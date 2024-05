Les bonnes pratiques pour implémenter un ERP

Lorsqu’il s’agit d’implémenter un ERP, les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves restent intemporelles, même lorsque les choses changent. Et les choses ont beaucoup changé.

Avec l’essor des ERP cloud, plus modulaires, le cauchemar de déploiement sur plusieurs années est en grande partie révolu. « Qu’il s’agisse d’une PME ou d’une grande entreprise, les cycles de mise en œuvre de l’ERP sont trois fois moins longs qu’auparavant », constate Bill McNee, fondateur et analyste principal de McNee Associates.

De plus, l’évolution de l’ERP a apporté des fonctionnalités qui étaient impensables il y a quelques années seulement, mais elle a également rendu l’ERP accessible aux plus petites entreprises, auparavant limitées à QuickBooks et aux feuilles de calcul Microsoft Excel.

Pourtant, malgré tous ces changements, et quelles que soient la taille et l’échelle d’un déploiement ERP moderne, les bonnes pratiques restent donc les mêmes.

Attention toutefois, aucune d’entre elles à elle seule ne garantit le succès d’un projet ERP. « Le risque d’échec n’a pas vraiment diminué au fil du temps ; en fait, il a probablement augmenté », avertit Eric Kimberling, PDG de Third Stage Consulting Group, spécialiste dans la mise en œuvre de progiciels de gestion intégrés. « La bonne nouvelle, c’est que les mesures que vous pouvez prendre pour limiter les risques d’échec sont bien connues ».

Le nouveau système est ensuite installé, configuré et testé, et toutes les données de l’ancien système (s’il y en a un) sont migrées vers le nouveau. Les utilisateurs sont formés, le système est mis en service et une équipe plus restreinte assure l’assistance et la maintenance continues.

Il commence généralement par l’établissement d’un budget et l’analyse des logiciels et des processus d’entreprise. Ensuite, un plan de projet est créé, une équipe de projet est désignée et les exigences du nouveau système sont identifiées, ce qui constitue la base du choix du produit ERP à acheter.

8 Bonnes pratiques pour l’implémentation d’un ERP

Beaucoup de choses peuvent mal tourner avec autant d’étapes, de systèmes et de personnes impliquées. Mais ces huit bonnes pratiques aideront à éviter bien des écueils et à augmenter les chances de réussite du déploiement de l’ERP.

1. Définir d’abord les objectifs de l’entreprise

Trop d’entreprises mettent la charrue avant les bœufs. Elles choisissent des logiciels prêts à l’emploi dont elles pensent qu’ils leur donneront des idées sur la manière de mieux gérer leur entreprise, regrette M. Kimberling.

Cette approche peut saper les forces d’une entreprise. Au lieu de cela, elles devraient commencer par définir clairement les indicateurs de performance clé souhaités (KPI) et effectuer la planification stratégique nécessaire pour aligner les efforts sur les activités de l’entreprise.

2. Améliorer la qualité des données

Le processus de mise en œuvre d’un ERP est l’occasion idéale de mettre un peu d’ordre dans les données d’une l’organisation. À l’inverse, ne pas s’occuper de la qualité des données peut condamner le projet. Il est devenu encore plus important de s’attaquer à ce problème à l’ère émergente de l’ERP cloud, de l’analytique et de l’IA.

« Des données sales peuvent vous coûter des millions et conduire à des prises de décision désastreuses », prévient M. McNee. « La clé est de s’engager dans des pratiques rigoureuses de gestion des données qui permettent de s’assurer que leur qualité ne s’érode pas au fur et à mesure de l’agrégation, de la duplication et de l’intégration de diverses sources de données internes et externes ».

M. McNee recommande de se concentrer sur l’essentiel avant d’entreprendre une migration des données. C’est-à-dire qu’il faut établir des définitions et des formats de données cohérents et veiller à ce que les pratiques en matière de données soient cohérentes entre les systèmes et les frontières organisationnelles.

Il suggère également de travailler avec un éditeur de Master Data Management qui propose des outils et des méthodologies complets.

3. Identifier clairement les forces et les faiblesses de votre personnel

Il s’agit là d’une règle générale en matière d’informatique, mais elle est particulièrement importante pour les déploiements d’ERP. L’ERP touche toutes les parties d’une entreprise, affecte presque tous les processus, enregistre toutes les transactions et produit des informations. Si une organisation veut bien faire les choses, le fait d’avoir les bonnes personnes peut faire une énorme différence.

Une chose à éviter est de trop se fier à certaines personnes. Rick Gemereth, DSI et vice-président senior de Lionel, un fabricant de trains miniatures et de voitures moulées à Concord, en Caroline du Nord, a déclaré qu’il était essentiel que la personne en charge soit entourée de talents.

« La personne qui dirige le projet ne peut pas sauver le monde à elle seule », a déclaré Gemereth.

