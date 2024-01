Comment superviser les tchats dans Microsoft Teams ?

Teams est devenu un outil incontournable de la vie professionnelle. Et la supervision des conversations – en particulier des tchats privés – est particulièrement importante pour les organisations qui doivent se conformer à des normes réglementaires.

Heureusement, des fonctionnalités de gestion de la conformité des communications sont intégrées à Microsoft 365 et fournissent aux services IT des politiques de supervision des conversations pour renforcer la gestion des risques. Voici comment faire.

Toutes les formules de Microsoft 365 n’offrent pas la possibilité de contrôler et de consigner les tchats. Les services IT qui utilisent des licences Basic, Standard ou Premium devront passer au plan de licence E5 ou au plan de licence E3 avec un module complémentaire E5 Compliance pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Les administrateurs peuvent être affectés à l’un des rôles suivants, avec des fonctions et des accès différents aux logs des conversations. Par exemple :

Ils peuvent également placer les utilisateurs dans des groupes de contrôle spécifiques, ce qui simplifie la configuration du contrôle de certaines équipes ou de certains départements qui ont besoin de règles plus granulaires.

Les administrateurs avec la licence appropriée peuvent surveiller les discussions (et les autres communications Teams) de tous les employés, ou de certains employés.

Une fois ces actions terminées, les utilisateurs et les groupes créés pourront commencer à surveiller et à alerter sur les violations de conformité, conformément à la politique en vigueur.

Les administrateurs doivent planifier et configurer des politiques de conformité des communications pour établir le bon degré de suivi de chaque groupe. Microsoft propose des modèles de politiques ou la possibilité de créer des politiques à partir de zéro.

L’employeur peut-il consulter l’historique des discussions dans Teams ?

Oui. Un administrateur de Microsoft 365 peut suivre l’activité des tchats dans Teams, via des tableaux de bord, indiquant par exemple le nombre de groupes Teams et de messages de chat privés initiés par un utilisateur et le nombre de réponses à ces messages.

Les administrateurs peuvent anonymiser des informations identifiables dans ces données d’activité, les noms et les adresses électroniques. Mais une entreprise peut aussi, dans certains cas, consulter le contenu des tchats d’un employé, par exemple lors d’un processus d’e-discovery. Dans ces cas, l’administrateur peut voir :