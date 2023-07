Gestion du cycle de vie des PCs : 4 pratiques de référence

Le principe qui sous-tend le cycle de vie d'un PC est assez simple : plus vous pouvez prolonger la durée de vie d'une machine tout en maintenant la productivité, plus grands sont les avantages financiers.

Une politique de cycle de vie des PC constitue une stratégie systématique pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'un ordinateur au sein d'une organisation. Cela inclut la planification des achats, la configuration, la maintenance et, en fin de compte, l'élimination de ces machines. Une telle politique aide les organisations à optimiser leurs investissements en matière de technologies de l'information, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire leur empreinte environnementale.

Cependant, prolonger la durée de vie d'un PC n'est pas sans défis. Avec l'âge, le matériel peut ne plus répondre aux exigences de performance des utilisateurs ou des nouveaux systèmes d'exploitation et logiciels, ce qui peut entraîner une baisse de productivité. De plus, les organisations accordent de plus en plus d'importance à la durabilité, car elles s'efforcent de réduire l'impact environnemental de leurs activités. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la prolongation de la durée de vie du matériel et le maintien de performances et de durabilité optimales.

Les initiatives écologiques rendent encore plus attrayante l'idée de prolonger la durée de vie des PC. Une initiative écologique met souvent l'accent sur l'importance de la préservation des ressources, ce qui signifie, dans ce contexte, utiliser le matériel aussi longtemps que possible. Les organisations peuvent y parvenir grâce à une maintenance régulière, à la mise à niveau des composants ou à la réaffectation des anciennes machines à des tâches moins exigeantes.

La tâche consiste à trouver un équilibre réussi entre la réduction des coûts, le maintien de la productivité et la réduction de l'impact environnemental. Les services informatiques doivent répondre aux questions clés suivantes pour façonner le cycle de vie de leurs PC.

De plus, il convient de noter que Microsoft exige désormais un matériel plus récent pour ses derniers systèmes d'exploitation afin de maintenir une base de sécurité solide. Cette exigence pose un défi aux organisations qui souhaitent disposer d'un appareil Windows entièrement fonctionnel pendant une période prolongée, car les mécanismes de sécurité basés sur le nouveau système d'exploitation et le matériel requis peuvent ne pas être disponibles sur les anciennes machines.

Il n'est pas toujours facile de mesurer la perte de productivité provoquée par un matériel obsolète. Par exemple, un utilisateur avec un matériel dépassé peut rencontrer des problèmes uniquement lors du démarrage de son PC ou de l'ouverture d'applications, ce qui affecte les performances globales de 30 secondes au démarrage et de 30 secondes supplémentaires lors de l'utilisation des applications. Mais des retards plus importants peuvent exister et affecter les performances.

Cependant, de plus en plus d'entreprises adoptent des offres de postes de travail virtuels (DaaS) pour s'assurer que les applications nécessitant une puissance de calcul accrue s'exécutent sur un service hébergé et que les utilisateurs n'ont besoin que d'un ordinateur léger pour accéder à leur DaaS et à d'autres applications.

Les besoins en termes de cycle de vie des PC varient d'une organisation à l'autre. Certaines industries, comme l’extraction pétrolière et gazière, nécessitant un accès à du matériel récent et performant. Dans ces secteurs, les employés comptent souvent sur des stations de travail robustes pour des tâches de traitement intensives. Par conséquent, les cycles de vie des PC dans ces organisations tendent à être plus courts. La nature exigeante de leur travail nécessite un accès continu à du matériel de pointe pour garantir des capacités de traitement efficaces.

La partie la plus importante de l'élaboration de toute politique de l’informatique de l’utilisateur final consiste à comprendre les besoins des utilisateurs, comment ils travaillent, puis à les répartir en différents groupes en fonction de ces réponses. Certains travailleurs peuvent simplement avoir besoin d'accéder à un système d'exploitation DaaS à partir d'un bureau ou d'un autre lieu spécifique, ce qui signifie qu'ils n'ont besoin que d'un client léger ou d'une machine légère. L'offre DaaS peut être adaptée en fonction des besoins de performance. Les organisations peuvent également remarquer que de nombreux cadres ou autres membres clés du personnel ne travaillent qu'avec des outils collaboratifs et des mécanismes de reporting, et n'ont pas besoin d'un ordinateur à hautes performances. Pour eux, un ordinateur stable avec une emphase sur la capacité de la batterie peut suffire.

3. Prévoir les garanties et le cycle de vie après garantie

Lors de l'élaboration d'une politique pour le cycle de vie des ordinateurs, il est crucial de prendre en compte les options de garantie et de support disponibles pour les modèles d'ordinateurs choisis. En général, la plupart des ordinateurs portables et de bureau bénéficient d'une garantie standard d'un an fournie par des fabricants tels que Dell, HP et Lenovo. Les fournisseurs proposent souvent la possibilité de prolonger la garantie et le support jusqu'à trois ans, un choix populaire pour de nombreuses entreprises.

Il est également possible d'acheter une garantie et un support jusqu'à cinq ans, mais le coût de ces années supplémentaires peut être deux fois plus élevé que le prix d'une à trois années.

Au bout de trois ans, la probabilité de défaillance matérielle de l'ordinateur augmente significativement, en fonction de son utilisation. Les ordinateurs de bureau, qui sont généralement fixes et moins sujets aux dommages, peuvent continuer à fonctionner sans problème et ne nécessitent généralement aucun changement matériel pendant une longue durée. En revanche, les ordinateurs portables, étant plus mobiles par nature, sont plus susceptibles d'être endommagés et peuvent nécessiter une attention ou des réparations plus fréquentes.

Après l'expiration de la garantie, les organisations doivent veiller à disposer d'un stock d'ordinateurs de réserve en interne. Cela permet au service informatique de remplacer rapidement les ordinateurs en cas de défaillance matérielle une fois que la période de support prolongé est terminée.

Le service informatique devrait évaluer la demande en termes de garantie et de support nécessaires pour chaque groupe d'utilisateurs. Il est plus facile de remplacer les composants matériels défectueux des utilisateurs de DaaS avec des modèles de bureau moins chers, par exemple. Ainsi, les équipes informatiques peuvent ne pas avoir besoin de la garantie prolongée, car le coût et le taux de défaillance de ces machines sont assez faibles.