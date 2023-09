IA : conseils pour bien se préparer à la révolution industrielle à venir

La première révolution industrielle avait apporté la mécanisation (la machine à vapeur, le métier à tisser mécanique et le chemin de fer), accélérant pour la première fois la productivité d’une main-d’œuvre peu chère et abondante. La seconde révolution industrielle (l’électricité, la chimie et l’automobile) s’est traduite par de nouvelles méthodes de travail et bouleversa encore plus profondément l’ensemble de la société via la production de masse. Ce sont, cette fois, des emplois plus qualifiés qui ont été affectés. La troisième révolution industrielle (l’informatique, l’électronique, les télécommunications) a permis la production automatisée et concerne cette fois des emplois intermédiaires, diminuant la part de la ressource humaine dans la valeur ajoutée.

À chaque fois, l’industrialisation fait disparaître des emplois, amenant à augmenter le niveau d’expertise et de formation de chacun pour s’adapter au monde du travail.

L’amélioration de la productivité est concomitante à la croissance, et donc à la création de nouveaux emplois. La société s’est donc adaptée et la création de ces nouveaux emplois s’est globalement substituée à la destruction d’autres.

Qu’en sera-t-il avec la quatrième révolution industrielle (internet industriel, intelligence artificielle) qui a commencé récemment ? Elle se traduit par une expertise machine qui progresse plus vite que l’expertise humaine, ce qui repousse la capacité de remplacement de l’humain à un niveau qu’on n’imaginait pas il y a encore peu de temps.

Ne pensait-on pas que l’expertise scientifique serait garante des emplois de demain ? Les radiologues vont devoir s’adapter à une machine plus fiable pour identifier une anomalie sur une image. Ne pensait-on pas que la connaissance d’un avocat le protégeait de l’obsolescence ? Ce bastion tombe, car le conseiller juridique virtuel connaît toutes les jurisprudences en temps réel.

Il est certain encore une fois que de nouveaux types d’emplois, plus qualifiés encore, vont disparaître. Plus un emploi est coûteux et commun, plus il sera en danger, car il sera alors rentable d’y développer une technologie onéreuse, mais disruptive.

Dans le monde de l’emploi, la révolution est déjà en marche En bref, le choc technologique de l’intelligence artificielle est bien devant nous. Il ne faut pas paniquer sur la rapidité de cette révolution, mais l’anticiper dès maintenant. « L’impact de l’intelligence artificielle sur le marché du travail pourrait être sans rapport avec le nombre d’emplois directs créés dans la technologie. » Laurent DarmonCEO de La Fabrique by CA Daniel Susskind, professeur d’économie à Oxford, fait l’analogie avec le climat : comme le réchauffement climatique, il s’agit d’une menace progressive qu’il est possible de traiter sereinement si elle est traitée dès son apparition. Mais comme pour toute menace progressive, il n’est pas aisé d’investir dès qu’on y est confronté. Au niveau individuel, il y a de nombreux emplois disponibles et en devenir dans l’industrie du digital, mais tout le monde ne doit pas devenir codeur pour autant. D’ailleurs, l’essor est plutôt aux logiciels no-code et l’intelligence générative est capable de générer des lignes de programmation à partir d’une instruction (prompt). Devenir un utilisateur averti sera un enjeu pour demain, mais cela devrait se faire dans les entreprises aussi logiquement que l’utilisation d’Excel. C’est-à-dire que rapidement chacun sera déjà en mesure d’en tirer profit (qui ne sait pas déjà utiliser Bing/OpenAI ?). Pour autant, bien peu sauront en tirer tous les avantages (quelle proportion sait faire une bonne macro sous Excel ?). À terme, concernant l’impact de l’intelligence artificielle, le choc sur le marché du travail pourrait être important et sans rapport avec le nombre d’emplois directs créés dans la technologie. Le salut viendrait alors, comme souvent, de la croissance induite et de sa capacité à créer de l’emploi et de la richesse à redistribuer. Une récente étude de PwC évalue à 15,7 billions de dollars la contribution de l’intelligence artificielle à la croissance mondiale d’ici 2030. La synergie de ces deux dynamiques sur l’emploi (destructive par l’innovation, constructive par la croissance) sera en tout cas, et cette fois encore au centre de l’économie de demain.