Installation réseau : comprendre la bonne pratique du câblage structuré

Le câblage structuré correspond à un cadre pratique, reproductible et facile à mettre en œuvre qui simplifie l'installation, le dépannage et la maintenance des infrastructures de câblage (cuivre, fibre optique et câble coaxial) dans un immeuble. Les équipes réseau réalisent des économies en normalisant l'ensemble des composants matériels et des types de câbles. Parmi les avantages du câblage structuré, on peut citer :

L’évolutivité . Le câblage structuré facilite l'installation, car les connecteurs et leur câblage simplifient le processus de connexion. Cela facilite également l'extension et la modification de l'infrastructure en vue d'une croissance future.

. Le câblage structuré facilite l'installation, car les connecteurs et leur câblage simplifient le processus de connexion. Cela facilite également l'extension et la modification de l'infrastructure en vue d'une croissance future. La versatilité . Le câblage structuré prend en charge un large éventail d'appareils et d'applications, ce qui permet aux réseaux d'intégrer de nouvelles technologies sans modifier fondamentalement le réseau. La norme ANSI/TIA-568 s'adapte à pratiquement tous les types d'exigences en matière de câblage résidentiel et commercial.

. Le câblage structuré prend en charge un large éventail d'appareils et d'applications, ce qui permet aux réseaux d'intégrer de nouvelles technologies sans modifier fondamentalement le réseau. La norme ANSI/TIA-568 s'adapte à pratiquement tous les types d'exigences en matière de câblage résidentiel et commercial. La fiabilité. Le câblage structuré respectant les normes industrielles et les meilleures pratiques, il garantit un réseau fiable. En suivant ces pratiques, les réseaux minimisent les pertes de signal, les interférences et les temps d'arrêt.

Qu'est-ce qu'un système de câblage structuré ?

Le câblage structuré découle d’une norme établie en 1991 sous le ANSI/TIA-568. Celle-ci établit des directives couvrant tous les aspects des systèmes de distribution par câble dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Elle comprenait deux sections distinctes :

Câblage générique de télécommunications pour les locaux des clients. Cette norme définit les spécifications relatives à la structure, aux performances et à d'autres directives d'installation pour le câblage générique. Sa version actuelle est connue sous le nom d'ANSI/TIA-568.0-E.

Cette norme définit les spécifications relatives à la structure, aux performances et à d'autres directives d'installation pour le câblage générique. Sa version actuelle est connue sous le nom d'ANSI/TIA-568.0-E. Norme relative à l'infrastructure de télécommunications des bâtiments commerciaux. Cette norme s'appuie sur la norme relative aux bâtiments génériques et propose des spécifications supplémentaires pour les environnements de bâtiments commerciaux. Sa version actuelle est l'ANSI/TIA-568.1-E.

Le câblage structuré prend en charge une grande variété d'équipements de communication vocale et de données. Qu'il s'agisse d'installer une prise coaxiale dans une maison ou de câbler un gratte-ciel, tous les composants doivent respecter des normes spécifiques concernant les éléments suivants :

Transmission électrique.

Résistance.

Longueurs de câbles.

Connecteurs.

Agencement des câbles.

Le câblage structuré facilite également le dépannage des problèmes de câblage lorsqu'on utilise un équipement de diagnostic adapté, conçu pour être compatible avec les normes ANSI/TIA-568.0/1. Les interfaces normalisées facilitent également l'installation du câblage structuré. Les techniciens réseau installent généralement ces interfaces à l'aide de connecteurs à encliqueter.

Les six composants du câblage structuré sont les suivants :

Installations d'entrée (ou EF, pour Entrance Facilities).

Salle d'équipement (ou ER, pour Equipment Room).

Câblage de dorsale.

Salle de télécommunications (ou TR, pour Telecommunications Room).

Câblage horizontal.

Zone de travail (ou WA, pour Work Area).

1/ Installations d'entrée

Les câbles qui pénètrent dans un bâtiment ou une habitation depuis l'extérieur — provenant par exemple d'un opérateur de services locaux ou d'un réseau privé — passent par une ouverture dans le mur extérieur à l'intérieur d'une gaine. Le câble arrive dans une pièce où sont installés d'autres équipements, tels que :

Points de connexion réseau.

Panneaux de brassage.

Baies d'équipements.

Connecteurs matériels.

Alimentations électriques.

