Comment élaborer un plan de gestion du cycle de vie des PC ?

Les responsables informatiques devraient prendre le temps d'examiner leur politique de gestion du cycle de vie des PC d'entreprise et d'évaluer toutes leurs options afin de déterminer comment équilibrer la nécessité de renouveler les PC et les ordinateurs portables et les coûts que cela implique.

Au fil du temps, le renouvellement du matériel pour les PC devient de plus en plus inévitable. De sources diverses, la durée moyenne du cycle de renouvellement dans la plupart des entreprises est de trois à quatre ans, les petites entreprises repoussant l’échéance d'une ou deux années supplémentaires.

Cependant, il est légitime de se demander si le service informatique devrait gérer directement les renouvellements matériels. Puisque l'idée est de remplacer les appareils informatiques utilisés par les employés, tant qu'ils peuvent continuer à travailler avec un minimum d’indisponibilité, il n'y a aucune raison réelle pour que des heures du service informatique interne soient consacrées à cette tâche.

Une organisation peut permettre aux utilisateurs de configurer et de commencer à travailler sur une nouvelle machine avant de rendre l'ancienne, ce qui signifie qu'elle peut servir de solution de secours en cas de problèmes avec les nouvelles unités. De plus, une politique de cycle de vie des ordinateurs doit prendre en compte la migration des anciens systèmes vers les nouveaux, de sorte que les travailleurs ne devraient pas connaître ou connaîtront peu de temps d'arrêt lors de la transition.

Il existe plusieurs approches que les organisations peuvent adopter pour mettre en place une politique de gestion du cycle de vie des PC sans faille. Les responsables de la gestion et de l'informatique devraient toutes les prendre en compte afin de trouver la solution la mieux adaptée.

Une fois qu'une organisation a sélectionné les unités cibles pour le déploiement de la mise à jour, elle peut travailler avec un fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou un revendeur pour obtenir des machines de remplacement partiellement configurées avant de les livrer aux utilisateurs finaux. Cela signifie qu'un revendeur ou un fournisseur de services peut facilement assumer la responsabilité de s'assurer que les ordinateurs sont livrés à leurs destinataires prévus et travailler avec eux à distance ou en personne pour migrer tout, depuis les anciens systèmes vers les nouveaux, avant d'envoyer les anciens systèmes pour réutilisation, revente ou élimination sécurisée. Le maintien d'une chaîne de preuves pour montrer une élimination appropriée des machines retirées et de leurs supports de stockage est un élément important dans de nombreux régimes de conformité et de gouvernance.

3 options principales

En travaillant avec un fournisseur de services comme ceux décrits plus haut, les organisations peuvent travailler à revoir et à redéfinir leur stratégie de gestion du cycle de vie des PC. À cette fin, elles devraient décider de la fréquence à laquelle elles renouvellent les appareils des utilisateurs, des types d'appareils et de périphériques dont les utilisateurs finaux ont besoin selon leurs rôles, des types de services que le fournisseur devrait mettre à disposition des utilisateurs finaux pendant l'utilisation des PC et de ce qu'il convient de faire avec les PC lorsqu'ils sont renouvelés.

La manière dont les ordinateurs quittent une organisation est essentielle pour répondre aux exigences de confidentialité et de protection des données pour les appareils, en particulier les supports de stockage, qui peuvent être transférés hors de leur contrôle. Si la revente ou le don est envisagé, il est essentiel de s'assurer que les appareils en fin de service quittent l'organisation sans aucune de leurs données présentes. L'idée est de fournir une gestion complète du cycle de vie des PC afin que les achats correspondent aux besoins et aux budgets de l'organisation, que les appareils restent utilisables pendant leur service au sein de l'organisation, et que l'élimination et la mise au rebut soient conformes aux politiques et aux exigences de conformité et de gouvernance, jusque dans le suivi et la documentation. Cela inclut les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance liées au recyclage, à l'impact environnemental, et plus encore.

Les organisations devraient prévoir de choisir parmi une variété de services qui se situent à différents stades du cycle de vie des PC, et ces services se répartissent en trois grandes catégories :

Sélection et spécification directes des appareils. Il s'agit notamment d'obtenir des appareils dotés d'un processeur, d'une quantité de mémoire vive, d'une capacité de stockage, d'un écran, etc. aux spécifications précises pour répondre aux scénarios d'utilisation actuels et prévus. Un certain degré de « sur-achat » est une bonne idée, car les PC neufs perdent régulièrement 10 à 15 % de leurs capacités relatives chaque année. Cette solution nécessite un certain travail pratique de la part des services informatiques et de la direction en ce qui concerne le déploiement et la mise au rebut, mais de cette manière, les organisations peuvent conserver tout le travail en interne.

Offres d'appareils en tant que service. Bien que ces services puissent porter plusieurs noms différents – comme PC as a service – ils impliquent tous un rafraîchissement permanent du matériel par le fournisseur de services dans le cadre des frais d'abonnement mensuels pour l'accès aux appareils et aux périphériques. L'entreprise échange des loyers mensuels plus élevés ou des frais d'utilisation contre un modèle de rafraîchissement perpétuel qui laisse les mises à jour à la charge du fournisseur. Cela permet aux organisations de convertir les dépenses d'investissement en dépenses d'exploitation, ce qui est une initiative clé pour certaines organisations.

Support PC externalisé uniquement. Ces offres signifient que l'organisation prend en charge les coûts d'achat et de maintenance des appareils, mais que les fournisseurs assurent un service continu pour ces appareils moyennant une redevance mensuelle. L'actualisation reste ainsi ouverte à la négociation, cycle par cycle. Les organisations qui optent pour cette approche échangent les coûts du service d'assistance interne contre les frais de service mensuels d'un fournisseur.

Quels que soient les services qu'une organisation choisit d'externaliser, elle doit toujours assumer la responsabilité du cycle de vie des PC. Elle reste responsable du choix et de la sélection des appareils, de la gestion des activités de renouvellement, de la maintenance des appareils pendant leur utilisation, ainsi que de la gestion de la fin de vie ou de la fin de service conformément aux directives de la politique en vigueur.

Une considération clé dans le choix d'une offre de service réside dans la décision de savoir combien d’ETP propres l'organisation souhaite consacrer à la gestion du cycle de vie des PC. Ceux qui optent pour davantage de main-d'œuvre interne peuvent réduire les coûts de service, mais ils doivent tenir compte de la contrainte de ressources de leur service informatique dans son ensemble. La sagesse conventionnelle dominante est que les ressources informatiques sont mieux utilisées pour innover et fournir des services plus nombreux ou de meilleure qualité aux utilisateurs et clients, plutôt que de s'occuper des tâches quotidiennes routinières telles que la configuration et la mise en place des PC, la migration des données des anciens PC vers les nouveaux, la gestion des demandes de support PC et la gestion de la fin de vie des PC.