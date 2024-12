Comment renseignement et chasse aux cybermenaces vont de pair

Le renseignement sur les menaces et la chasse aux menaces sont deux composantes de l'espace défensif de la cybersécurité qui aident les organisations à atténuer les menaces de manière proactive. En fin de compte, ces deux méthodes constituent des disciplines défensives distinctes mais complémentaires pour protéger l'infrastructure numérique.

Examinons les différences entre les deux disciplines et voyons comment les utiliser conjointement pour renforcer la sécurité face aux menaces.

Plusieurs aspects essentiels du renseignement sur les menaces sont utilisés pour recueillir des données et des informations sur les tendances en matière de cybersécurité. Les éléments suivants servent de feuille de route pour s'assurer que les informations collectées sont utiles et pertinentes pour une organisation et les nouvelles menaces auxquelles elle est confrontée :

Le renseignement sur les menaces (ou CTI, pour Cyber Threat Intelligence) concerne la collecte, l'analyse et l'utilisation de données provenant de diverses sources afin de prévenir et d'atténuer les cybermenaces potentielles ou effectives. L'objectif du renseignement sur les menaces est de fournir des informations exploitables qui peuvent aider les équipes de sécurité à mieux comprendre les tactiques, techniques et procédures (TTP) des attaquants.

La chasse aux menaces consiste à rechercher activement des signes de compromission, des comportements suspects ou des vulnérabilités. Il s'agit d'un mélange de techniques manuelles et automatisées qui ne s'appuie pas sur les mesures d'alerte et de défense passives traditionnelles, telles que les pare-feu : il s'agit de se concentrer sur les menaces qui ne sont aisément et immédiatement détectables.

Comment utiliser conjointement le renseignement sur les menaces et la chasse aux menaces ?

Le renseignement sur les menaces et la chasse font tous deux appel à des mesures proactives et à la collecte de données pour lutter contre les cybermenaces et les tendances émergentes. Bien qu'elles aient des approches différentes pour faire face aux menaces de sécurité, l'intégration des deux peut garantir une meilleure protection contre les menaces.

Voici comment les organisations peuvent utiliser conjointement le renseignement sur les menaces et la chasse pour optimiser leur dispositif de sécurité.

Utiliser les renseignements sur les menaces pour obtenir des informations fondées sur des données et formuler des hypothèses de chasse

L'objectif du renseignement est de rechercher les menaces, les tendances et les vulnérabilités afin de mieux comprendre les adversaires auxquels l'organisation est confrontée. Les équipes de sécurité peuvent ainsi mieux planifier et hiérarchiser leurs hypothèses de recherche de menaces.

Transformer les renseignements sur les menaces en chasse aux menaces et en actions proactives

Les données de renseignement sur les menaces aident les équipes de sécurité à rechercher des menaces spécifiques dans les systèmes et les réseaux. Par exemple, les données recueillies grâce au renseignement peuvent permettre aux chasseurs de menaces d'utiliser des mesures telles que l'exploration de données et les références croisées pour enquêter sur les anomalies, ou encore des implants malveillants tels que des webshells déposés sur des équipements réseau suite à l'exploitation de vulnérabilités connues mais pour lesquelles les correctifs disponibles n'ont été appliqués suffisamment vite.

L'intelligence améliore les mises à jour en temps réel de la chasse aux menaces

La combinaison de la chasse aux menaces et du renseignement permet aux organisations d'adopter une posture de sécurité á la fois réactive et proactive. Au fur et à mesure que de nouvelles menaces apparaissent, ces renseignements aident les chasseurs de menaces à se concentrer sur les cybermenaces les plus urgentes. Si les renseignements en temps réel identifient une recrudescence des campagnes d'hameçonnage ciblant le secteur d'activité d'une organisation, par exemple, les chasseurs de menaces doivent rechercher les signes de compromission possibles afin de les combattre avant qu'une attaque réussie ne se matérialise.

Valider les renseignements sur les menaces grâce à la chasse aux menaces

Le développement d'une relation réciproque entre le renseignement sur les menaces et la chasse donne des résultats positifs, permettant aux chasseurs de menaces de générer des renseignements en découvrant des menaces inconnues. Par exemple, après avoir détecté une nouvelle menace, les chasseurs de menaces doivent documenter leurs conclusions et les communiquer à l'équipe chargée du renseignement. Cela permet aux équipes de mieux se défendre et de minimiser l'impact des cybermenaces émergentes.

Favoriser la collaboration et la communication entre les équipes

Pour que les organisations puissent mener à bien la chasse aux menaces et le renseignement, l'intégration doit reposer en grande partie sur la collaboration. Les équipes de chasse et de renseignement sur les menaces doivent travailler en étroite collaboration pour partager leurs découvertes, vérifier les données et actualiser en permanence les ressources. Lorsque les entreprises instaurent une culture du retour d'information où les informations issues de la chasse aux menaces alimentent en permanence les renseignements sur les menaces, les deux processus peuvent lutter plus efficacement contre les menaces de sécurité.