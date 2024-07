Microsoft 365 : l’essentiel sur Copilot dans Teams

Copilot pour Microsoft 365 offre plusieurs possibilités aux utilisateurs de la suite d’applications de Microsoft, en particulier à Teams. Mais compte tenu de son prix (une trentaine d’euros par utilisateur et par mois), il convient de bien évaluer les bénéfices de Copilot – et voir la meilleure façon de le mettre en œuvre – avant d’investir dans cet outil alimenté par l’intelligence artificielle.

Rappelons cependant que Copilot n’est pas une offre qui se limite à Teams. Une licence Copilot pour Microsoft 365 apporte également les fonctionnalités de résumé, de recherche et de création de contenu à toutes les applications de Microsoft 365.

Par exemple, il résume les discussions, compose des messages et interroge les canaux de discussion pour extraire les points importants, les décisions et les actions à entreprendre.

Au-delà des réunions, Copilot propose également des fonctionnalités de GenAI pour les tchats et les appels dans Teams.

Ils peuvent également interroger et résumer rapidement de longs fils de discussion sans avoir à lire (ou relire) la totalité message.

Lors des réunions, par exemple, les participants peuvent rester concentrés sur la conversation sans être distraits par la prise de notes et risquer de manquer des points clés de ce qui est dit.

Du point de vue de l’interface, Copilot améliore grandement l’ergonomie générale de Teams en permettant aux collaborateurs de se concentrer sur les informations les plus pertinentes pour eux à un instant T.

Copilot agit comme un assistant virtuel au sein de Teams. Il permet de trouver rapidement des informations importantes disséminées dans les chats. Il peut également prendre des notes de réunion et déterminer des éléments d’action.

Ce n’est pas une mauvaise idée, mais cette approche part du principe que le temps gagné équivaut systématiquement à un gain de productivité (et donc à une réduction de coûts ou à une amélioration du revenu). Or, de mon expérience, ce n’est pas toujours le cas. Il faut donc essayer d’identifier les processus qui peuvent réellement bénéficier de ce temps libéré par l’utilisation de Copilot. Par exemple :

Comme indiqué, Copilot peut améliorer la productivité en éliminant la prise de notes et en retrouvant des contenus importants dans les conversations et les transcriptions de réunions. Dans certains cas, l’utilisation de Copilot peut même éliminer certaines réunions ou raccourcir leurs durées.

Comment s’assurer que les utilisateurs tirent parti de Copilot ?

Former les collaborateurs est le meilleur moyen de garantir une expérience réussie avec Copilot. Les utilisateurs doivent savoir ce que Copilot peut (et ne peut pas) faire, et comment structurer correctement des prompts pour en tirer le meilleur parti.

Dans plusieurs de mes entretiens lors de mes recherches, j’ai entendu la même histoire d’utilisateurs qui s’attendaient à ce que Copilot crée un contenu que l’outil n’était pas encore capable de créer. Souvent, cette « mauvaise » expérience (en fait des attentes irréalistes) amène les collaborateurs à conclure que Copilot n’a pas de valeur pour leur métier. Et ils ne font alors plus aucun effort pour l’utiliser.

Pourtant, les organisations qui prennent le temps de former leurs employés à la création de prompts sont celles qui sont le plus susceptibles de trouver la plus grande valeur de Copilot, malgré ses limites.

Irwin Lazar est président et analyste principal chez Metrigy, où il dirige la division Digital Workplace. Ses recherches portent sur les communications unifiées, la VoIP, la vidéoconférence et la collaboration d’équipe.