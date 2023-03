Microsoft acte la refonte du client Teams

Enfin. Enfin, la refonte du client applicatif de Microsoft Teams touche à son terme. C’est en 2021 que le géant du Cloud a décidé de prendre le taureau par les cornes en annonçant la réfection de l’architecture côté client de la célèbre application.

Teams 2, le retour Prévue en 2022, Teams 2.0 est finalement accessible en préversion dès ce mois-ci. Les administrateurs de certains comptes entreprise peuvent proposer la bascule à leurs usagers s’ils font partie du programme de préversion publique depuis hier. La mise à jour, Teams 2.1, sera déployée progressivement auprès des organisations à partir du mois d’avril 2023 en commençant par l’application desktop Windows. Le client Web, Mac, éducation, et VDI profiteront de la refonte « plus tard cette année ». Les clouds « spéciaux » (GCC High, DoD) sont également dans la boucle. La mouture revue et corrigée de Teams supporte les machines équipées de processeurs Intel, AMD et ARM. Microsoft promet de prendre en charge à l’avenir les appareils Apple dotés des puces M1, M2 et Intel Mac. Pour l’instant, Microsoft ne semble pas avoir acté la révision des applications mobiles (iOS ou Android).

Des performances alléchantes Les gains attendus sont importants sur l’application desktop. Pour s’en faire l’écho, Microsoft a fait appel au spécialiste du parangonnage GigaOm qui a mis à l’épreuve le client sur trois ordinateurs portables d’entrée, de milieu et de haut de gamme. « Outre une division par deux des temps de réponse en moyenne, nous avons constaté une diminution globale de 50 % de la consommation de ressources disque et mémoire », écrivent les spécialistes de GigagOm. « Cela représente presque une multiplication par deux des performances – et nous avons constaté ces résultats sur les trois machines testées ». Ces améliorations sont bienvenues. Microsoft compte un total de 280 millions d’utilisateurs de Teams actifs tous les mois. Pour ceux qui utilisent l’outil collaboratif quotidiennement, Teams est parfois la cause de belles frustrations. Désynchronisation des notifications entre l’application mobile et desktop, consommation excessive de RAM, lenteurs pour rafraîchir les canaux, vidéo saccadée, collecte excessive de logs, plantages… Les petits problèmes peuvent s’accumuler rapidement. Qu’est-ce que l’équipe derrière Microsoft Teams a bien pu faire pour « satelliser » les performances de l’outil collaboratif ? Sumi Singh, vice-présidente corporate de l’ingénierie pour Microsoft Teams, revient en détail sur la révision complète de l’architecture.

WebView2 remplace Electron, Chromium reste Pour rappel, au moment de développer son application, Microsoft avait le choix de la plateforme Electron comme l'hôte d’un client Web codé à l’aide du framework AngularJS et « une variété de contrôles personnalisés construits à l'aide de HTML et de CSS ». L’architecture a fait ses preuves, au début. D’ailleurs, Microsoft ne touche pas au back-end et au fonctionnement du service côté serveur. « Cependant, les capacités et l'innovation des équipes se sont considérablement développées au fil du temps, ce qui a mis à rude épreuve les ressources des appareils », indique Sumi Singh. A force d’ajout, l’application existante consomme près de 700 Mo à 1 Go de mémoire vive au démarrage, et environ 600 Mo en usage courant, ce qui, pour un ordinateur vieillissant ou doté de 4 Go de RAM impacte significativement l’expérience utilisateur. Selon les tests de GigaOm, la version 1.1. de l’application « classique » (disponible depuis juin 2022) occupait 432 Mo. Il y un an, LeMagIT constatait que le client pouvait occuper 800 Mo à 1 Go d’espace de stockage. Aujourd’hui, il prend 445 Mo sur une machine exécutant Windows 10. Tout dépend du système. Lors d’une présentation de machines Microsoft, LeMagIT avait remarqué une consommation de ressources moindre de Teams sur Windows 11. A l’inverse, le client Web, débarrassé d’Electron est déjà plus réactif : il ne consomme que 160 à 450 Mo de RAM. En effet, il partage ses ressources avec Chromium, le moteur de rendu du navigateur Web sous-jacent. De fait, Electron encapsule un fork de Chromium afin de rendre accessible une application taillée pour le Web. Or, Electron et Chromium sont particulièrement gourmands en RAM. Pour réduire de manière significative l’empreinte mémoire du client applicatif, l’équipe derrière Microsoft Teams a remplacé Electron par WebView2. Tout comme Electron, WebView2 est un framework d’encapsulation qui rend le contenu Web visible via un fork de Chromium, ici Edge. A contrario d’Electron, WebView 2 n’est pas open source : la solution appartient à Microsoft. Cependant, dans le cas de Teams, le framework partage ses ressources directement avec Edge.

Un worker pour mieux gérer les données côté client Au lieu d’AngularJS et de portions de code HTML/CSS, la nouvelle version de Teams repose sur une couche de données clients qui interagit avec un cœur ReactJS, tandis que les contrôles front-end proviennent de la collection de frameworks UX Fluent UI. Plus précisément, l’interface de Teams « nouvelle génération » dépend de Fluent v9 et des composants CSS/JavaScript/TypeScript. Problème JavaScript est monothread. Il gère la concurrence à l’aide d’une boucle d’événements. « Pour surmonter cette limitation, nous avons mis en œuvre une solution en déplaçant la gestion des données vers un worker séparé, connu sous le nom de couche de données du client », explique Sumi Singh. Ce worker doit exécuter dans des threads parallèle « la récupération des données, le stockage des données, les opérations de conformité, les notifications push et à la fonctionnalité hors ligne « sans ajouter de contention au thread principal de l'interface utilisateur ». La couche de données client accède à une base de données locale IndexDB, mais communique également via message POST vers le reste de la galaxie Office 365. Depuis l’hôte WebView2, ce worker est accessible depuis un schéma GraphQL. « GraphQL est utilisé pour abstraire la couche de données client, la communication inter-processus (IPC) joue le rôle d'agent de connexion, et ReactJS, TypeScript et Fluent UI sont les technologies standardisées utilisées pour l'expérience utilisateur », résume Sumi Singh. Au lieu d’utiliser toutes les données pour afficher un écran, l’application s’appuie sur modèle d’extraction parcellaire des données nécessaires au bon affichage d’une fenêtre, ce qui allègerait le poids du client.