Dispositifs de protection pour la mise à la terre, le blindage et la protection contre la foudre.

2/ Salle des équipements

La salle des équipements est la zone où le câblage d'entrée se connecte à l'infrastructure de câblage interne du bâtiment. Elle abrite des panneaux de brassage qui assurent les connexions pour le câblage de la dorsale, le câblage horizontal et le câblage intermédiaire. Elle contient également des commutateurs réseau, des PBX et des serveurs. Les techniciens réseau doivent contrôler l'environnement de la salle des équipements afin de maintenir les niveaux de température et d'humidité relative conformément aux spécifications des fournisseurs d'équipements.

3/ Câblage dorsal

Également appelé « câblage vertical » ou « câblage de colonne montante », le câblage dorsal relie les salles d'équipement, les salles de télécommunications, les salles d'équipement secondaires et les espaces réservés aux opérateurs. Il est généralement installé dans des canaux verticaux, ou colonnes montantes, qui desservent chaque étage. Le câblage de dorsale comprend les deux sous-systèmes suivants :

Sous-système de câblage 2. Câblage entre une interconnexion horizontale et une interconnexion intermédiaire (ou IC, pour Intermediate Cross-connect).

Câblage entre une interconnexion horizontale et une interconnexion intermédiaire (ou IC, pour Intermediate Cross-connect). Sous-système de câblage 3. Câblage entre une IC et la connexion croisée principale (ou MC, pour Main Cross-connect).

Le câblage dorsal utilise les types de câbles suivants :

Câblage à paires torsadées de 100 ohms, notamment Cat5, Cat6 ou Cat7.

Câblage en fibre optique multimode. Le type de câble recommandé est le 50/125 micromètres optimisé pour un laser de 850 nanomètres. Cependant, les 62,5/125 μm et 50/125 μm sont également autorisés.

Câblage en fibre optique monomode.

Les câbles d'entrée sont généralement déterminés par l'opérateur et ne relèvent pas de la responsabilité de l'utilisateur.

4/ Salle de télécommunications

La salle des télécommunications est une zone à environnement contrôlé qui peut être une pièce dédiée, appelée armoire de télécommunications, ou faire partie d'une autre pièce plus grande, telle qu'un local technique général.

Le matériel présent dans ces espaces assure la terminaison des câbles horizontaux et des câbles de dorsale. La salle de télécommunications est également l'endroit où les techniciens réseau utilisent des câbles locaux, appelés cavaliers ou cordons de raccordement, sur des panneaux de brassage pour interconnecter différents câbles. Les équipes réseau peuvent également y installer des IC ou des MC afin de fournir des ressources de connexion supplémentaires.

5/ Câblage horizontal

Les câbles horizontaux acheminent les ressources de télécommunication vers les postes de travail des utilisateurs ou d'autres pièces situées au même étage. En général, les câbles relient les appareils des utilisateurs au point de raccordement (la salle des télécommunications) le plus proche situé au même étage. Quel que soit le type de câble, la longueur maximale autorisée entre la salle des télécommunications et l'appareil de l'utilisateur est de 90 mètres.

Également appelé « sous-système de câblage 1 », le câblage horizontal comprend le câble, les connecteurs, les panneaux de brassage, les cavaliers et les cordons de raccordement dans le TR ou le TE. Les ensembles de prises de télécommunications multi-utilisateurs et les points de consolidation relient plusieurs appareils ou câbles à un seul connecteur.

Les types de câbles horizontaux comprennent :

Câblage à paires torsadées non blindées ou blindées de 100 ohms à quatre paires, de catégories Cat5e, Cat6 ou Cat7.

Câblage en fibre optique multimode, à deux fibres avec un nombre de fibres plus élevé. Le type de câble recommandé est un câble multimode de 62,5/125 micromètres ou 50/125 micromètres.

Câblage en fibre optique monomode, à deux fibres avec un nombre de fibres plus élevé.

6/ Zone de travail

La zone de travail (ou WA, pour Work Area) est la destination finale d'un système de câblage structuré. Il s'agit de la zone allant d'un connecteur, ou d'une prise, dans une prise murale jusqu'à un appareil utilisateur via un câble. Les appareils utilisateurs courants dans la zone de travail comprennent les PC ou les appareils mobiles.

Les six éléments constitutifs d'un câblage structuré et la manière dont ils s'interconnectent.

Cet article est initialement paru en anglais sur SearchNetworking.