tous un renouvellement continu du matériel par le fournisseur de services dans le cadre des frais d'abonnement mensuels pour l'accès aux appareils et aux périphériques. L'organisation échange des loyers mensuels ou des frais d'utilisation plus élevés contre un modèle de renouvellement perpétuel qui laisse les mises à jour à la charge du fournisseur. Cela permet aux organisations de convertir leurs dépenses d'investissement en dépenses d'exploitation, ce qui constitue une initiative commerciale clé pour certaines d'entre elles. Assistance informatique externalisée uniquement. Ces offres signifient que l'organisation prend en charge le coût d'achat et de maintenance des appareils, mais que les fournisseurs assurent un service continu pour ces appareils moyennant des frais mensuels. Le renouvellement reste toutefois négociable cycle par cycle. Les organisations qui optent pour cette approche échangent les coûts liés au service d'assistance interne contre des frais de service mensuels facturés par un fournisseur. Quels que soient les services qu'une organisation choisit d'externaliser, elle doit toujours assumer la responsabilité du cycle de vie des PC. Elle reste responsable du choix et de la sélection des appareils, de la gestion des mises à jour, de la maintenance des appareils pendant leur utilisation et de la gestion de leur fin de vie ou de leur fin de service dans le respect des directives politiques. Un facteur clé dans le choix d'une offre de services réside dans la décision du nombre de ressources humaines que l'organisation souhaite consacrer à la gestion du cycle de vie des PC. Ceux qui optent pour davantage de main-d'œuvre interne peuvent réduire les coûts des services, mais ils doivent tenir compte des contraintes globales en matière de ressources de leur service informatique. Selon l'opinion courante, les ressources informatiques sont mieux utilisées pour innover et fournir des services plus nombreux ou de meilleure qualité aux utilisateurs et aux clients, plutôt que pour gérer des tâches quotidiennes routinières, telles que la configuration et l'installation des PC, la migration des données des anciens PC vers les nouveaux, le traitement des demandes d'assistance informatique et la gestion de la fin de vie des PC.