Ne vous y trompez pas non plus : le déploiement d’un progiciel de gestion intégré (PGI) va aspirer la productivité de votre organisation si vous n’y prenez pas garde. C’est pourquoi il est important de procéder à une évaluation honnête de votre équipe et de poser des questions difficiles sur ce que votre personnel peut supporter, a déclaré Wally Johnson, directeur de la chaîne d’approvisionnement chez SMTC Corp, un fournisseur de services de fabrication en sous-traitance basé à Melbourne, en Floride.

« Vous pouvez être opérationnel, mais serez-vous plus efficace avec de l’aide extérieure ? a demandé M. Johnson.

4. Trouver un partenaire de confiance pour la mise en œuvre

La recherche d’un bon partenaire de mise en œuvre peut être difficile, mais le jeu en vaut la chandelle.

“Mon conseil aux DSI serait de s’assurer qu’ils bénéficient d’une aide de qualité, qui a traversé les guerres de déploiement de ces solutions sur une base stratégique”, a déclaré M. McNee.

“La sauce secrète [de l’ERP] consiste à trouver comment l’appliquer à votre entreprise”, a déclaré M. Johnson. “Si vous essayez de le faire vous-même, vous échouerez.

5. Créer une bonne méthodologie de mise en œuvre

Les méthodologies de mise en œuvre déterminent le succès ou l’échec du déploiement d’un ERP.

Un bon déploiement d’ERP nécessite de définir les besoins de l’entreprise par le biais d’une documentation, a déclaré M. Gemereth. Depuis que Lionel est passé à l’ERP en nuage de NetSuite en 2010, il a pu constater la différence qu’une bonne documentation fait. En fait, l’attention portée par l’entreprise à la documentation lui a permis de personnaliser NetSuite plus efficacement.

‘Nous avons adapté NetSuite de nombreuses façons, mais sans documentation, cela aurait été beaucoup plus difficile’, a déclaré M. Gemereth.

La pratique du ‘sandboxing’ (exécution d’un nouveau logiciel dans un environnement de test séparé et isolé) peut également faire partie d’une bonne méthodologie de mise en œuvre, et Gemereth insiste sur le fait qu’elle est essentielle à la réussite finale d’un déploiement.

Je ne pense pas qu’il soit judicieux de débrancher les anciens systèmes et de brancher les nouveaux en disant ‘OK, on y va’”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est toujours nécessaire de faire fonctionner les anciens et les nouveaux systèmes en parallèle.

6. La communication au cœur de l’action

La liste des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre d’un système ERP ne serait pas complète si elle ne mettait pas l’accent sur la communication.

La communication est d’autant plus cruciale que les déploiements d’ERP sont des projets horizontaux qui touchent tous les secteurs d’une entreprise, a déclaré M. Gemereth.

Le déploiement d’un système ERP n’est pas un projet informatique », a-t-il déclaré, « c’est un projet d’entreprise ». « C’est un projet d’entreprise.

La communication est un élément de la gestion du changement organisationnel, une pratique exemplaire à laquelle Third Stage Consulting adhère, a déclaré M. Kimberling.

Qu’il s’agisse d’un déploiement sur site ou dans le nuage, les employés doivent savoir en quoi le logiciel modifie leur travail et être formés à ces nouveaux outils, a-t-il ajouté. Cela peut grandement contribuer à déterminer l’efficacité de l’adoption d’un nouveau système par les utilisateurs.

7. Accepter les petits échecs en cours de route

Comment peut-on à la fois prévenir et accepter l’échec ? La réponse est qu’il n’y a pas vraiment d’autre option. Tenter de prévenir l’échec de la mise en œuvre de l’ERP pour l’ensemble du projet est une évidence. Aucune organisation ne souhaite dépenser des millions dans le déploiement d’un ERP pour constater que le logiciel est mort à l’arrivée.

Néanmoins, il est certain que de petites défaillances se produiront au cours d’un déploiement. La manière dont une organisation y répondra contribuera à déterminer l’efficacité finale du nouveau système ERP.

Mais parfois, l’échec inévitable vous regarde droit dans les yeux, ce qui nous amène au dernier conseil.

8. Savoir attendre

Les processus d’entreprise sont devenus si compliqués, et l’entreprise moyenne a tellement plus d’applications et de systèmes sur lesquels elle s’appuie, que les étapes post-déploiement d’intégration des processus et de mise à niveau du personnel se sont allongées.

À la lumière de ces réalités, les DSI devraient considérer la patience comme une pratique exemplaire, a déclaré M. Kimberling. Parfois, les entreprises ont tout intérêt à résister à l’envie de mettre en œuvre un nouveau système ERP maintenant, alors qu’il est peut-être trop tôt.

« Il se peut que les processus soient défaillants ou que les personnes ne soient pas bien formées », a déclaré M. Kimberling. « S’attaquer d’abord à cela, attendre quelques années que ces solutions en nuage arrivent à maturité, et vous serez dans une meilleure position pour tirer parti de la technologie. »

Note de l’éditeur : cet article a été développé, édité et republié afin d’améliorer l’expérience du lecteur.